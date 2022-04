El sujeto domesticado: la nueva ley de educación y la filosofía

El Real Decreto que regula la Educación Secundaria Obligatoria acaba de salir. Como ya se sabía, la filosofía ha quedado fuera. Apenas nos dejan una hora de una asignatura llamada 'Educación en valores cívicos y éticos', una asignatura que prescinde de la seriedad que requiere la labor filosófica, del “esfuerzo del concepto” que diría Hegel, y se inclina por una suerte de “moralina light”.

Esta nueva ley se vanagloria de dejar de lado la anticuada educación memorística, apostando por una educación basada en competencias que promueve la aplicación de los conocimientos y la creatividad, el espíritu emprendedor, y toda esa retahíla de conceptos absolutamente vacíos que recuerdan a uno de esos discursos de concurso de belleza en el que los participantes aseguran querer la paz mundial o el fin de la pobreza. Meras palabras huecas que no resistirían el análisis del más necio filósofo del lenguaje. Esta es la nueva metafísica de nuestro tiempo.

Esto no es nada nuevo, es un proceso que se viene gestando desde hace tiempo y que forma parte de un proceso global: el neoliberalismo. No hay que ser ningún genio para darse cuenta de esto: la nueva asignatura, denominada 'Economía y emprendimiento', no deja lugar a dudas. Precisamente la radical novedad del neoliberalismo frente al liberalismo clásico (además de la incorporación del Estado como actor determinante para garantizar el libre mercado) es la producción de un nuevo sujeto, la concepción de una nueva antropología: el hombre-empresa, el emprendedor. Así, se trata del individualismo más extremo, que nos lleva a concebirnos como mónadas aisladas, fuera de cualquier relación política: todo depende de ese individuo que se concibe aisladamente y al margen de cualquier vínculo. La consecuencia de esto es que este nuevo sujeto, aislado ahora de toda relación política, es el único y exclusivo responsable de su vida, de su éxito o de su fracaso, quedando eliminados todos los elementos político-sociales de la ecuación.

Desde hace ya tiempo, porque no es una novedad de esta ley, la educación en España tiende a la consolidación de este nuevo sujeto. El objetivo es que, al completar la Educación Obligatoria, podamos disponer de un ejército de pequeños emprendedores, fieles y obedientes al sistema, convencidos de que, si se esfuerzan, pueden llegar hasta donde se propongan; convencidos de que todo depende exclusivamente de su esfuerzo y, por tanto, convencidos de que, en el mundo, reina la más absoluta y rigurosa justicia: cada cual tiene lo que se merece. Desde luego, aquí ya ha desaparecido cualquier tipo de mirada crítica.

La apuesta por un enfoque práctico del conocimiento debe ser leída en este marco: en este mundo globalizado sólo interesa aquello que pueda ser mercantilizable. No interesa que una persona conozca a fondo los procesos históricos de una determinada época y lugar, esto sólo podría interesar en la medida en que tal conocimiento pudiera convertirse en un capital rentabilizable a corto o medio plazo. En consonancia con esto, las competencias requieren de superficialidad mental y apuntan a un pensamiento meramente operacional, en ellas no hay espacio para la profundización. El único problema es que sin esa profundización no puede existir la verdadera crítica, que nace del conocimiento. Y, por supuesto, en ese marco, no hay espacio para la filosofía, ni para las humanidades y, en rigor y siendo consecuentes, tampoco para el ser humano.

Erich Fromm, en su famosa obra El miedo a la libertad, escribió: “El derecho de expresar nuestros pensamientos (…) tiene algún significado tan sólo si somos capaces de tener pensamientos propios”. Esa es la única cuestión: ¿serán capaces, nuestros alumnos, desde el absoluto vacío de conocimiento, de tener pensamiento propio?

Y un último apunte: no importa todo lo que quieran cambiar la “teoría”, la ley, mientras la materialidad siga siendo la misma, y, tal vez, si los autores de las diversas leyes hubieran leído a Marx, ya sabrían esto. No importa que incorporen muchas asignaturas o muchos métodos de evaluación sumamente revolucionarios y modernos si, en la escuela pública, debemos enfrentarnos a una clase de 30 alumnos a los que debemos atender de forma personalizada, tomando en cuenta sus especificidades, en 55 minutos de clase. Por tanto, si quieren hacer algo útil de verdad: bajen la ratio, bajen el número de alumnos por clase y contraten más personal.