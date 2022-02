Teodoro, López Miras y el congreso regional del PP

Antes o después, Pablo Casado y Teodoro García Egea deberán abandonar Génova. Eso lo sabe incluso el más voluntarioso partidario de los actuales dirigentes del PP nacional. Como, por ejemplo, Fernando López Miras, el único barón autonómico de la –hasta el momento- principal formación de la derecha, que este fin de semana no ha dudado en cerrar filas con Casado y García Egea. Y razones no le faltan. El todavía Secretario General del PP ha actuado, durante estos tres últimos años, como el auténtico guardaespaldas de López Miras. Sus movimientos in extremis para abortar la moción de censura y que el líder del PP regional no pasara a la oposición son de sobra conocidos. Pero todo no queda ahí: García Egea ha utilizado toda su capacidad de intimidación –que, a la vista está, ha sido su principal estrategia política- para desalentar cualquier alternativa que pudiera surgir a la figura de López Miras en el seno del PP de la Región de Murcia. El objetivo ha sido y sigue siendo el de blindar el próximo congreso regional del Partido Popular para que su celebración sea un paseo militar para el actual inquilino de San Esteban. López Miras no se vale por sí mismo para frenar una rebelión interna. Y, aunque su círculo de incondicionales vaya esparciendo entre los medios de comunicación que la crisis de Génova no afectaría al presente status quo del PP regional ya que el descontento con López Miras se limita a la nostálgica 'vieja guardia', ellos saben que no es así. Precisamente, son muy conscientes de que si, en el próximo congreso, se abre el voto a todos los afiliados en lugar de optar por la fórmula de los compromisarios, la candidatura encabezada por López Miras perdería. En el momento en que un cambio de dirección en Génova asegurase unas votaciones sin coacciones ni presiones del aparato, las alternativas a López Miras triunfarían por un margen muy holgado. Solo la gestión del miedo le aseguraría seguir liderando el PP de la Región de Murcia; algo que, sin García Egea en su despacho de Génova, resulta, a día de hoy, imposible. A falta de una auténtica autoridad moral entre afiliados y votantes, la única opción de futuro que tiene López Miras es que el ciezano le vaya abriendo camino con la fuerza bruta del aparato.

Hay otro factor, además, por el la que la salida de García Egea de Génova puede afectar al futuro inmediato de López Miras. Teodoro se ha comportado, en el ejercicio de su cargo orgánico, como un auténtico Secretario General de Tránsfugas. Todavía resuenan las palabras que Casado le dirigió a Isabel Franco tras el fracaso de la moción de censura: “Estamos muy orgullosos de ti”. Este sentimiento de orgullo llevaría acarreado, con mucha posibilidad, un compromiso de futuro con los diputados tránsfugas que desbordaría la presente legislatura. Con independencia de que, finalmente, alguno de ellos –o todos- fueran incluidos o no en las listas del PP para las próximas autonómicas y municipales, lo que resulta indudable es que, una vez que García Egea abandone la Secretaría General, los tránsfugas habrán perdido su única esperanza de continuidad. Y, claro está, las dudas pueden comenzar a hacer mella en su “incondicional” compromiso con López Miras. Un tránsfuga es un tránsfuga, y, desde el momento en que no ha tenido reparo en traicionar una primera vez, nadie puede descartar que lo haga una segunda, y una tercera…

López Miras se ha quedado solo entre las baronías populares en su apoyo a García Egea. Eso, en parte, le honra, porque se ha mostrado leal hasta el último instante hacia quien se lo ha dado todo –desde lo orgánico y desde lo inmoral-. Pero, igualmente, compromete su futuro, ya que supone posicionarse contra el sentir mayoritario de afiliados y votantes, los cuales –y como ha demostrado durante estos últimos días- no quieren ni a Casado ni a García Egea al frente del Partido Popular. Pocas veces el futuro de un líder autonómico ha estado tan ligado al de un dirigente nacional como el de López Miras al de García Egea. Sin este último, el Presidente murciano se quedará sin padrino –en todos los sentidos del término-. Así que no es de extrañar que lo que hace un año comenzó en Murcia finalice también en Murcia.