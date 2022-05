Los valores del gobierno regional

El obispo de la diócesis de Cartagena, monseñor Lorca Planes, será nombrado Hijo Predilecto de la Comunidad. El Consejo de Gobierno lo aprobó el pasado jueves 26 de mayo para que se haga efectivo el 9 de junio, dentro de los actos del día de la Región. Hacen constar que es el primer obispo nacido en nuestra Región y con ese mínimo argumento quieren premiar a este cargo de la jerarquía eclesiástica católica.

Lorca Planes es el mismo obispo que cuando se inició la pandemia del coronavirus se vacunó de los primeros, lo hizo con otros cuatro altos cargos de la Administración. A alguno de ellos le costó el puesto o tuvo que dimitir. Él no, siguió en su puesto como faro espiritual de los católicos murcianos. Este hombre que manipuló el registro de una residencia para aparecer como capellán y acceder a una de las ansiadas vacunas, cuando la mayoría de la ciudadanía y de las personas mayores en residencias no podíamos vacunarnos. Pues los responsables del gobierno de López Miras han considerado que debe ser reconocido con el máximo nombramiento que otorga la Comunidad.

Una parte de los habitantes de esta Región hemos recibido la noticia perplejos y consideramos lamentable dicho nombramiento. Si la jerarquía católica consideró que no fue una falta grave y que puede permanecer en su puesto, puede ser discutible pero no deja de ser un asunto interno. Pero que un gobierno de todos los ciudadanos de esta Comunidad -católicos, de otras religiones, y otros que no profesan ninguna de ellas- tengamos que tragar con premiar a un ciudadano que actuó de manera insolidaria y mezquina, nos parece inaceptable y pone en evidencia qué clase de valores quieren transmitir a la sociedad murciana: ¿el valor de saltarse las normas para su propio beneficio?. Los valores de la derecha, unos para los ciudadanos de bien y las migajas -si las hay- para el resto.

También es reseñable, que es el responsable de las últimas Inmatriculaciones de la Iglesia Católica en la Región, como la catedral de Murcia, la antigua catedral de Cartagena o el Cementerio de La Palma, ya que está en el cargo desde 2009.