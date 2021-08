¿Qué vais a vender con la marca Murcia?

La agricultura no representa ni de lejos el principal puntal económico de esta Región (4,7 % del PIB según el INE), por mucho que insistan en sumar una industria agroalimentaria orientada a la fruta en conserva, especialmente el melocotón y el albaricoque, que nada tiene que ver con lo que se cultiva en las zonas limítrofes del Mar Menor. A pesar de ello, el Gobierno y los lobbies agrarios juegan a confundir mientras con el desastre ecológico del Mar Menor generan una crisis sin parangón de la marca Murcia. Una crisis que va a tener importantes daños colaterales incluso en la negociación de los futuros trasvases. ¿Agua para sufragar un desastre ecológico dirán fuera de nuestras fronteras? A sí es imposible.

El progresivo deterioro del Mar Menor reflejado en reportajes variados tiene su origen en la desaparición de su protección en 1987. Esta no ha podido ser reeditada. La legislación actual es claramente insuficiente a la vista del resultado. Los grupos políticos, influenciados por los lobbies de todos conocidos, han sido incapaces de tomar decisiones de calado para defender no solo el Mar Menor, sino a una Región que se enfrenta a un desastre de marca sin precedentes.

Durante años aquí se han ganado elecciones apelando al nacionalismo hídrico trasvasista. Era fácil, muchos años antesnde que llegara el trasvase los habitantes de esta Región organizaron cooperativas y motores para elevar el agua y poner nuevos terrenos en producción. Los ingresos obtenidos por la agricultura permitieron complementar exiguos salarios en otras ocupaciones, mantener familias numerosas, huir del hambre y pagar carreras para que los hijos se dedicaran a otra cosa.

La agricultura con la que nosotros crecimos, esa que forma parte de nuestro acervo común, es la de los cultivos leñosos, frutales en su mayoría, no la agricultura del campo de Cartagena que es una agroindustria de lechugas… Cultivos todos ellos que por el coste en agua únicamente se hacían en las vegas de los ríos (a la sombra del riego por derecho) aunque existieran planes, desde el siglo XVI, en las zonas donde mandaban los señores del agua (Lorca) de mejorar las infraestructuras hidráulicas. Operaciones que con sus más y menos no terminaron de despegar hasta el siglo XX, con los motores y con los primeros proyectos del trasvase. Éste, diseñado durante la II República y construido con posterioridad, permitió el crecimiento de una agricultura de regadío que multiplicó de golpe el número de hectáreas regadas y nos permitió seguir creciendo.

La agricultura es clave, pero no es el único motor de la Región, al margen de que una parte de ella -la que se realiza alrededor del Campo de Cartagena- no puede hipotecar una marca de la que vivimos todos. El desastre ecológico es de tal calibre que al final va a afectar al melocotón de Cieza, al limón, la naranja, al albaricoque, al vino de Jumilla... Puesto el sambenito en unos mercados cada vez más tendentes a lo ecológico, en lo que somos pioneros, ya podremos encargar vídeos a bonitas consultorías para vender lo bien que trabajamos que el daño ya estará hecho. Al final iremos viendo cómo las empresas del agro, incluidas las industrias, irán dejando la Región para huir de la marca Murcia asociada a un desastre ecológico de atención mundial. Esto no es ecología, es economía. Es la economía del millón y medio de habitantes de esta Región. Como no despertemos nos van a dejar sin nada. No es el Mar Menor, es nuestra Región. Es el futuro de nuestra economía y de nuestros productos, incluido el turismo.