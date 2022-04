Sobre la vía histórica de ferrocarril Cartagena-Madrid

Tras la presentación ayer por la mañana ante la Estación de Ferrocarril de Murcia-El Carmen, de la Comisión de Seguimiento para la Movilidad Sostenible y Las Infraestructuras del Ferrocarril en la Región de Murcia, “COMOV”, de la que formamos parte, creemos oportuno desde la Plataforma Pro-Soterramiento hacer las siguientes manifestaciones, partiendo de la base de que asumimos el contenido del Comunicado y las propuestas de la Comisión, tendentes a defender el tren como el mejor medio de Movilidad Sostenible y vertebrador de nuestra Región y con las provincias limítrofes a las que históricamente estamos ligadas por lazos de todo tipo.

No es la primera ocasión en que las peticiones de movimientos sociales son desdeñadas por utópicas, irrealizables o maximalistas. Sin embargo, cuanto estamos pidiendo tiene unas bases absolutamente conectadas con normas, propuestas y documentación institucionales. Y con esta base las planteamos ante Fomento, ADIF, RENFE o cualquier administración pública relacionada con las comunicaciones y la Movilidad Sostenible, como pilar básico incuestionable.

En este momento tenemos dos asideros oficiales en los que queremos basar nuestra demanda:

1.- El PITVI 2012/2024.

2.- El Pacto Verde de la Unión Europea de principios de año.

Reivindicamos el seguimiento del actual PITVI 2012/2024, para hacer patente su incumplimiento por los sucesivos gobiernos en cuanto a sus compromisos con la línea histórica Madrid/Cartagena, ya que en su Anexo II, en cuanto a nuevas inversiones se contempla taxativamente la Duplicación de la vía y electrificación Chinchilla-Murcia-Cartagena.

Así mismo, en otras actuaciones de Alta Velocidad el PITVI contempla como tal, (Alta Velocidad) desde Albacete/Murcia/Cartagena, incluyendo la Variante de Camarillas, cómo es lógico..

Es constatable que no se ha contemplado en los Presupuestos Generales del Estado partida para su cumplimiento, por ello pedimos a las distintas administraciones competentes el compromiso a dotar presupuestariamente el desarrollo de esta línea de ferrocarril histórica Madrid/Cartagena, tal como se establece en el PITVI. No estamos pidiendo la Luna; no nos estamos inventando nada. Está plasmado en un documento tan oficial como el Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda para 2012-2024. Así está plasmado. Y además es de justicia su cumplimiento. No nos vale la propuesta del AVE por Monforte-Novelda-Cuenca, por mucho que fuera firmado por Ramón Luís Valcárcel aquel aciago 8 de enero de 2001. El PITVI nos lo pone en bandeja y aún no está cumplido cuando le faltan 2 años de vida.

Por otra parte el 7 enero de este año, los medios nos ofrecían a bombo y platillo que la Unión Europea garantiza la línea histórica con Madrid para trenes de más de 200 km/hora. Con mensajes tan contundentes como “Las autoridades europeas ratifican la modernización de este trazado para que esté finalizado antes del año 2040”. Era la mejor consecuencia que podíamos esperar del Pacto Verde de la Unión Europea. Que parecía que nos traía lo que Fomento nos negaba.

Días después, el 30 de enero, D. Josep Boira, el coordinador del Corredor Mediterráneo, decía que la línea Cartagena/Chinchilla pasa a “primera división” de la red de transportes europea.

Sin embargo una semana más tarde, el 10 de febrero, ADIF revela que no tiene planes para la modernización de la línea. No podemos aceptar este doble juego y esta retirada de una propuesta que viene de la Unión Europea. El problema de fondo es que no se realizan partidas presupuestarias para llevarlo a cabo.

Y ahí es donde insistimos frente a los gobiernos centrales, independientemente del color político que tengan.

No queremos más titulares y cantos de sirena. Necesitamos presupuestos que desarrollen el cumplimiento del compromiso oficial y público del PITVI para con nuestra línea histórica Cartagena-Murcia-Cieza-Hellín-Albacete que es la que puede vertebrar la Región y con Albacete.