Lorena Garijo Rosillo: "Cada día que una persona no vegana come en Vegan Queen, es un día que no está comiendo animales"

Primero fue la “Ruta de la Tapa Vegana de Murcia”, organizada por el Colectivo B12, en la que Lorena Garijo Rosillo resultaba ser la ganadora. Este mes recibía el segundo premio del Feria Municipal de Emprendedores del Ayuntamiento de Murcia. Desde que Vegan Queen se materializó en el restaurante de fast-food vegano de Murcia por excelencia, no ha parado de recibir galardones.

Jugadora de rugby en el C.U. Deportivo de Rugby Murcia. Vegana desde hace seis años, la principal motivación para esta murciana de 27 años a la hora de dar el paso fueron los animales. El detonante: la famosa conferencia de Gary Yourofsky. A partir de ahí todo un camino por recorrer en defensa de los derechos de los animales y la promoción del veganismo. Su apuesta: una hamburguesería vegana.

¿Por qué vegana?

Porque a raíz de saber qué es lo que ocurre para que la comida llegue a mi plato, me di cuenta de que lo más lógico era ser vegana. Siempre había sido animalista, pero sin plantearme realmente que lo que hay en mi plato también eran animales. Así que tomé la mejor decisión de mi vida y me hice vegana.

¿De dónde viene Vegan Queen?

Al hacerme vegana y adentrarme en el mundillo, descubrí que existían muchas posibilidades en cuanto a hamburguesas se refiere. Y automáticamente me vino a la cabeza la idea. Hablando con mi novio me surgió "se podría hacer un Burger King vegano, pero tendría que llamarse Vegan King (risas), o bueno no, mejor todavía, Vegan Queen". Eso fue hace muchos años, yo estaba en la carrera y no pensaba dejármela, ya que era una idea loca.

Estudié magisterio de Educación Física, y acabé la carrera en Brasil, donde estuve estudiando y haciendo prácticas 5 meses. El afrontar esa situación, fuera mi zona de confort, sin conocer el idioma y a nadie, creo que fue uno de los puntos clave para saber que soy capaz de lo que me proponga. Allí estuve viajando sola por Argentina, Bolivia, Perú y el Amazonas brasileño, conociendo gente maravillosa y sobreviviendo con el dinero justo.

Esas experiencias me fortalecieron y me hicieron ver que el gen emprendedor se lleva dentro, sólo hay que saber elegir el camino correcto. A la vuelta decidí opositar, dejando de lado todo lo que experimenté en mi estancia en Latinoamérica. En marzo de 2017 me dejo las oposiciones porque definitivamente eso no era lo mío, y me pongo manos a la obra con Vegan Queen. Finalmente, en enero de 2018 inauguramos.

Desde que abristeis es habitual que en el mismo se organicen actividades por parte de voluntarias y voluntarios de organizaciones en defensa de los demás animales; de santuarios, como Espíritu Libre o El Edén; de protectoras, como Ayuda Animal. ¿Qué es lo que hace que te impliques en esta lucha?

Realmente no podría no implicarme. Si lo piensas bien, son personas que invierten su tiempo, sus recursos y sus energías para organizar eventos y recaudar dinero que va destinado a ayudar, de forma altruista. Todo eso por y para los animales. Realmente es asombroso. Lo que no sé es cómo no se hacen eventos de ese tipo constantemente en otros locales.

¿Cuáles son las principales trabas con las que te encuentras?

Aunque la gente que viene a comer a Vegan Queen suele ser muy bonica (de personalidad me refiero), a veces vienen algunas personas escépticas que han ido por su pareja o por amistades. Pero hasta esas personas, después de probar nuestra comida, salen diciendo lo buena que estaba y que han alucinado con las imitaciones de carne. Eso hace que se abran un poquito más hacia la alimentación vegana. Quizá hoy no, pero de aquí a unos meses o años, esas personas se vuelvan veganas. Empezaron probando una hamburguesa, eso les dio curiosidad para investigar y, después de ver la realidad de la industria cárnica, no hay vuelta atrás.

¿Qué lugar ocupa el especismo?

De momento no me he enfrentado a ninguna situación clara de especismo, no en el restaurante. En la vida cotidiana con amigas, familiares etc. casi constantemente (es la hipocresía de la sociedad, imagino.)

¿Cuál crees que es la mejor manera, si es que piensas que hay una, de ayudarles?

Creo que todas las formas son buenas. Está la gente de Anonymous for the Voiceless que se planta en la plaza Santo Domingo para abrir conciencias (y lo consiguen!) a través de imágenes duras (pero sí, son imágenes reales al fin y al cabo) y de replantearle sus propias carencias a la gente a través de preguntas.

También en los santuarios de animales hacen que la gente, a través de experimentar un trato cercano con los animales, se plantee su alimentación y su estilo de vida. Y luego está el día a día de cada persona vegana. Si la gente a su alrededor, como familiares y amistades directas, ven que esa persona es feliz, come bien y actúa en consecuencia, tienden a cambiar algunos hábitos (es como que empatizan, no sé, pero me ha pasado a mí personalmente, y a varias personas que conozco).

Y finalmente está la que yo elegí, la comida. Para mí es una forma muy directa de ayudar a los animales. Cada día que una persona no vegana come en Vegan Queen, es un día que no está comiendo animales. Además, el descubrir que hay tanta variedad de comida y, especialmente hamburguesas (con imitación a la carne, al beicon etc.) y no sólo "lechuga y cosas verdes" hace que realmente se replanteen mucho su alimentación.

¿Dónde situarías a la educación?

Por supuesto la educación juega un papel fundamental. Pero claro, no podemos esperar que los niños crezcan con amor hacia todos los animales si los propios padres no lo tienen. Creo que la comunidad vegana tiene un gran trabajo por hacer todavía respecto a concienciar a la sociedad. De momento, personas individuales, en su entorno cercano -trabajo, estudios, amigos- ya hacen un trabajo de reeducación, que hace que poquito a poco, vaya cambiando la forma en la que se mira a los animales.

¿Qué es lo que te gustaría conseguir?

Me gustaría que Vegan Queen fuese conocido por revolucionar la comida vegana en Murcia.