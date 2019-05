"Murcia es un referente del veganismo en España"

David es el creador de Pipoca, un soñador que llevaba años luchando para lograr embarcarse en la aventura de abrir un local -The Bagel Store- desde el que ofrecer al público un producto vegano y atractivo. María acompañará a David en este proyecto en el que creyó y en el que se involucró desde el inicio. Ambos comparten algo más que la experiencia en hostelería y el veganismo.

Tras pasar diferentes épocas en Reino Unido, David y María decidieron volver y montar su propio establecimiento en marzo. Su objetivo: hacer felices a los demás con la comida respetando al resto de los animales. Su deseo: “Que cada vez que salgáis por la puerta de Pipoca, lo hagáis con una sonrisa y desando volver”.

¿Cómo surge Pipoca -The Bagel Store-?

David: Mi sueño desde hacía años era tener mi propio negocio. Durante bastante tiempo estuve pensando qué tipo de local podía montar, algo atrayente y diferente, hasta que el año pasado, viviendo en Inglaterra, me di cuenta de que los bagels serían el producto perfecto, unido a los sabrosos batidos que tenemos y tapas con algunos sabores de aquellas tierras. Sabía que era sacrificado, pero ahora que lo estoy viviendo realmente y que no tengo tiempo ni para respirar, me doy cuenta de que servir un buen producto, hacer feliz a la gente y difundir el veganismo compensa con creces todo lo demás.

`Beyond Meat´, productos `McCartney´ ¿Qué más podemos encontrar en Pipoca?

María: Además de los productos que mencionas, podéis degustar platos como el bagel pizza, del cual no tenemos constancia que exista en modalidad vegana en España. Referente a las tapas, nuestro trío de hummus con su hummus de chorizo es una apuesta segura, y el arroz a la Brasi, receta creada por David, que es una mezcla de ingredientes que da como resultado un arroz muy sabroso y que está gustando mucho. Por supuesto también nuestros cupcakes y tartas están siendo un punto muy fuerte para las meriendas y postres junto con los bagels dulces.

Pipoca -The Bagel Store-, local vegano en Murcia

En la entrada dejáis claro que los miembros no humanos de la familia son bienvenidos pero, vuestra postura va más allá. ¿Por qué veganos?

David: Deseamos el mismo trato a cualquier animal, sea el que sea. No concebimos un mundo donde solo las `mascotas´ merecen ser tratadas con respeto. Es triste ver esa doble moral, donde la gente se escandaliza cuando un perro es maltratado o abandonado pero después se tapan los ojos ante la vida de los `animales de granja´ y su `sacrificio´. Está más que demostrado que no necesitamos consumir animales para sobrevivir, y si es por el sabor de la comida, donde aún existe el prejuicio de que es sosa y aburrida, en el mundo vegetal existen muchas más opciones que en el animal. Por otro lado, ya no es solo cuestión de ética o preferencias, los mares están sobreexplotados, la industria cárnica y láctea es la gran causante de la deforestación, de la contaminación de las aguas y contribuye en gran parte al cambio climático. La gente que todavía se mofa de los veganos debería saber que el estilo de vida que llevamos es insostenible para las futuras generaciones si no hay un cambio.

¿Hubo punto de no retorno a la hora de dar el paso?

María: En mi caso el punto de no retorno simplemente fue ser consciente de lo que ocurre con los animales, de lo que sufren y sienten y darme cuenta que yo no estaba siendo coherente: sentir amor por ellos, pero al mismo tiempo consumirlos.

David: Yo por mi parte hace 21 años que no consumo animales, y los últimos cinco soy vegano. Llegó un momento en que te das cuenta que lo que tienes delante no es simplemente comida, sino un animal que respira, siente y hace por vivir al igual que tú. A partir de ahí es imposible seguir consumiendo.

Proteger a los animales y respetarlos. ¿Cuál creéis que es la mejor forma de aunar ambas cosas?

David: Educar desde pequeños a nuestros hijos que los animales no son juguetes ni objetos. ¿Por qué no podemos enseñar a los niños que, al igual que nosotros, todo animal desea recibir cariño, disfrutar de la vida y en resumidas cuentas, seguir viviendo?

Pero cuestiones como permitir la venta de animales o comprar carne o pescado empaquetado como si se hubiera fabricado en una factoría, distorsionan la realidad.

El auge del veganismo es obvio y Murcia es buena prueba de ello. En vuestra opinión, ¿creéis que estamos asistiendo a un cambio de paradigma?

David: Sí, por supuesto. Cuando dejé de consumir animales, y en aquella época, aparte de ser mirado como un bicho raro, era mucho más difícil encontrar opciones en restaurantes, y no existía ni la décima parte de productos que podemos hoy encontrar incluso en grandes superficies. Las nuevas generaciones están más concienciadas, cada vez ves a gente más joven que busca un mundo más justo y eso la industria lo sabe. La industria cárnica y láctea ya está temblando, porque año tras año venden menos, aunque hayan intentado ridiculizarnos, como hizo una gran empresa hace un par de años con su anuncio de televisión.

Y como mencionas, Murcia es un referente del veganismo en España. Es fantástico ver la gran oferta que tiene esta ciudad y la cantidad de gente vegana que hay y estamos muy orgullosos de formar parte de ella.