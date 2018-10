Lola Sánchez no se presentará a las primarias para las elecciones europeas y abandona la dirección de Podemos en Murcia

La cartagenera Lola Sánchez ha anunciado en redes sociales que no volverá a presentarse a las primarias de Podemos para las elecciones europeas, al tiempo que renuncia a su puesto en el Consejo Ciudadano y en la ejecutiva de Podemos Región de Murcia.

Sánchez reconoció en sus cuentas de Facebook y Twitter que "a nivel personal, no encuentro la energía e ilusión necesarias como para afrontar un proceso interno y una campaña electoral, y anhelo retomar una vida que he aplazado para ser cargo público europeo".

He escrito estas difíciles líneas para ofreceros la sinceridad y transparencia que entre compañeras nos debemos.



Con esta carta, anuncio que no me presentaré a las primarias de las elecciones europeas y mi dimisión de la ejecutiva de Podemos en la Región de Murcia. pic.twitter.com/ydyIzNUYQi — Lola Sánchez Caldentey (@LolaPodemos) 14 de octubre de 2018

La política cartagenera también afirma en su escrito compartido en redes sociales que acabará la legislatura en Bruselas "para así llevar a cabo los compromisos ya adquiridos, y dejar el trabajo realizado listo y bien atado para ser retomado en la próxima legislatura".

"Quiero aclarar que no voy a presentarme tampoco, ni participar, en el proceso interno en las primarias autonómicas ni locales en mi Comunidad y que renuncio a mi puesto en el Consejo Ciudadano y en la ejecutiva de Podemos Región de Murcia", también señaló.

Lola Sánchez se enfrentó el año pasado a Óscar Urralburu para conseguir la secretaría general de Podemos Región de Murcia. Perdió las elecciones internas, pero se integró en el Consejo Ciudadano.

Sánchez afirmó en el comunicado que "ha tenido trabajos físicamente duros, como en la hostelería, y psicológicamente exigentes, como en la enseñanza. Pero nunca había vivido una etapa tan intensa en todos los aspectos como estos cinco años".

La eurodiputada también recordó sus inicios en la política en 2013 cuando fundó junto con su hermana el Círculo de Cartagena en el Teatro del Barrio que sigue en activo. "Dí un paso al frente como candidata a las primarias porque ninguna mujer del círculo quería hacerlo", añadió.

"Podría decir que aquel terremoto del 25 de mayo de 2014 no ha terminado aún para mí. Pasar en muy poco tiempo de no ser nadie en la vida pública, política, mediática y académica, a ser eurodiputada de la formación política más escrutada y bajo intensos procesos de construcción, no ha sido un camino fácil", afirmó Sánchez. "Siempre debes estar a la altura. Y como mujer, más aún", añadió.

"No entré en Podemos con la intención de convertirme en profesional de la política, sino de servir como herramienta para el cambio. Y el cambio se hace también cambiando la forma de hacer política", dijo la eurodiputada que fue considerada afín a la candidatura de Pablo Iglesias.

El documento también apunta una crítica velada al partido: "Tomo esta decisión de forma meditada, con el apoyo de los míos, con la cabeza y con el corazón, y convencida de que no romperé las expectativas de la Dirección de este partido ya que, a día de hoy no he sido consultada sobre las mías".

La eurodiputada de Podemos Estefanía Torres también anunció hoy que no se presentaría a las primarias "de ninguno de los niveles institucionales" para "retomar mi tesis doctoral". Ambas finalizan sus cartas de la misma forma: "Nos vemos en las calles". A lo que Sánchez añade: "Y, sobre todo, en los pueblos. Queda mucho por hacer".