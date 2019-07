Violencia "intrafamiliar", fin del "adoctrinamiento" en las aulas y cierre de centros de 'menas': el documento de Vox para investir a López Miras en Murcia

El documento de 24 puntos que Vox puso sobre la mesa ante el Partido Popular y Ciudadanos el pasado lunes en el Hotel Nelva de Murcia durante la cuarta reunión a tres bandas incluye aspectos como la persecución del "adoctrinamiento político en las aulas" a través de la inspección educativa. En el escrito se sigue utilizando el término de "violencia intrafamiliar" en lugar de violencia machista y también se propone la revisión de las políticas de los centros de acogidas a menores migrantes extranjeros no acompañados, conocidos como 'menas', y, particularmente, que no se abra el previsto en la pedanía de Santa Cruz de Murcia.

Vox exigió en uno de los puntos que los padres tengan que dar el consentimiento expreso para que sus hijos asistan a "enseñanzas, charlas, talleres o actividades relacionadas con contenidos éticos, sociales, cívicos morales, o sexuales" en los centros educativos de la Región.

El partido de extrema derecha también pidió la aprobación de una Ley de Protección de la Mujer Embarazada que ofrezca "información y alternativas, para que ninguna mujer se vea abocada al aborto". "Fomentaremos y defenderemos la vida, la maternidad y la familia", añadieron en otro de los puntos.

La realidad de la violencia machista se ve subsumida dentro de la "violencia intrafamiliar" en el documento de Vox. "Nos comprometemos a desarrollar programas de prevención de cualquier tipo de violencia intrafamiliar", apuntó la formación ultraderechista entre sus propuestas de investidura.

La apertura del centro de 'menas' de la pedanía murciana de Santa Cruz ha generado tensión en la localidad azuzada por el partido de ultraderecha. En el documento, además de pedir la revisión de las políticas con respecto a estos centros de acogida de menores migrantes, se especifica que no se abra el de Santa Cruz "por no ser un lugar adecuado para albergarlo".

La reducción de impuestos de la Región "al máximo posible" y la elaboración de un Plan Hidrológico Nacional son otras de las propuestas que Vox ha planteado para la investidura de López Miras.

"Había un compromiso de no hablar de ello"

El contenido de este documento, titulado "Compromiso del candidato a la presidencia de la Región para recabar el apoyo de Vox en la investidura" y filtrado a los medios, contiene cuatro epígrafes llamados Libertad, Economía, Familia e Impuestos que no difieren en gran medida del acuerdo de diez puntos que firmaron PP y Vox a escasas horas antes del intento fallido de investidura del popular Fernando López Miras el pasado 3 y 4 de julio en la Asamblea Regional.

Luis Gestoso, el negociador regional de Vox, no quiso hacer ningún comentario sobre el documento a eldiario.es porque "había un compromiso de no hablar de ello hasta que no hubiera acuerdo y no seremos nosotros quien incumplamos lo hablado".

Cs trata de desvincularse del documento de Vox

La portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Isabel Franco, apuntó ayer que "el verdadero problema de la Región no es la Ley de Igualdad Social del colectivo LGTBI, sino la falta de oportunidades para nuestros jóvenes y el paro". Franco trató de desvincularse del escrito planteado por Vox y añadió que "tenemos constancia de que existe una versión de un documento de trabajo entre PP y Vox que recoge aspectos como la revisión de esta legislación, pero también es cierto que no compartimos algunos puntos".

Si previamente Vox había solicitado suprimir algunos artículos de dicha Ley de Igualdad LGTBI aprobada por unanimidad en el Parlamento Autonómico en 2016, en el nuevo documento rebajan la exigencia al pedir un análisis jurídico completo de la Ley "para asegurar la no vulneración de derechos constitucionales".

"Un suicidio en materia de derechos y libertades"

El diputado regional de Podemos Óscar Urralburu señaló en una nota de prensa que el acuerdo entre los tres partidos de derechas sigue marcado por la agenda de Abascal, quien “está apretando las tuercas para lograr que la Región de Murcia pase a ser una de las comunidades autónomas con más políticas de ultraderecha del país”.

"Es increíble que en Europa se le haya puesto coto a la ultraderecha y aquí se les haya dado las llaves de la Región de Murcia", añadió Urralburu, quien también señaló que dicho acuerdo será "un suicidio en materia de derechos y libertades".