El PSOE de Murcia niega tener un pacto secreto con Cs y pide al tripartito que acabe con el "paripé"

Los dirigentes de Vox, Espinosa de los Monteros y Luis Gestoso, han afirmado que Cs no negocia con ellos porque tiene un acuerdo con el PSOE para la Región de Murcia "No estamos negociamos con Cs", ha declarado el secretario de organización del PSOE a eldiario.es, al mismo tiempo que ha lamentado "estos órdagos cruzados entre las tres derechas con los que intentan engañar a la sociedad murciana" Diego Conesa, líder de los socialistas murcianos, ha calificado de "paripé" las negociaciones entre PP y Cs "porque las cuentas no salen sin los votos de Vox, que es el que aparentemente va a regir las políticas de esta Región"