Vox renuncia ahora a ocupar concejalías en ayuntamientos pese a que lo pactó con el PP

Vox renuncia a ocupar concejalías en los ayuntamientos en los que pactó con el PP y en los que no han conseguido formar parte del Gobierno. En una rueda de prensa, el portavoz del grupo parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado este martes que "ante la constancia de que quienes parecían que iban a ser socios de gobierno, sencillamente no son de fiar" la dirección del partido ha tomado la decisión de "renunciar a ocupar ningún cargo de responsabilidad de ningún tipo en ninguna entidad en la que se haya incumplido ese acuerdo".

De esta forma, Espinosa de los Monteros ha aludido al pacto ratificado entre Vox y el PP el pasado 15 de junio que contemplaba conformar "gobiernos de coalición" entre los populares, el partido de la extrema derecha y Ciudadanos para desalojar a los ejecutivos de izquierdas de los ayuntamientos. El Comité Ejecutivo de la formación también ha tomado la decisión de hacer público este documento suscrito entre los secretarios generales de los dos partidos, Teodoro García Egea y Javier Ortega Smith.

A pesar de que como planteaban los representantes de Vox, en ese texto se señalaba que "en el plazo máximo de 20 días naturales" desde las investiduras de los alcaldes "se nombrará a las personas indicadas por Vox en cada ayuntamiento en distintas concejalías de gobierno", el partido de extrema derecha ha decidido desentenderse este martes de ese punto.

Con esta actuación Vox recula tras semanas en la que sus líderes nacionales aseguraron que no iban a aceptar un "trágala" y exigían ser "ser tratados como otra fuerza política", en función de su "representación". "No apoyaremos gobiernos que estén formado por formaciones que no hayan llegado a un pacto con nosotros", llegó a insistir Espinosa de los Monteros 24 horas antes de que se constituyesen los ayuntamientos. Finalmente, más de una semana después, el único acuerdo que se hizo público y que también suscribe Ciudadanos es el del Ayuntamiento de Palencia.

Espinosa de los Monteros ha justificado su posicionamiento asegurando que tanto PP como Ciudadanos "han incumplido" el acuerdo y "han intentado manipular a la opinión pública". Teniendo en cuenta que finalmente por ahora no han entrado en el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, a su vez ha aprovechado para cargar contra los populares asegurando que en esa plaza el equipo del nuevo alcalde José Luis Martínez Almeida ha "confirmado su falta de fiabilidad".

En su intervención ha asegurado que esta ruptura se produce "donde se haya incumplido" el pacto, aunque no ha detallado en qué consistorios sí han conseguido representación en gobiernos municipales. Sus votos fueron determinantes para que la derecha obtuviese el poder en Madrid, Zaragoza, Granada, Palencia, Teruel y Badajoz. A partir de ahora, en estos municipios Espinosa de los Monteros ha reseñado que su partido "pasa a la oposición" para "controlar y fiscalizar a los ejecutivos que estarán en minoría".

Por su parte, el portavoz del partido de extrema derecha no ha aclarado en qué puntos se encuentran las negociaciones autonómicas. En Madrid y en Murcia sus votos son necesarios para que PP y Ciudadanos consigan mantener el poder. El portavoz parlamentario de Vox ha planteado que en ambos territorios los portavoces regionales del partido "harán pública su opinión en breve" y en esas negociaciones "primará el cumplimiento de los programas e ideas que Vox viene defendiendo".

Sobre la paralización de las conversaciones en Madrid entre Rocío Monasterio e Isabel Díaz Ayuso, las candidatas autonómicas de Vox y PP, Espinosa de los Monteros se ha limitado a plantear que "no se han roto las negociaciones porque no se han abierto nunca".