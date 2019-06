Vox tensa la cuerda en Zaragoza y da a entender que negocia con Ciudadanos en Madrid capital

Vox amenaza a PP y Ciudadanos con no apoyarles para que la derecha recupere el Ayuntamiento de Zaragoza porque no han contado con ellos en las negociaciones. "En Zaragoza hay dos partidos que han anunciado un pacto que no existe", ha asegurado este viernes el portavoz del grupo parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, en una rueda de prensa en el Congreso.

Respecto al resto de ciudades en las que su formación es llave de Gobierno, se ha limitado ha plantear que en todas ellas"ha habido avances". Entre las citadas se encuentra Madrid, donde ha asegurado que "hay base para llegar a un acuerdo de gobierno programático" y que están trabajando detalladamente en él para que "todos los puntos sean aceptables para todas las partes implicadas".

"Las negociaciones avanzan, no hay nada cerrado hasta ahora. Y esperamos que no suceda lo de Zaragoza", ha añadido. Según ha reseñado, una vez que cierren el texto tendrán que determinar quién asume la responsabilidad de cara área, aunque sobre este asunto no ha querido aportar más información: "Prefiero no adelantar detalles, si hay acuerdo lo veremos mañana". Asimismo ha declarado que no les importa quién asuma la alcaldía, Begoña Villacís o José Luis Martínez Almeida. "Nuestra preferencia es Ortega Smith", ha reseñado.

En su intervención Espinosa de los Monteros tampoco ha querido aclarar si están negociando también con Ciudadanos, aunque en sus repuestas ha asegurado que "hay contacto" y que no quiere "contaminar el proceso". "No quiero añadir más elementos de polémica, a nosotros lo que nos interesa es que el producto final sea satisfactorio para las tres partes", ha indicado.

Eso sí, ha incidido en la misma idea que su partido ha reivindicado tras el 26 de mayo, no apoyarán ningún equipo municipal del que forme parte un partido que no se ha sentado con el partido de extrema derecha. El portavoz del grupo parlamentario ha insistido en esta idea. "No apoyaremos gobiernos que estén formado por formaciones que no hayan llegado a un pacto con nosotros", ha insistido, con esta argumentación ha justificado su desmarque del acuerdo de Ciudadanos y PP en la capital aragonesa.

En relación al acuerdo anunciado por estos dos partidos, Espinosa de los Monteros ha asegurado que como no han contado con ellos "todo hace indicar que [Ciudadanos y PP] serán responsables de que mañana gobierne la izquierda" en la capital aragonesa. "En Zaragoza hay dos partidos que han anunciado un pacto que no existe", ha sentenciado.