Vox pedirá entrar en los gobiernos autonómicos y municipales como condición para dar su apoyo

Vox ha anunciado que en las negociaciones que mantengan a partir de ahora solicitará "la entrada en los gobiernos municipales y autonómicos como parte de las condiciones para apoyar a otros partidos en la formación de los nuevos ayuntamientos y comunidades".

La formación de extrema derecha ha anunciado en un comunicado de prensa que su Comité Ejecutivo Nacional mantiene como "condición indispensable" que "todo aquel partido que quiera el apoyo de Vox deberá sentarse a negociar" con los responsables del partido. De esta forma, mantienen la presión contra Ciudadanos, que evita hacerse una foto con los miembros de este partido.

Por ahora, esa es la única línea roja que mantienen desde el partido. Según ha matizado el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, la entrada en los ejecutivos será estudiará "en función de cada caso" e influirá la representación electoral que hayan obtenido en cada territorio.

Asimismo el representante del partido ha asegurado en una rueda de prensa este viernes que "sería razonable" que les ofrecieran entrar en la Comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid. A pesar de este órdago a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida, el portavoz de Vox no ha querido vaticinar cuál sería el escenario si finalmente no consiguen formar parte de estos ejecutivos. "Eso no se puede decir", se ha limitado a contestar ante la pregunta de si retirarían su apoyo al Gobierno si finalmente no se produce esa propuesta.

Equipo negociador

A partir de ahora, el equipo negociador estará encabezado por Espinosa de los Monteros, y en él también participará los diputados Macarena Olona y Pedro Fernández, así como el Vicesecretario de Presidencia del Partido, Enrique Cabanas y el Vicepresidente Primero de la formación, Víctor González. El órgano de dirección de esta formación también ha decidido que están dispuestos "a negociar con todas las formaciones políticas" que lideren un proyecto para dejar "fuera de los gobiernos regionales y municipales a los partidos de izquierdas".

De esta forma, mantiene su línea roja dirigida a Ciudadanos para que se sienten con ellos en las mesas de negociación para formar los ejecutivos que están en el aire y necesitan el apoyo de las tres derechas. "Será imposible ningún tipo de gobierno alternativo en este momento si no hay diálogo político con Vox, si no se representa a los votantes de Vox y si no se nos trata con respeto y con normalidad, como a cualquier otra fuerza política", advirtió Santiago Abascal este miércoles en una rueda de prensa.

Desde el PP también han pedido a Ciudadanos que se siente con Vox a negociar, aunque reconocen la "línea roja" marcada por el partido de Albert Rivera de que los representantes de extrema derecha no entren en los gobiernos. "Sin Vox no hay alternativa posible a la izquierda", alertaba Abascal, reivindicando la posición de su partido, que se sabe determinante para propiciar un gobierno de derechas en el Gobierno autonómico en Madrid y Murcia, como para que cambie el color del Ayuntamiento de la capital.

En estas negociaciones han decidido cambiar la estrategia adoptada para desbancar a Susana Díaz tras los resultados autonómicos del 2 de diciembre. "El problema de la fórmula andaluza es que hemos comprobado que es muy difícil velar por las políticas pactadas con el PP. Hemos comprobado que alguno de los puntos del acuerdo en materia de Memoria Histórica y migratoria no se ha cumplido", apuntó Abascal.