Abascal mete presión a Ciudadanos: "Será imposible apoyar gobiernos de quien no se siente a dialogar con Vox"

Santiago Abascal, líder de Vox, ha defendido su posición en la negociación en los pactos en gobiernos como el del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. "Sin Vox no hay alternativa posible a la izquierda", ha asegurado en una de las escasas ruedas de prensa que ha concedido y a la que no ha permitido acudir a eldiario.es.

El representante de la extrema derecha ha defendido que "no podrá haber gobiernos autonómicos a la izquierda si se pretende humillar y ningunear a los votantes de Vox". Por ello, apunta en alusión al partido de Albert Rivera, que "será imposible apoyar gobiernos de quien no se siente a dialogar con Vox". "Si Ciudadanos va a formar parte de un Gobierno necesariamente tiene que hablar con nosotros", ha señalado.

A pesar de mantener con firmeza esta posición, ha asegurado que si finalmente cristaliza un Ejecutivo de izquierda, mantendrán "la mano tendida [al resto de fuerzas de la derecha] para realizar mociones de censura" y ha llegado a lanzar un guante a Ciudadanos: "No está escrito en el cielo que sea Díaz Ayuso la presidenta".

Asimismo, en su intervención ha reconocido que ya ha mantenido "algún contacto informal" con el PP y ha charlado con Pablo Casado, pero no ha hablado con ningún representante de Ciudadanos. Este jueves se reunirá el Comité Ejecutivo Nacional, el órgano con mayor poder dentro de la formación, para decidir qué medidas pedirán en estas negociaciones.

No descartan su entrada en gobiernos

"No pondremos sobre la mesa ninguna medida que imposibilite el diálogo", ha apuntado, para asegurar que tampoco descartan su "entrada en los gobiernos". Por lo tanto, la única línea roja que mantiene ahora mismo la formación de extrema derecha es que su partido sea uno interlocutor más y se les trate con "respeto y con normalidad". Este jueves también decidirán quiénes formarán parte del equipo de negociación.

El presidente de Vox cuenta que ya no ven con buenos ojos un pacto a la andaluza en la Comunidad de Madrid porque, según apunta, han comprobado que "es muy difícil velar por las políticas pactadas con el PP". "No tenemos miedo a las campañas mediáticas y advertimos a nuestros votantes de lo que está por llegar en los siguientes días", ha asegurado Abascal a sus votantes, aludiendo sin citarlo a posibles presiones que vaya a recibir su partido para apoyar gobiernos de derechas. "En Vox no tenemos miedo. No tenemos miedo a volver a nuestros inicios", ha sentenciado.