MAPA | ¿Qué votaron tus vecinos en las elecciones municipales? Los resultados del 26M, calle a calle

Nota sobre los datos

Este mapa ha sido elaborado a partir de la información obtenida de las subdelegaciones del Gobierno de cada provincia, referente a las secciones censales del año 2018, por lo que pueden haber sufrido ligeras variaciones en 2019.

En los municipios de menos de 250 habitantes, el número total de votos a las candidaturas puede ser superior a los habitantes de la localidad ya que es posible que una persona pueda votar por varios candidatos. Cada elector puede dar su voto a un máximo de dos entre los candidatos proclamados en el distrito en caso de municipios de hasta 100 residentes o a un máximo de cuatro en los municipios entre 101 y 250 residentes.

No se incluyen datos de las provincias de Asturias y Cáceres y que no se han podido obtener todavía. Esta noticia ha sido elaborada con información de las ediciones locales de eldiario.es.

El Ministerio de Interior ha reconocido errores en los resultados electorales disponibles en su página web, los cuales no coinciden con los escrutados. La empresa adjudicataria de las elecciones ha decidido no tener en cuenta los votos que no sirven para obtener concejales.