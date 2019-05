Interior reconoce errores en los resultados electorales de su página web

El Ministerio del Interior reconoce que existen errores entre el voto emitido y escrutado el 26M con el que está reflejado en su página oficial, después de que varios medios de comunicación y candidaturas alertaran del baile de votos en el sitio web. El problema, aseguran desde Interior, es que SCYTL, la empresa adjudicataria de las elecciones del 26M y de la difusión provisional de los datos, ha seguido un criterio que ha "provocado malentendidos": suma a cada partido o agrupación de partidos los votos que han sido necesarios para lograr concejalías, pero no aquellos que no han sido útiles para adjudicar concejales.

El ministerio destaca que el hecho de que SCYTL no refleje los votos que no han servido para conseguir concejales no significa que estos votos no hayan sido escrutados, sino que simplemente no aparecen reflejados en ningún sitio de la página de Interior. Como consecuencia, hay miles de votos que aparentemente no están en el sitio web, creando "confusión sobre el escrutinio y los resultados".

Uno de los lugares afectados por este error es León. El PSOE ha advertido que en las transcripciones que se envían de las actas para la difusión de los actos provisionales aparecen votos cruzados de PSOE y Vox en una docena de mesas que podrían alterar el resultado. En cuestión están entre 1.200 y 1500 votos adjudicados al partido de extrema derecha y 300 de los socialistas, que deberían intercambiarse y, por lo tanto, cambiar la adjudicación de concejales conocida hace dos días. El resultado difundido el domingo dejó al PSOE ganando por la mínima al PP con 9 concejales para ambos partidos. En tercer lugar quedó Ciudadanos con 4 concejales, seguido por los regionalistas de UPL con 2, Vox con otros 2 y Podemos con un concejal.

También ha habido problemas en Ibiza, donde el PP fue la fuerza más votada con siete regidores, seguido del PSIB-PSOE, con seis. La Junta Electoral esclarecerá este miércoles a partir de las 10.00 horas si ha existido un "error informático en el volcado de datos de los votos" del municipio. Según han informado fuentes del PSIB-PSOE, desde el partido pidieron las actas de las distintas mesas "para revisar el recuento de votos" y se percataron de que "en algunas no coincidía el recuento con los datos volcados posteriormente".

Desde Interior aseguran que las interpretaciones sobre posibles cambios en el reparto de concejales en varios ayuntamientos no son correctas. Lo más probable es que el escrutinio y la adjudicación de concejales que refleja la página web del Ministerio sea correcta –aunque los datos sean provisionales y siempre hay incidencias que tienen que verificar las Juntad Electorales de Zona–. Explican que se está resolviendo la situación y que SCYTL ya ha preparado una nueva versión que incluye la suma del total de votos emitidos.