Diego Conesa: "Invito a los políticos del PP a que también declaren voluntariamente en el juzgado que tramite su caso"

Diego Conesa, secretario general del PSOE de la Región de Murcia, entiende la política en la calle, en contacto con los demás. “En ese sentido la COVID me mata”, dice durante la entrevista realizada por videoconferencia. El líder socialista tampoco celebrará la Navidad como acostumbra, “cenando con toda la familia”. “Es duro, pero de esa forma esperamos con más ansia la Navidad de 2021”, apunta.

Ante la reapertura de un caso en el que se investiga si Conesa prevaricó durante su etapa como alcalde de Alhama por no tramitar una sanción al concejal de IU Juan Romero durante un control de alcoholemia, el portavoz socialista ha decidido voluntariamente ir a declarar al juzgado de Totana en lugar de esperar a que lo llamara, “llegado el caso”, el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia como le corresponde por su condición de aforado al ser diputado de la Asamblea Regional. “Como alcalde no era el encargado de tramitar multas, sino que la responsabilidad es del jefe de la Policía Local. No hay nada que esconder”, explica.

¿Por qué decide ir a declarar voluntariamente al juzgado número 3 de Totana?

En primer lugar, cuando era alcalde no tenía esta condición de aforado que tengo ahora como diputado. También quería darle la mayor normalidad y sentar precedente porque sería el primer político regional que accede voluntariamente a declarar ante el juez que está tratando el asunto.

El Partido Popular (PP) ha llegado a decir que si usted declara en el juzgado de Totana es a causa de una manipulación de la Fiscalía.

Es lamentable el acoso y derribo a la justicia por parte del PP. Si ninguno de sus responsables políticos ha declarado voluntariamente en el juzgado que está tramitando su caso, les invito a que lo hagan a partir de este momento.

El mismo PP ha decidido personarse recientemente en la causa porque dice que se trata de un caso de “desobediencia a la autoridad”.

Se trata de una multa que le puso la policía local de Alhama al concejal Romero cuando iba al Ayuntamiento. Le pararon para hacerle un control de alcoholemia y aunque dio negativo, señaló que iba con prisa, así que se enfrascaron y le pusieron finalmente una denuncia. Pero en lugar de tramitarla el jefe de la Policía Local, como a cualquier otro ciudadano, lo que me pidió expresamente el sargento era abrirle al concejal un expediente informativo y llevar el asunto a Pleno, a lo que me negué.

Le recuerdo al PP y al señor Bernabé que un alcalde no tramita multas y que no sé cómo tiene estómago siendo una persona que ha dilapidado dos millones y medio de euros de recursos públicos en amenazar a la gente para decir que es muy grave el hecho de que el responsable de tramitar una multa en un municipio como el de Alhama no lo haya hecho.

¿Cree que la judicialización de la política tiende a igualar delitos muy graves con casos de menor envergadura como éste?

La judicialización de la política es muy mala para la política y muy mala para la justicia. De una minucia, que creo que se va a archivar, es increíble el arco de iglesia que está montando el PP hasta el punto de poner en duda la labor de la justicia. Quienes tenemos responsabilidades políticas debemos respetar la justicia y la función pública y dotarlas de medios suficientes.

¿Teme que al levantarse parte de las restricciones para Navidad nos podamos enfrentar a una tercera ola?

Creo que el grado de responsabilidad ciudadana ha ido creciendo en esta segunda ola, sobre todos los más jóvenes. Son fechas complicadas, pero hay que extremar la responsabilidad. Lo que me llama la atención es que cuando hay un anuncio positivo sale a hacerlo el señor López Miras, pero cuando había que anunciar el cierre de la hostelería mandaba al portavoz del comité COVID. Eso es señal de la coherencia y la asunción de responsabilidad del presidente. Hay que ser presidente a las duras y a las maduras. La gran apuesta de López Miras es convertir a la Región en un casino.

La hostelería ha sido uno de los sectores más damnificados en la pandemia. ¿Le parece que están soportando una responsabilidad que no les corresponde?

Cuando se tomó esta decisión, el Partido Socialista pidió un plan de rescate a la hostelería y en unos días se firmó un acuerdo regional. Ahora nos toca comprobar que nadie se queda atrás y que se entregan las ayudas cuanto antes. Me preocupa ver si se hace un pago directo a los dueños de los negocios antes de Navidad, pero también me preocupa muchísimo, porque son más cantidad y con menos capacidad de recursos, los trabajadores de la hostelería que se han ido a ERTE. Hay 2.000 expedientes de ERTE en la Dirección de Trabajo de la Comunidad Autónoma que estaban sin tramitar hace apenas diez días.

El Grupo Socialista cuenta con 17 diputados en la Asamblea Regional, pero el barómetro de otoño del CEMOP calculaba que ahora conseguirían 13. ¿Qué ha pasado desde mayo 2019 hasta ahora?

Quizás un sentimiento de frustración general por no haberse producido ese cambio tan esperado y que era por el que apostaba Ciudadanos en su momento. Finalmente, este partido renunció al cambio, la regeneración y la estabilidad institucional para abrigarse y ponerse a disposición de una OPA del PP de cara al 2023.

Nuestro objetivo de estar en la calle se ha visto interrumpido de forma abrupta por la COVID-19. Como máximo responsable seguro que hay cosas que podemos hacer mejor y en ese proceso de reflexión estamos para engrasar el partido y tener la máxima coordinación entre las políticas municipales y nuestro ejército de concejales y de alcaldes con el grupo parlamentario. También vamos a mejorar la comunicación y reforzaremos la formación, pero la hoja de ruta está clara.

¿España nos roba?

Este Gobierno socialcomunista, como dice el señor López Miras, le ha inyectado 411 millones de euros de la Región para atender sus necesidades y competencias y no ha contratado a médicos y docentes como debiera.

La Región ha tenido siempre un déficit en la infrafinanciación que se agravó en 2002 con la transferencia de la competencia de sanidad. En una comisión en la Asamblea Regional se ha demostrado que de los 10.000 millones de euros de la deuda tan sólo unos 2.000 ó 2.500 millones de euros se deben a la infrafinanciación. Estaré ahí para mejorar la nueva financiación generando alianzas con Ximo Puig y la Comunidad Valenciana. El planteamiento que defiendo junto a Puig es que tener una mínima armonización es una gran noticia para la Región porque es un suicidio seguir reduciendo la tributación a las rentas más altas y también es una dinámica contraria a la Constitución que plantea la progresividad fiscal. Es un marco irresponsable, populista, trumpista, torrista y ayusista; coge lo mejor de cada uno para desgracia de la Región.

¿Qué opina de las declaraciones del presidente de la Región, Fernando López Miras, sobre que no se va a aplicar la ley Celaá en Murcia?

López Miras es parte del Estado y tiene que hacer cumplir una ley que ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados por ocho partidos, al igual que han hecho otros presidentes a quienes no les gustó la Lomce de 2013. Le pido que no suba un peldaño más de irresponsabilidad y que, en su lugar, se centre en generar esa igualdad en los centros educativos, de modo que todos tengan comedor y se quite el amianto.

Nuestra apuesta es no crear más unidades concertadas porque no son más necesarias, pero sí mantener esa cuota del 15% de las cooperativas bajo los criterios de la gestión de la diversidad de nuestras aulas para evitar guetos y gestionar mejor la movilidad: es mucho más sostenible y se crea más municipio y más barrio cuando las familias deciden que sus hijos vayan al centro más cercano a su vivienda. Si hay una diversidad del 30% del alumnado, ésta se tiene que reflejar en todos los centros.

El PSOE-PSRM ha criticado el proyecto de rehabilitación previsto por el Ayuntamiento de Murcia para la Cárcel Vieja.

Este tema es lamentable. Una de las grandes carencias del curso escolar se encuentra en que en la asignatura de Historia nunca se llega al siglo XX y no conocemos la historia de nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Por eso la propuesta del grupo municipal socialista es que el proyecto de la Cárcel Vieja se destine a la memoria del siglo XX de la ciudad y la Región de Murcia. También es muy importante que los albuiteros sepan quién son Rafael Alberti, Paco Rabal y Vicente Medina y que lo sigan sabiendo.