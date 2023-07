Francisco Lucas (cabeza de lista del PSOE por la Región de Murcia): “Un gobierno del PP y la ultraderecha sería la sentencia de muerte del Mar Menor”

Francisco Lucas, con tan solo 34 años, tiene el cabello bastante encanecido: “La exposición pública desgasta mucho”, señala el cabeza de lista del PSOE por la Región de Murcia para el Congreso en las elecciones generales de este domingo 23 de julio.

Raaleño -pedanía murciana de El Raal, colindante con Orihuela- por los cuatro costados, Lucas recuerda que ya desde pequeño quería ser “alcalde” de este pueblo, tal y como sucedió cuando se hizo pedáneo en 2017 y consiguió que Rosendo empezara allí su gira.

El actual secretario de Transparencia y Regeneración Democrática en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y portavoz de este partido en la Asamblea Regional reconoce que al Partido Socialista le ha faltado “pedagogía” para explicar algunas medidas alcanzadas por el Gobierno de la nación y se muestra convencido de que Pedro Sánchez volverá a ser presidente “contra todo pronóstico”.

¿Cómo está encarando la recta final de la campaña?

Es un momento clave para trasladar a toda la ciudadanía de la Región de Murcia lo que se juega el 23 de julio: es importante que los pensionistas tengan en cuenta sus pensiones y que estas sigan actualizándose conforme a los precios, que todas las mujeres de la Región sepan que están en juego sus derechos, como las leyes de igualdad y del aborto, y que los trabajadores de la Región piensen en sus contratos ya que han pasado de tener contratos precarios o basura a tenerlos indefinidos. Se han hecho más de cuatro millones de contratos indefinidos en España desde la reforma laboral.

¿Qué le parece que el candidato a la presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya ofrecido datos falsos o “inexactos” en los debates y entrevistas que ha realizado durante la campaña?

No es aceptable que en una democracia un candidato a presidente utilice datos falsos y propague bulos como está haciendo Feijóo. Creo que está deslegitimado para ser presidente de este país. También es surrealista que a pocos días de unas elecciones no conozcamos qué proyecto de país tiene el señor Feijóo. Lo que funciona no se puede derogar.

¿Y de cara al futuro?

Pedro Sánchez ya se ha comprometido a alcanzar el pleno empleo hasta reducir al 8% la tasa de paro, incluso con jornadas laborales más flexibles. Vamos a fijar por ley que el salario mínimo interprofesional no baje del 60% del salario medio y ampliar los permisos de maternidad y paternidad de 16 a 20 semanas y adoptaremos medidas para el llamado alivio hipotecario para que las familias puedan hacer frente a su hipoteca.

¿Cree que tras el 23J PP y Vox en la Región serán capaces de atravesar una de las líneas rojas que han expuesto durante toda la campaña como es la derogación o supresión de la Ley de Protección del Mar Menor?

El pacto ya lo tienen hecho. Es más, entiendo que en otros territorios estos pactos sean una novedad, pero que a nadie se le olvide que la ultraderecha lleva gobernando esta Región ya cuatro años. Por tanto, aquí el Partido Popular y la ultraderecha son lo mismo. La legislatura pasada López Miras demostró que es capaz de cualquier cosa por mantener el sillón: gobernar con tránsfugas y saltarse todas las reglas de juego. Y en ese pacto ni las mujeres, ni nuestros mayores, ni nuestros jóvenes, ni nuestro Mar Menor tienen cabida.

Un gobierno Partido Popular y la ultraderecha sería la sentencia de muerte de la laguna. Es más, derogar, como pretende el partido de la ultraderecha, la Ley del Mar Menor y no cumplirla es lo mismo. Actualmente, el Partido Popular no está haciendo nada por recuperar la laguna y eso que tiene el 90% de las competencias. En cambio, el Gobierno de España es el único que está actuando en origen y ya ha destinado 484 millones de euros para su recuperación. Este tema es comparable con otras grandes reivindicaciones de la Región como el agua o la financiación: el PP siempre las utiliza para confrontar con el Partido Socialista y para engañar a la ciudadanía.

Pero el Consejo Económico y Social (CES) sí que achaca el 30% de la deuda de la Región al problema de la infrafinanciación.

De hecho, el Partido Socialista acepta que la Región de Murcia tiene un problema de financiación. Es más, el único partido que durante esta legislatura ha presentado una propuesta de financiación en el Congreso de los Diputados ha sido el Partido Socialista. ¿Y sabe cuál es el partido que ha bloqueado esta iniciativa? El Partido Popular.

El reciente estudio preelectoral del CEMOP volvió a darles entre 2 y 3 escaños de los 10 que tiene la Región de Murcia en el Congreso, en línea con los resultados del 28M. ¿Están siendo capaces de movilizar a esos indecisos que parece que están, sobre todo, en el lado de la izquierda?

En los últimos días estamos viendo una tendencia positiva. Si algo nos enseñaron la últimas elecciones municipales es que la división del voto por la izquierda ha hecho mucho daño y ha favorecido a los pactos del Partido Popular y la ultraderecha. Es más, hemos visto como en municipios de la Región de Murcia, donde gobernaba el Partido Socialista no van a seguir gobernando por esa división de los partidos a la izquierda. Con todos los respetos, pero votar a otro partido que no sea el Partido Socialista es contribuir a que Feijóo sea presidente y Abascal, vicepresidente de este país.

Uno de los problemas que tiene el Partido Socialista en la Región de Murcia, tal y como publicó el CEMOP en su informe preelectoral, es que Pedro Sánchez, por ejemplo, es causa de “enfado” entre el 34% de los murcianos.

Lo que le voy a pedir a la ciudadanía de la Región de Murcia es que el 23 de julio vote en legítima defensa de sus intereses, no por el Partido Socialista.

¿Cree que el hecho de que no tengamos un Gobierno en la Región se debe a que somos un experimento de las elecciones generales, como han venido repitiendo los medios de comunicación?

El Partido Popular y la ultraderecha van a pactar y gobernar juntos, siempre y cuando les den los números. No existe discusión. Solo tenemos que ver lo que está pasando con otros pactos, tanto fuera como dentro de la Región de Murcia -como por ejemplo en Cieza, Puerto Lumbreras, Molina de Segura, Las Torres de Cotillas, municipios donde el Partido Socialista ha sido la lista más votada- y el Partido Popular y la ultraderecha han pactado y están gobernando juntos.

Feijóo, en cambio, durante el debate que mantuvo con Pedro Sánchez le pidió su apoyo para la investidura en caso de sacar el mayor número de votos.

Solo vale cuando a ellos les interesa. Aquí en la Región el Partido Socialista ganó las elecciones de 2019 y el Partido Popular pactó con Ciudadanos y Vox. Es que en muchos municipios en 2023 el Partido Socialista ha sido la lista más votada y el Partido Popular y la ultraderecha han pactado en comunidades como Extremadura o la Comunidad Valenciana. Y lo que estamos viendo ya en los pactos alcanzados ha sido negar la violencia machista, cómo llamar divorcio duro a una condena por violencia de género, cómo niegan el cambio climático, quitan banderas LGTBIQ+ o censuran la cultura.

La Región de Murcia es una de las comunidades autónomas que más sentimiento de españolidad tiene, ¿los votantes socialistas de la Región entienden que se hayan votado determinadas leyes en el Congreso junto con ERC o Bildu?

Posiblemente uno de los errores que hemos cometido durante estos cuatro años es que ha faltado pedagogía en muchas de las decisiones. Pero todas las medidas adoptadas han sido para beneficiar al conjunto de la ciudadanía: se han alcanzado acuerdos para subir las pensiones, para pactar la reforma laboral de la mano con todos los agentes sociales o para subir el salario mínimo interprofesional. Actualmente España está por debajo del 2 por ciento de inflación y es el país de Europa que cuenta con la menor tasa de inflación. Por tanto, las políticas progresistas de Pedro Sánchez están funcionando, a pesar de tener un Partido Popular que ha estado bloqueando todo.