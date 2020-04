El presidente murciano exige a Sánchez más controles y sanciones para evitar desplazamientos a segundas residencias en la costa

"Los alcaldes de las zonas costeras me han dicho que está llegando mucha gente estos últimos días a sus segundas residencias. Ni el buen tiempo ni la Semana Santa pueden alentar a la gente que venga a la costa", ha expresado el presidente murciano, Fernando López Miras, en una rueda de prensa celebrada el domingo tras la cuarta videoconferencia que ha mantenido con Pedro Sánchez y sus homólogos de otras comunidades. Para evitarlo ha pedido a Sánchez "cerrar las salidas de las grandes ciudades" con ayuda de las fuerzas armadas y "endurecer las sanciones" de quienes incumplan en confinamiento.

"La Semana Santa no se vivirá en las calles, como lamentamos los cofrades. Tampoco se puede vivir en las playas", ha advertido López Miras en línea con la decisión que adoptó el pasado 13 de marzo de confinar las poblaciones costeras de la Región.

El presidente murciano puso el ejemplo La Manga o el municipio costero de Águilas, donde en "los últimos días" se han puesto más de 200 sanciones. "Nos gustaría que nuestros recursos militares pudieran destinarse a reforzar el control para que no se produzcan llegadas de otras comunidades", ha apuntado.

López Miras valoró la actitud de Sánchez en estas videoconferencias que se celebran cada domingo desde que empezo la pandemia como "positiva y voluntariosa", pero no se cansó de repetir que esta actitud no se traducía en "hechos". "No quiero echar la responsabilidad ni al presidente de Gobierno ni al ministro de Sanidad, pero están fallando muchas cuestiones como el material sanitario", aunque reconoció que "en principio" entre el domingo y el lunes llegarían los 20.000 test rápidos enviados por el Gobierno nacional.

El presidente murciano ha dicho que desde su "percepción subjetiva" empezaba a ver "frustración" entre sus homólogos porque el Gobierno central no cumple con sus promesas. "No tiene sentido la carrera entre las comunidades para adquirir equipos de protección individual como pasó la semana pasada", ha advertido.

Mutualización de la deuda de la Región

"Al igual que Sánchez ha pedido la mutualización de la deuda de España, nos gustaría que esto sucediera también en cascada a las comunidades. Necesitamos fondos extra para hacer frente a la compra de material sanitario. Necesitamos recursos para hacer frente lo que viene con cierto margen de maniobra", ha reiterado. Para ello, ha exigido al presidente de la nación que no sea necesaria la autorización del Estado para recurrir a financiación europea y que se incremente el fondo de liquidez autonómica.

López Miras también ha pedido al presidente del Gobierno central que las empresas de los sectores esenciales que han visto reducida su actividad en más de un 70% también puedan acogerse a un ERTE después de la Semana Santa. También ha propuesto el apoyo específico al comercio minorista.

En lo que respecta a la situación de los autónomos, el jefe del Ejecutivo murciano ha puesto de manifiesto que siete de cada diez autónomos de la Región no podrán acogerse a las ayudas anunciadas por el Gobierno central, de modo que ha exigido que en el caso de no tener ingresos, tampoco se vean obligados "impuestos ni cuotas". También ha pedido que se exoneren a las empresas de impuestos desde que empezara el estado de alarma.

Respecto a las medidas sociales, López Miras ha reclamado indicaciones "precisas y homogeneas" sobre las clases escolares, así como "protocolos claros" para las residencias de ancianos y centros de discapacitados.