Rosa María Calaf, en Murcia: “Cuando empecé en los estudios de Miramar en Barcelona no había baño para mujeres”

La reconocida corresponsal Rosa María Calaf fue la protagonista de la jornada ‘Mujer en el periodismo’, organizada por la también periodista y gestora cultural Lola Gracia este martes 13 de marzo en el centro municipal Santiago y Zaraiche, y que contó con la participación de la directora del elDiario.es Región de Murcia, Elisa Reche.

Desde estudiantes de primer año en distintas disciplinas de la comunicación hasta los profesionales más consolidados de la Región conformaron un basto público entregado a la ponencia de Calaf, que hizo un repaso a su dilatada trayectoria profesional (y en su caso también personal, ya que dijo aquello de que jubilarse del periodismo sería jubilarse de la vida) sin obviar las desagradables anécdotas y escollos que por su condición de ‘mujer en un mundo de hombres’ ha tenido que transitar hasta día de hoy: “Cuando empecé a publicar mis primeros trabajos mis compañeros me decían: 'Vi tu crónica, ¡qué guapa estabas!', mi reacción inmediata fue tratarlos de la misma forma, y cuando les decía: 'Vi tu crónica, ¡estabas guapísimo!' les cambiaba la cara”.

Fue durante los años 70 cuando Calaf empezó a ejercer el periodismo, no cabe duda de que en cuestiones de género hemos avanzado mucho desde entonces, como muestran las anécdotas que la periodista regaló al público: “Cuando empecé a trabajar en los estudios de Miramar en Barcelona no había baño para mujeres”, sin embargo, el largo recorrido que todavía queda en materia de igualdad, si bien no es tan explícito, se encuentra en los detalles: “A lo largo de mi carrera he comprobado cómo las mujeres tienen que disimular sus capacidades, y los hombres sus limitaciones”, declaró la corresponsal.

Qué aporta el periodismo al mundo

La tarde continuó con una mesa redonda donde la deportista Sonia Ruiz; la diseñadora y experta en moda Carmen Ramil; la fotógrafa Mª José Puche y la poeta y política Magdalena Blesa, mujeres destacadas en sus distintos ámbitos profesionales, explicaron cómo los medios de comunicación habían configurado su carrera. “Los medios son una ayuda fundamental para nuestro desarrollo profesional, si no es por ellos mis piezas exclusivas difícilmente serían vistas”, comentó la diseñadora Carmen Ramil.

Cerraba el círculo la periodista Elisa Reche, directora de elDiario.es en la Región de Murcia, que completó el testimonio de sus compañeras explicando, estudio en mano, cómo los medios de comunicación muestran la figura de la mujer: “A nivel global las mujeres representamos solo el 30% en los medios; las fuentes expertas a las que los periodistas y las periodistas recurrimos son mayoritariamente masculinas”. Reche destacó también la importancia de la 'ley de la reversabilidad' como medida del trato igualitario entre hombres y mujeres en todos los ámbitos profesionales y, de paso, también personales: “Es una ley muy sencilla, cuando le hagas una pregunta a una mujer, plantéala como si la hicieras a un hombre. Si preguntas a una política por la conciliación personal y laboral, pregúntaselo también al político. O no se lo preguntes a ninguno de los dos”.

La posición de la mujer en el periodismo

Finalizó la jornada con una ponencia sobre la situación del periodismo ejercido por las mujeres en España, en la que participaron las profesionales Carmen Campos, Marta Ferrero, Diana Belmar y Alicia Martínez, todas miembros de Colombine, la plataforma de mujeres periodistas feministas de la Región de Murcia. Con una experiencia dilatada en la profesión, compartieron con Rosa María Calaf la idea de que el periodismo local es de los más complicados de ejercer.

Lola Gracia, presentadora y moderadora del evento, expuso algunos datos al público: “Según datos de la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España) y el Ministerio de Trabajo, el 85% de las mujeres periodistas de la Región se encontraban en paro en 2018, frente a un 52% de los hombres; la brecha salarial también es llamativa: ellos cobran entre 2.000 y 3.000 €, mientras que ellas entre 1.000 y 1.500 €”. Datos de los que no se vislumbra ninguna mejoría en los últimos años si tenemos en cuenta lo catastrófica que resultó la pandemia para el sector.

Alicia Martínez se mostró clara: “Creo que el problema del periodismo es que es un mundo de hombres hecho para hombres, es verdad que hemos roto barreras y avanzado muchísimo, pero ahora el machismo se encuentra en aspectos más sutiles. Nosotras tenemos que ser excelentes, a ellos con hacerlo simplemente bien ya se les considera profesionales”.

Tras esta última intervención Rosa María Calaf, presente durante todo el acto, recibió por parte de Francisco Ludeña, presidente de la Junta Municipal de Santiago y Zaraiche, una placa conmemorativa como reconocimiento a su trayectoria y agradecimiento por su presencia y colaboración en esta jornada en la ciudad de Murcia, Región que la periodista reconoce visitar con frecuencia.