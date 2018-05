Cambiemos Murcia denuncia la dejación del PP en la contratación del servicio de Respiro Familiar

La concejala de Cambiemos Murcia, Margarita Guerrero, ha denunciado hoy que el servicio municipal de Respiro Familiar en Domicilios, que se encarga de prestar apoyo a las familias que atienden habitualmente a personas dependientes, sustituyéndolas en los cuidados, lleva interrumpido desde el pasado 14 de mayo, lo que supone, en su opinión, "una nueva muestra de dejación de funciones por parte del PP".

En rueda de prensa, Guerrero ha explicado que en esa fecha venció el contrato del Ayuntamiento con la empresa que gestionaba el servicio y que, desde entonces, los usuarios, pertenecientes a un espectro social "especialmente sensible" al tratarse familias con personas en situación de dependencia, no están recibiendo este apoyo por parte del Consistorio.

La edil ha señalado que si bien se ha iniciado el expediente para la elaboración del nuevo pliego de condiciones del contrato, el servicio puede estar interrumpido cerca de dos meses hasta la conclusión de los trámites. "No entendemos la razón por la que el Gobierno municipal no ha puesto en marcha una prórroga o un contrato puente y ha preferido que este servicio no se lleve a cabo durante semanas", ha añadido.

El Respiro Familiar comprende desde la compañía activa, el acompañamiento a paseos y ayudas para desplazamientos, hasta labores de aseo y administración de medicación oral y alimentos, entre otros, de las personas dependientes por parte de profesionales cualificados, y se presta con una duración máxima de 16 horas al mes, ocho horas consecutivas, entre las 8.00 y las 22 horas.

El Ayuntamiento aprobó en el Pleno ordinario de julio de 2017 la Ordenanza que regula el servicio, permitiendo ampliar la posibilidad de acceder al mismo durante todo el año, lo que significaba que las personas beneficiarias no tenían que ceñirse a un plazo determinado, como ocurría hasta entonces. En aquel momento, el número de usuarios ascendía a 70, aunque este número "seguro que ha aumentado".

Cambiemos Murcia ha considerado que el Gobierno municipal debería haber previsto esta situación y sus consecuencias y, en este sentido, ha reclamado a través de una comunicación interior dirigida a la responsable de Derechos Sociales, Concepción Ruiz, que busque alternativas viables para evitar que el servicio siga dejando de prestarse, como, por ejemplo, mediante un reconocimiento de crédito.

"Aunque vamos tarde, hay soluciones. El Ayuntamiento cuenta con equipos cualificados para buscar una alternativa que ataje esta situación de limbo en que ahora se encuentran las familias que han sido beneficiarias", ha sostenido Guerrero, tras exigir al Partido Popular la "máxima prioridad" para solucionar este problema que afecta a uno de los colectivos más sensibles.