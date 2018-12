La revolución de la moda en Murcia: ropa concienciada con el comercio justo, feminismo y sostenibilidad

El mundo de la moda tradicionalmente ha estado dirigido a la mujer, pero son muy pocas las que están al frente de una marca de ropa o son diseñadoras de una firma. Según un estudio realizado por The Bussiness of Fashion en 2016, solo el 40% de las marcas de ropa femenina tiene al frente una diseñadora.

Es un proyecto difícil, un verdadero reto que algunas mujeres se han atrevido a poner en marcha en Murcia, enfrentándose a todos los obstáculos que les han surgido. Este medio se ha puesto en contacto con algunas de ellas para que narren su experiencia y cuenten el mensaje que tratan de transmitir con sus marcas de ropa.

Las Culpass o "Nuestra ropa es para gente que no encuentra su sitio"

Martae Martínez regenta junto a su amiga Alexandra Cánovas la marca de ropa Las Culpass: "El proyecto empezó en 2010, cuando acabamos de estudiar, pero no fue hasta 2015 que empezamos a dedicarnos profesionalmente a ello". La diseñadora afirma que decidieron confeccionar ropa con mensajes feministas porque no se sentían identificadas con el circuito de la moda que aparece en revistas y publicidad. "No queríamos hacer moda que hiciese a las mujeres sentirse mal consigo mismas".

El mensaje que Las Culpass tratan de transmitir con su ropa es que "todo el mundo puede y debe ser quien quiera, nuestra ropa es para gente que no encuentra su sitio, pero sabe que lo tiene".

Martae Martínez señala que Las Culpass está yendo bien, a pesar de ser una firma diseñada y dirigida por mujeres y de "colarse" en el mundo de la moda con un discurso "feminista, reivindicativo, alternativo y macarra, que agite conciencias".

"En general no recibimos críticas, estamos muy contentas y nos ha ido guay. Una marca así era necesaria en Murcia, porque si sacas un proyecto así y hay tanto interés, es porque había una comunidad que lo necesitaba", asegura Martae.

Nakamura o "Tiene que volver la figura del consumidor crítico"

Lucía Petrelli es una joven de Cartagena que en 2015 inició el proyecto de Nakamura como una alternativa al "modelo de consumo injusto, que nos impide no pensar en otras cosas". Un proyecto que, tal y como indica la joven, surgió porque "antes me gastaba mucho dinero en ropa y compraba en tiendas de moda rápida, pero me di cuenta de las pésimas condiciones en las que estaban los trabajadores de esas empresas".

En 2013 tuvo lugar el derrumbe del edificio conocido como Rana Plaza, en Bangladesh, donde murieron más de mil personas que trabajaban en condiciones infrahumanas para marcas conocidas. A raíz de este "desastre", Lucía Petrelli comenzó a comprar textil de segunda mano y prendas producidas España que tuvieran un certificado de 'comercio justo'. Fue entonces cuando, según ha relatado la joven, decidió crear su propia marca de ropa, seleccionando prendas de otra época y vendiéndolas a un precio asequible.

Lucía lleva un estilo de vida vegano, defiende el feminismo e intenta "consumir con conciencia". Además, lo que trata de transmitir es que "tiene que volver la figura del consumidor crítico, que se plantea de dónde viene lo que compra. No me parece normal que seamos esclavos del consumismo". Asimismo, Petrelli ha resumido su marca de ropa como "una forma reivindicativa de mi forma de vida, en la que estoy en contra de la explotación de animales, trabajadores y recursos del medio ambiente".

Limonade Vintage o "La mujer debe pensar por sí misma y decidir qué ropa llevar"

Irina y Katrina López Nicolás son dos hermanas de Murcia que empezaron hace un año el proyecto 'Limonade Vintage', una tienda online de ropa vintage. Según ha comentado Irina a este medio, abrieron esta tienda porque ambas están "muy comprometidas con el reciclaje y la sostenibilidad" y les parecía que era "una buena forma de reducir el impacto que tiene la moda sobre el medio ambiente".

Irina ha declarado que "tanto Katrina como yo hemos trabajado de encargadas en tiendas y nos apetecía empezar algo que se acercara más a nuestro modelo de consumo". Asimismo, la joven se ha mostrado contenta con la aceptación que está teniendo la tienda y ha indicado que "hay un público interesado en ropa de segunda mano. Algunos por el impacto ambiental y otros por el valor añadido que tienen las prendas por ser de otra época y, además, exclusivas".

Irina López, también ha mostrado su indignación ante el hecho de que "en el mundo de la moda es complicado dirigir si eres mujer. Algunos te tratan con condescendencia, como si fueras una cría pequeña que está empezando a hacer algo". En esta línea, Irina ha manifestado que "el porcentaje de mujeres que tienen un cargo más alto que encargada de tienda es ridículo".

Aunque en sus prendas no se transmite un claro mensaje feminista, Irina ha comentado que "la moda siempre les ha dicho a las mujeres que tienen que ir guapas. Nosotras creemos que, además de ir cómoda y sentirse guapa, la mujer debe pensar por sí misma y decidir la ropa que lleva, una acorde a sus ideales".

Titis Clothing: "Ofrecemos una propuesta casual y urbana"

La marca de moda Titisclothing fue fundada por tres hermanas de Murcia, Irene, Minuca y Mª Ángeles Carreño. Eldiario.es ha entrevistado a Minuca sobre su trayectoria y los aspectos principales de la firma que, tal y como ha comentado, intenta transmitir "un mensaje de diferenciación de la mujer, una propuesta exclusiva, casual y urbana, para el día a día y para mujeres independientes".

Se trata de una marca que trabaja el slow fashion y se aleja de la masificación, y Minuca ha destacado que ser mujer en este mundo es complicado, porque "a nivel ejecutivo, hay muchos más hombres que mujeres".

Las tres hermanas han creado un total de 26 colecciones, que se han presentado en distintas ferias internacionales de Europa y la diseñadora ha asegurado que "al principio estábamos muy sorprendidas, no esperábamos el reconocimiento que obteníamos".

Asimismo, en Titis Clothing han trabajado y han hecho prácticas muchos diseñadores como Pedro Lobo, Constanza Mas, las integrantes de la marca Las Culpass y Santi Rico. Minuca declara que, a raíz de esto, han detectado que la gente necesita "una formación más práctica que la teoría que se da en los cursos o la universidad". Por eso han creado La Escuela Creativa Titis, que ya tiene dos cursos en marcha de dos meses de duración: uno de estrategia y marketing y otro de cómo crear una propia colección de moda y/o complementos.

Constanza Mas: "El Fashion Tech está liderado por mujeres"

Constanza Mas es la creadora de la firma de ropa murciana Constanza+LAB, que aúna tecnología y moda. La murciana comenta que estudió Ingeniería en Diseño Industrial y, más tarde, Diseño de Moda, y la forma que encontró de "materializar las dos facetas" fue a través del Fashion Tech. La diseñadora ha declarado que su línea de trabajo es "orgánica, no invasiva, sostenible y minimalista. Concienciada con el medio ambiente y la explotación laboral".

Asimismo, ha manifestado que en el campo del Fashion Tech se siente muy cómoda porque "curiosamente, las personas que están liderando esta tendencia somos mujeres, es un campo sin fronteras, una forma de expresión magnífica".

La firma de ropa Constanza+LAB abrió la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid porque ganó el concurso Samsung EGO Innovation Project. La diseñadora cree que está recibiendo buenos reconocimientos porque "la moda con tecnología tiene mucha aceptación, ya que el efecto que causan las prendas es casi mágico".

Constanza Mas, asimismo, opina que la moda es comunicación, la expresión de uno mismo, y ha declarado que "las prendas que yo diseño son con superpoderes porque te permiten expresarte a un nivel hasta ahora desconocido".