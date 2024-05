CCOO denuncia que Murcia ha ordenado que la nota de Religión cuente para obtener Matrícula de Honor en Bachillerato

La Consejería de Educación murciana, a través de Ordenación Académica, ha dado instrucción a los centros de Secundaria para que tengan en cuenta la calificación de Religión en el cálculo de la nota media para conceder matrícula de honor en la etapa de Bachillerato. Así lo ha denunciado el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), que asegura que el Gobierno de Murcia está incumpliendo el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas del Bachillerato, que establece que la calificación de Religión no puede computarse cuando los expedientes del alumnado deban entrar en concurrencia.

“Desde el momento en el que el número de matrículas de honor que puede otorgar un centro está limitado -a un 10% del alumnado-, existe una concurrencia competitiva entre los expedientes académicos”, y no debería estar “condicionada” por el hecho de haber cursado, o no, Religión, ha explicado a elDiario.es Región de Murcia, Jorge Castillo, secretario de Política Educativa de la Federación de Enseñanza de Comisiones.

“Este curso nos hemos encontrado con esta instrucción de inspección, que es una directriz de Ordenación Académica, y nos parece escandaloso”, ha señalado. “Va en contra del Real Decreto de Enseñanzas Mínimas porque no se puede computar esa asignatura para una media que conlleve una concurrencia, y las matrículas de honor lo son”. Según Castillo, “muchos centros y docentes se han mostrado muy sorprendidos con esta nueva indicación”.

La Federación de Enseñanza de CCOO Región de Murcia ha denunciado en múltiples ocasiones el empeño “desleal” de la administración educativa regional “por no aplicar o minimizar los efectos de la LOMLOE” en la Región. En lo que respecta a la materia de Religión, el Ejecutivo regional “ya ha ido bastante más lejos de lo que marca la normativa estatal de currículo al introducir en Bachillerato la Atención Educativa como materia alternativa a la Religión que debe ser evaluada y calificada, obligando con ello a los alumnos que no cursan Religión a permanecer una hora más en el centro”. Las calificaciones de Atención Educativa, sin embargo, no computan a efectos de promoción ni titulación; ni para calcular la nota media de la etapa.

Para Jorge Castillo Alonso, “con esta nueva vuelta de tuerca se están traspasando límites intolerables y se están conculcando principios constitucionales como la libertad de conciencia o la aconfesionalidad del Estado”.

Acciones legales

Por ello, han solicitado a la Consejería de Educación modificar el criterio trasladado a los centros sobre el cálculo de la nota media a efectos de poder obtener matrícula de honor. En caso contrario, aseguran, el sindicato estudiará la posibilidad de emprender acciones legales. Así mismo el sindicato lamenta tanto la deriva “ultra” del Gobierno Regional en esta materia como la falta de ambición de la LOMLOE y los reales decretos que la desarrollan, “a la hora de progresar hacia una educación laica, rigurosa y científica que elimine cualquier rastro de confesionalidad de los currículos educativos”.

Consultada por este periódico, la Consejería de Educación se ha remitido al Decreto 251/2022, de 22 de diciembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y que establece en el artículo 34 que “los equipos docentes de segundo curso de Bachillerato podrán conceder de manera colegiada una matrícula de honor a aquellos alumnos que hayan obtenido como nota media de la etapa una calificación igual o superior a 9”.

Reconocimiento a la excelencia académica

En la nota media se incluyen todas las asignaturas, continúan las mismas fuentes, al tiempo que puntualizan que en la nota media normalizada no se incluye Religión, pero esa nota media normalizada sólo se utiliza para el acceso a otras enseñanzas, como la universitaria (EBAU), y para la concesión de becas. “La matrícula de honor no es una beca, es un reconocimiento a la excelencia académica del alumno”, apuntalan.

El Ministerio de Educación, sin embargo, ha confirmado que la nota media de Bachillerato incluye todas las materias, incluida Religión, “pero para todo lo que sea concurrencia competitiva como la EBAU o las matrículas de honor debe aplicarse una media normalizada sin incluir la asignatura de Religión”, según un portavoz, que cita la disposición adicional primera del Real Decreto de Bachillerato 243/2022, de 5 de abril, y recuerda que una norma autonómica no puede contravenir dicha normativa.

Desde la plataforma regional Docentes Unidos han llamado la atención sobre el “agravio comparativo” que supone tener en cuenta la nota de Religión y no la de Atención Educativa para la media de Bachillerato, “teniendo en cuenta que esto puede marcar la diferencia entre acceder o no a la gratuidad en la matrícula en el primer curso de la carrera”. Por tanto, “creemos que es, de facto, una nota competitiva puesto que discrimina al alumnado que no cursa esta materia”.