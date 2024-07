El Tribunal de Cuentas detecta derivaciones irregulares a la sanidad privada en la Región de Murcia

El Tribunal de Cuentas ha asegurado que se produjeron derivaciones millonarias del principal centro hospitalario de la Región, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, a la sanidad privada al margen de la ley.

En un informe, publicado el pasado 24 de julio, se detalla que La Arrixaca destinó al pago de medios ajenos un total de 30,7 millones de euros en 2022, de los cuales 23 millones se habrían adjudicado de forma irregular, al margen de las fórmulas establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público.

Es por ello que el Tribunal describe estas actuaciones del Gobierno de Fernando López Miras como “una deficiente planificación de los gastos derivados de la asistencia con medios ajenos que ha determinado la prestación de servicios con contratos ya finalizados”

El organismo también recuerda que la Ley de Contratos del Sector Público establece que la prestación de servicios debe “normalmente realizarse por la Administración por sus propios medios” y solo en el caso de no poder hacerse cargo y “previa la debida justificación en el expediente”, se podrán externalizar dichos servicios.

El informe concluye que el centro médico no realizó en 2022 un estudio global estratégico sobre la carencia de medios propios antes de recurrir a la contratación de medios ajenos

“Escándalo millonario”

Por su parte, la diputada de Podemos María Marín ha afirmado esta mañana que dicho informe de fiscalización de la gestión del Servicio Murciano de Salud puede ser “el mayor escándalo económico en la historia del SMS”.

Marín ha señalado que “la pregunta es por qué el Servicio Murciano de Salud se está gastando millones de euros en endoscopias, colonoscopias, cirugías de cataratas o mamografías, cuando podría realizar perfectamente esas pruebas con su propio personal y sus propios equipos”.

Desde Podemos no tienen “ninguna duda” de que se trata de “una decisión consciente para favorecer a los amiguetes del señor López Miras en la sanidad privada”.

La diputada ha incidido en que es el propio Tribunal el que afirma que en la Región se están incumpliendo sistemáticamente “los principios de publicidad, transparencia y concurrencia que deben regir en la contratación pública”.

Para Marín, el Servicio Murciano de Salud es “un auténtico agujero negro en las cuentas de la Región de Murcia”. Al respecto, señalaba su déficit anual es de más de 400 millones de euros y el déficit acumulado supera los 3.000 millones.

“Rendir cuentas en la Asamblea Regional”

La responsable del área de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Marisol Sánchez, ha anunciado que el PSOE va a solicitar la comparecencia del consejero de Salud, Juan José Pedreño, para que ofrezca una explicación sobre las derivaciones millonarias a la sanidad privada en la Región al margen de la ley.

“Estamos hablando de unos hechos muy graves. El Gobierno de López Miras tiene que rendir cuentas de inmediato ante la ciudadanía en la Asamblea Regional”, ha exigido.

El PSOE de la Región de Murcia ha denunciado en multitud de ocasiones que el Partido Popular está llevando a cabo una estrategia de privatización de la sanidad pública en la Región. “El PP juega con la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas porque para el Partido Popular la sanidad es un negocio”.

“Todas las actuaciones se desarrollan al amparo de la legislación”

Fuentes de la consejería murciana de Salud han aducido que “todas las actuaciones y decisiones que se toman en el Servicio Murciano de Salud se desarrollaran al amparo de la legislación vigente”. También han añadido que los conciertos para prestar asistencia sanitaria “están incluidos en la legislación básica Estatal, y son un complemento a la sanidad pública para agilizar la asistencia sanitaria”.

“Según el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad, 'Estadística Gasto Sanitario por capítulos de las comunidades autónomas y media nacional 2022', la Región de Murcia se encuentra muy por debajo de la media nacional respecto a actividad concertada en asistencia sanitaria, más de tres puntos por debajo de la media nacional, destinando un 5,5 por ciento de su presupuesto anual cuando la media se sitúa en un 8,8 por ciento”.

Listas de espera

Pero las derivaciones irregulares a la sanidad privada no es el único punto de crítica del Tribunal de Cuentas con respecto a la gestión de la sanidad en la Región de Murcia. La fiscalización también ha analizado la gestión de las listas de espera en la Región. Los porcentajes de pacientes que superaron los plazos máximos de espera en 2022 en La Arrixaca fueron del 22 por ciento para la lista de espera quirúrgica, el 29 por ciento de consultas y el 28 por ciento para las pruebas diagnósticas y terapéuticas.

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas ha constatado que el “Consejo de Gobierno de la Región de Murcia autorizó la compatibilidad del personal sanitario del Servicio Murciano de Salud en centros sanitarios privados sin distinguir si la prestación asistencial a la que se refería la compatibilidad estaba concertada o no. Las autorizaciones concedidas se basan en el interés público, no suficientemente justificado, y no suponen beneficio alguno para el sistema sanitario público”.