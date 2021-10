El delegado del Gobierno en Navarra anuncia que la reforma legislativa para sancionar los recibimientos a presos de ETA llegará "pronto"

El delegado del Gobierno de España en Navarra, José Luis Arasti, ha manifestado este martes, en el acto conmemorativo en Pamplona de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, que los recibimientos a quienes han sido condenados por terrorismo son "intolerables" en una democracia y que por ello están trabajando en una reforma legislativa que "pronto verá la luz" y que permitirá sancionar la convocatoria y realización de dichos recibimientos.

"Desde el Gobierno de España rechazamos sin paliativos estos actos, que son intolerables en un sistema democrático como el nuestro", ha manifestado, según recoge Europa Press. "No tenemos capacidad de impedir cierto tipo de actos que hieren en lo más profundo a las víctimas del terrorismo y resultan ofensivos para la gran mayoría de la sociedad", ha expuesto, para defender así la reforma legislativa que está en marcha desde el Ejecutivo central.

Arasti ha manifestado que "no caben expresiones de odio en nuestra sociedad". "Y, sin embargo, hemos asistido en los últimos meses a agresiones y a situaciones de acoso que no podemos tolerar, que generan miedo entre la ciudadanía y que nos tensionan como sociedad", ha dicho, para afirmar que "deberíamos bajar los decibelios del discurso político y social, dejar de crispar y de alimentar la división y el odio". A su juicio, "deberíamos empezar a construir desde la unidad y desde una visión de país que tendría que poner el acento en lo que realmente importa a la ciudadanía: el empleo, la educación, la sanidad, la vivienda".

Arasti ha intervenido en el acto de celebración de la festividad de la Guardia Civil que ha tenido lugar el mediodía de este martes frente a la Comandancia de este cuerpo en Pamplona. Un acto que se ha recuperado este año después de que el pasado no se pudiera celebrar debido a la pandemia. Entre los asistentes se encontraban representantes como el vicepresidente del Gobierno de Navarra, Javier Remírez; el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, la consejera de Derechos Sociales del Gobierno foral, Mari Carmen Maeztu, o la vicepresidenta primera del Parlamento, Inma Jurío, entre otros representantes.

En su intervención, Arasti ha animado a los guardias civiles a "seguir trabajando como hasta ahora" y ha señalado que son "un cuerpo muy bien valorado y muy querido". "Soy consciente de que no siempre es fácil estar en vuestra piel y de que, aún hoy, os encontráis situaciones de acoso y de hostigamiento. Es algo minoritario, porque sabéis que la gran mayoría de la sociedad valora y reconoce vuestro trabajo", ha apuntado.

El delegado del Gobierno ha señalado que el de la Guardia Civil es "el cuerpo con mayor presencia en nuestra tierra", con más de 1.600 efectivos desplegados por toda la geografía foral. "Eso, sumado al número de efectivos del resto de cuerpos policiales hacen de Navarra una de las Comunidades más seguras de España con uno de los menores índices de criminalidad del Estado", ha dicho. Arasti ha afirmado que "aquí no sobra nadie". "No sobra ninguno de vosotros y vosotras", ha trasladado a los guardias civiles, para señalar que "tampoco sobran el resto de los cuerpos policiales". "Si algo hemos constatado durante estos meses de pandemia es que el trabajo conjunto y coordinado de todas las policías es fundamental e imprescindible para salvaguardar la salud y la seguridad de la ciudadanía", ha señalado. El delegado ha sido tajante al indicar que "la transferencia de las competencias de Tráfico no supondrá vuestra salida de Navarra". "Por mucho que haya quien trate de mentir, manipular y sembrar dudas para generar división; que es donde algunos y algunas parecen sentirse más cómodos", ha expuesto.

Ha subrayado la apuesta del Gobierno de España por consolidar y reforzar las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por dotarlas de recursos y por mejorar sus condiciones personales y profesionales. Ha recordado así que el Consejo de Ministros aprobó en el mes de mayo una Oferta Pública de Empleo de más de 4.400 plazas para Guardia Civil y Policía Nacional para revertir el proceso de reducción de plantillas que se había producido en anteriores legislaturas. Para el delegado, "patriotismo es defender lo público y no permitir que los servicios que recibe la ciudadanía se deterioren lenta e inexorablemente". "Es trabajar por el bien común y preservar y cuidar nuestra democracia, y esos derechos y libertades que tanto costó conseguir", ha dicho.

"Campañas de hostigamiento"

Por su parte, el coronel de la Guardia Civil en Navarra, José Santiago Martín, ha manifestado, en su intervención, que en la Comunidad foral son "habituales" las campañas de hostigamiento a la Guardia Civil y sus familias por parte "de sectores minoritarios vinculados al independentismo abertzale radical". Y ha lamentado que últimamente se ha extendido a Catalunya. Martín ha advertido de que "no nos van a intimidar". "La Guardia Civil seguirá estando ante las graves amenazas para la seguridad de los españoles, sus ataques nos hacen más fuertes; somos una herramienta más de nuestro Estado de Derecho", ha afirmado.

Tras destacar el trabajo del cuerpo contra el crimen organizado, ha destacado su compromiso en la lucha contra el terrorismo y la radicalización, y ha mostrado su "compromiso firme" en investigar los crímenes de ETA que aún están sin resolver. "Será uno de nuestros objetivos prioritarios", ha dicho. En cuanto al Tráfico, el coronel en Navarra ha señalado que los agentes de esta unidad, tras la pandemia, "seguirán desarrollando sus funciones para proporcionar en la Comunidad foral las mejores condiciones posibles en materia de tráfico y seguridad vial". Ha abogado además por la colaboración entre los distintos cuerpos policiales en Navarra para conseguir el "mejor servicio" a la sociedad y ha destacado así "la necesidad de articular soluciones técnicas para compartir en tiempo real el geoposicionamiento de las patrullas y la información sobre las emergencias policiales". "Será una notable mejora en los tiempos de respuesta para atender a los ciudadanos en situación de necesidad", ha apuntado.

Martín ha destacado que, durante la pandemia, han trabajado "codo con codo" con otros cuerpos policiales, con asociaciones de voluntarios y ciudadanos anónimos y ha resaltado la "ejemplaridad" que ha mostrado la ciudadanía navarra en general. También ha puesto en valor el trabajo de los sanitarios por "su entrega incondicional".