Cae la tasa de criminalidad en Navarra a niveles de 2017, pero aumentan un 122% las agresiones sexuales

Los cuerpos policiales que operan en Navarra registraron el año pasado un total de 26.719 infracciones penales, lo que se traduce en la tasa de criminalidad más baja desde 2017 con 40,4 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, y se sitúa por debajo de la media nacional, que es de 41,3. Así se desprende del Balance de Criminalidad correspondiente al año 2021, que ha sido presentado este lunes en rueda de prensa el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti.

Se trata de un informe publicado este lunes por el Ministerio del Interior y que recoge la evolución de la criminalidad en España registrada en 2021 por los Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), los Cuerpos de Seguridad dependientes de las Comunidades Autónomas (Ertzaintza, Mossos d'Esquadra y Policía Foral de Navarra), y también por aquellos Cuerpos de Policía Local que facilitan datos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Tal y como recoge Europa Press, si bien la cifra ha sido un 13,2% más que la registrada en 2020, cuando fueron 23.596, según Arasti "no es válida la comparación con el año 2020, que no computa a efectos estadísticos a causa del confinamiento decretado para frenar la expansión del Covid-19". "Pero sí estamos por debajo de la tasa de 2019, cuando el índice fue de 44,6, y de 2018, cuando fue de 42,1", ha indicado.

Arasti ha señalado que estas cifras "confirman el hecho de que España es uno de los países más seguros de Europa y del mundo, y lo es gracias a la apuesta del Gobierno central por la seguridad pública". "Los datos del balance constatan que España es un país seguro, que Navarra también es una comunidad segura, y que estamos haciendo un esfuerzo desde el Gobierno central por reforzar las plantillas de los cuerpos policiales con importantes ofertas de empleo en los últimos años y por dotarles de medios y de infraestructuras que les permitan desempeñar su trabajo en las mejores condiciones posibles", ha subrayado.

Aumentan un 122% las agresiones sexuales

Aunque 2020 no es un año "relevante" desde el punto de vista comparativo, es el que toma como referencia el Balance, que recoge que "han aumentado prácticamente todos los índices". La variación "más significativa", del 122,2, ha sido en los casos de agresión sexual con penetración (al pasar de 18 a 40), si bien se han mantenido sin apenas variaciones el resto de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual (224 en 2021 frente a 223 en 2020). Las agresiones sexuales con penetración crecen un 42,9% respecto a 2019. En respuesta a los periodistas por este aumento registrado en este tipo de delitos, ha señalado que se está "trabajando para averiguar" si este tipo de agresiones está aumentando o es que "hay más denuncias que antes".

Por otro lado, han aumentado en 100% los homicidios dolosos y asesinatos consumados (de 1 a 2) y el incremento ha sido del 36% en los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria, que han pasado de 200 a 272. En cambio, si comparamos con 2019, los delitos por lesiones y riñas caen un 32,3%. Han crecido en un 31,9% los robos con violencia o intimidación (de 226 a 298) que, sin embargo, bajan un 10% respecto a 2019. Han aumentado en un 23,6% los hurtos (de 4.469 a 5.5.23), que caen un 35,3% respecto a 2019; y han subido en un 15,4% los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones (de 1.096 a 1.265) que, bajan un 16,4% frente a 2019.

El número de secuestros ha pasado de 4 a 5. En cambio, han descendido, en un 6,9%, las sustracciones de vehículos (de 131 a 122) y las tentativas de homicidios dolosos y asesinatos (de 22 a 21), si bien "apenas ha habido variaciones" en las infracciones penales ligadas al tráfico de drogas (147 frente a las 146 de 2020). Por último, la tasa de detenidos e investigados fue de 172 por cada 1.000 infracciones penales, la "más elevada" de toda la serie histórica reciente. Y el porcentaje de infracciones penales esclarecidas fue del 34,5%, por encima, también, del registrado en años precedentes.

Desglose por municipios

El Balance de Criminalidad recoge el desglose de los municipios de más de 20.000 habitantes. En el Valle de Egüés, el número de infracciones penales ha aumentado un 1,4% (de 559 a 567). La tasa de criminalidad es de 26,3, mayor que en años anteriores.

En Pamplona, han aumentado las infracciones penales en un 16,1 por ciento (de 9.592 a 11.134). La tasa de criminalidad es de 54,8, la más baja desde 2015 (sin contar 2020). En Tudela, el incremento ha sido del 6,2% (de 1.816 a 1.929 infracciones penales). La tasa de criminalidad es de 52,1, la más baja de toda la serie histórica (salvo 2020). En Barañáin, las infracciones penales han subido un 17,1% (de 351 a 411). La tasa de criminalidad es de 20,7, inferior a la de 2019.

Refuerzo de efectivos policiales

Arasti ha destacado que "en diciembre de 2021, los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil sumaban en Navarra un total de 2.280 efectivos", siendo 187 más que los registrados en diciembre del año 2017. El delegado del Gobierno ha destacado que el ejecutivo central ha recuperado 10.000 plazas netas de estos dos cuerpos "de forma que se han revertido los recortes del PP". Por último, en respuesta a los periodistas sobre si estos datos "desmienten" las afirmaciones del alcalde de Pamplona, Enrique Maya, acerca de un aumento de sensación de "inseguridad" en las calles de la ciudad, Arasti ha señalado que "los datos son claros". "Respecto a 2020, la mayoría se han incrementado porque fue un año atípico, pero respecto a 2019, la mayoría de delitos, salvo las agresiones sexuales, se han reducido. Más allá de que se hayan podido producir episodios concretos en los últimos meses del año pasado, creemos que no suponen ni debemos participar en esa alarma social", ha añadido.

Tras remitirse al 'Navarrómetro' y afirmar que "la seguridad ciudadana no preocupa tanto a la ciudadanía", ha incidido en que "los datos dicen que esos delitos no están aumentando con respecto a 2019 o 2018". "No tenemos que contribuir a crear una alarma social donde ahora mismo no la hay", ha apuntado. En cuanto a delitos de tráfico, ha respondido que no están incluidos en el informe, tras recordar que en los años 2020 y 2021 "hubo una reducción porque la movilidad se redujo mucho y no hubo tantos casos". "A finales del año pasado se dio un incremento de la movilidad y, por tanto, de esas infracciones que pudiera haber, pero no mayor a la de años precedentes", ha afirmado.