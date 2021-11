Carlos Pérez-Nievas: "La continuidad de Navarra Suma es la única alternativa al Gobierno de Chivite"

Ciudadanos vive su momento más complicado desde su nacimiento, también en Navarra, donde todavía sigue a la espera de que la afiliación de Unión del Pueblo Navarro (UPN) decida si dar continuidad o no a la coalición de Navarra Suma junto con PP y Ciudadanos, que Javier Esparza impulsó en 2019 para lograr la presidencia de la comunidad foral, que no logró y acabó en manos de la socialista María Chivite. El coordinador de la formación naranja en Navarra confía en la continuidad de la coalición, y entendería que Ciudadanos tuviese menos peso que el actual. Asegura que las relaciones entre los socios son buenas, aunque critica la actitud del PP en algunas comunidades en las que "está haciendo una OPA a Ciudadanos".

¿Qué valoración hace del acuerdo de presupuestos que alcanzaron el pasado fin de semana el Gobierno de Navarra y EH Bildu?

Es la escenificación de algo que se quiere ocultar, pero que es real. El acuerdo no es de ahora, es de julio de 2019. Desde esa fecha, el Partido Socialista no tiene más posibilidad de negociación que la de EH Bildu. Todo lo demás es claramente ocultar la realidad, engañar al ciudadano y tratar de presentarse como un gobierno que pretende negociar. Es total imposible negociar nada porque el acuerdo de que el socio tiene que ser sí o sí EH Bildu para esta legislatura completa se alcanzó en junio de 2019. Por lo tanto, lo que pasó el sábado pasado es la consecuencia de aquel acuerdo.

Desde Navarra Suma se ha criticado mucho que EH Bildu ha querido pactar por cuestiones ideológicas, para sacar a presos de la cárcel, pero en el acuerdo solo se recogen cuestiones económicas.

En la política no se puede tratar a la ciudadanía como a un menor de edad o como tonta. Es evidente que jamás se va a poner ese tipo de cosas dentro de un acuerdo político, pero eso está y lo estamos viendo. Ha habido una delegación del Parlamento Europeo que ha estado estos últimos días en España tratando de averiguar por qué quedan más de 350 crímenes sin resolver. ETA conoce a esos asesinos y probablemente personas que estén en EH Bildu conocen a esos asesinos, pero no quieren colaborar. Y, aun así, esas personas están teniendo beneficios penitenciarios y están siendo trasladadas. Claro que no pone nada de eso en el acuerdo, solo faltaría, pero lo ha dicho EH Bildu. Detrás de las cuestiones económicas hay una serie de reivindicaciones que, paso a paso, las van a conseguir. El PSOE ha renunciado a sus principios básicos por el poder y han roto la línea roja que ellos mismos se autoimpusieron por el poder.

¿Presentará una enmienda a la totalidad de los presupuestos?

Es algo que todavía estamos analizando, pero lo que tenemos claro es lo que va a pasar. Sabemos que evidentemente una enmienda a la totalidad se va a rechazar y que todas y cada una de las enmiendas parciales que presentemos, como ha pasado los años anteriores, serán rechazadas por los grupos parlamentarios que conforman el Gobierno, dónde en este caso también está EH Bildu. Esa es la realidad, así ha sido siempre y así va a ser seguro. Todo lo demás es engañar a la ciudadanía y tratar de engañarlos. No hay posibilidad de que pacten nada que en Navarra Suma presente y esa es la realidad de Navarra.

¿Este año hubo voluntad real de Navarra Suma de llegar a un acuerdo presupuestario con el Gobierno de Chivite? Se marcharon de la primera reunión a los 10 minutos y a la segunda ni siquiera acudieron.

Cómo no va a haber voluntad real cuando alguien que ha ganado las elecciones con amplísima mayoría es capaz los dos últimos dos años ofrecer un pacto de estabilidad a Navarra dándole nuestra abstención a cambio de que excluyera a EH Bildu de la ecuación política. No ha habido voluntad real por parte del Gobierno, Chivite todavía no ha explicado a la ciudadanía por qué ha rechazado esa oferta.

¿Qué valoración hace de lo que llevamos de legislatura de Gobierno de Chivite?

Absolutamente la peor valoración posible. Navarra en todos los indicadores económicos, industriales, está perdiendo fuerza. Esa es una realidad que no se puede contestar. La fiscalidad ya no es atractiva para nadie, no es atractiva para la alta dirección de empresas, para la inversión empresarial, y ni siquiera para la clase media. No tenemos un entorno favorable a la inversión. Tampoco en salud estamos en la posición que teníamos antes. Una comunidad que está dominada políticamente por EH Bildu lo único que te hace pensar es que esta situación, como se mantenga en el tiempo, va a ser irrecuperable. Si se mantiene este gobierno muchos años, Navarra será irrecuperable para ser lo que ha sido siempre.

¿Cómo está la relación actual entre los socios de coalición en Navarra?

La relación desde el principio ha sido francamente buena, no hay ninguna distorsión interna. Hay una cuestión de la que todos somos conscientes y es que después del último congreso de UPN en el que modificó sus estatutos, ahora es la afiliación la que aprueba las coaliciones y UPN tiene que hacer es ese ese proceso interno, que como ha dicho Javier [Esparza] cuando llegue el momento, lo anunciará. En Pamplona el propio alcalde ha asegurado que la coalición está funcionando muy bien y yo creo que a nivel del Parlamento estamos funcionando de la misma manera. Hemos visto que es una opción que ha resultado un éxito ahora serán los procesos internos de cada lo que decidan la continuidad de la coalición. Yo no veo otro escenario. Además, cuando la oposición política está tratando siempre de trasladar mensajes de ruptura y de falta de coordinación es porque a ellos les hace daño que nos mantengamos unidos. La afiliación de UPN evidentemente tiene que ratificarlo, pero si ves que el enemigo está deseando que rompamos, casi lo mejor sería mantenernos unidos.

Por lo que habla con sus compañeros de coalición, ¿hay voluntad dentro de UPN de repetir?

No voy a decir nada que no se haya dicho ya en público. Javier Esparza ha dicho que estamos funcionando muy bien internamente, el alcalde de Tudela también lo ha dicho y, por lo tanto, con esos mensajes lo normal sería que la que se ratificara.

¿Afectó a la relación entre socios la crisis de Ciudadanos con el PP en otras comunidades?

Nosotros tenemos como Ciudadanos una relación complicada con el Partido Popular. Eso es una realidad, pero en Navarra no tenemos ese problema, la relación es magnífica desde el principio. Ciudadanos está en una situación en la que parte del Partido Popular está ejerciendo una presión. Parte, porque no es lo mismo la situación en Andalucía, donde hay un compromiso de Juanma Moreno, que ha firmado no aceptar ningún tránsfuga de Ciudadanos, que, en el País Vasco, por ejemplo, donde hay una clara OPA por parte del PP, que ha dado por finalizada la coalición, tal y como ha dicho el propio señor Iturgaiz, lo que es una absoluta deslealtad y una falta de sentido político abrumadora. Eso no pasa en Navarra, donde no tenemos ningún problema, aunque hayamos visto acercándose a al entorno del PP.

¿Y el hecho de que Ruth Goñi no renunciara a su escaño en el Senado tras abandonar Ciudadanos ha afectado? UPN mostró su malestar entonces.

Eso una cuestión de ética. Yo se le ha pedido una y mil veces y Ciudadanos también. Ruth Goñi es una persona que no ha conseguido ningún éxito personal en política y aunque todos sabemos que las actas son personales, es evidente que hemos sido elegidos dentro de unas siglas que son las que han sido votadas. Ella está fuera de Navarra Suma, lo tiene que aceptar como tal, y por lo tanto debería entregar el acta. Pero bueno, ella sabrá. Eso es una cuestión de dignidad y de ética política.

En los últimos meses varios compañeros suyos de partido han dado el salto al PP, ¿a usted alguien se lo ha ofrecido?

No, en Navarra no se ha dado esa circunstancia, solo está el caso de Ruth Goñi, que ha aparecido en una convención del PP, pero que no forma parte del partido como tal porque creo que lo que ha hecho es acercarse al entorno del PP esperando el momento en la legislatura que viene. Aquí no ha habido absolutamente nada. Evidentemente, como en todas partes, ha habido bajas de afiliados, pero desde luego no ha habido una fuga hacia el PP.

¿A usted en concreto nadie del PP le planteó dar el salto?

No.

¿Ha habido muchas bajas de afiliados en Navarra?

No especialmente por estos temas. Hubo un grupo de dos o tres personas que se dieron de baja cuando perdieron unas elecciones internas para dominar la agrupación de Pamplona, lo que ya demuestra que están mejor fuera que dentro.

De repetirse la coalición de Navarra Suma, ¿usted volvería a ir en la lista?

Lo que tengo seguro es que voy al volver a presentarme al proceso de primarias en Ciudadanos y sí que planearé seguir en Navarra Suma de cara a las elecciones de 2023.

¿Su voluntad es que siga la coalición?

Sí, aunque también soy consciente de que la posición que tiene ahora Ciudadanos no debería ser la misma que deberíamos tener en 2023, pero eso es lo de menos y no va a ser el problema. Navarra Suma es la única alternativa que hay a este Gobierno y es la forma de aglutinar voto y no tener pérdidas. En 2015 por los votos que se perdieron de Ciudadanos que no fueron suficientes para sacar un parlamentario dieron una mayoría absoluta al cuatripartito que gobernó esta comunidad y todavía no hemos levantado cabeza desde entonces. Si la coalición se rompe se van a perder miles de votos por el camino. En el momento que rompes la idea de unidad, se dispersa el voto que puede acabar también en otras formaciones que desde luego a mí no me interesa que estén el este Parlamento, como es Vox.

¿Ciudadanos tendría espacio político en Navarra fuera de Navarra Suma?

Soy realista y la situación no sería fácil, pero las encuestas durante muchos años nos han dado representación. En 2015 nos faltaron pocos votos para entrar, así que la sociedad navarra ya ha dado su confianza a una opción como Ciudadanos. Ahora mismo evidentemente no estamos en nuestra mejor posición, pero yo creo que sí que hay esa parte liberal en Navarra.

¿Y a nivel nacional Ciudadanos todavía tiene espacio?

Tengo clarísimo que en España existe ese espacio liberal. Nosotros tenemos que ser capaces de que la ciudadanía lo vea.

¿No cree que PP y Vox aglutinan todo el voto de la derecha?

Si Vox nos ha comido espacio es de gente que ha estado equivocada porque nadie de Vox puede pretender que su partido es Ciudadanos. Yo he visto gente que ahora está en Vox que estaba en Ciudadanos y evidentemente estaban equivocados desde el principio.