Chivite afirma que al Gobierno de Navarra "no le va a temblar el pulso si tiene que tomar medidas más restrictivas"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que la situación del Covid-19 en la Comunidad foral es "como para estar alerta" y ha asegurado que al Ejecutivo "no le va a temblar el pulso si tiene que tomar medidas más restrictivas" como "ya lo hicimos en Mendillorri". Chivite ha señalado, en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, que "la situación es como para estar alerta, que es como está el Gobierno de Navarra con un equipo de rastreadoras muy potente, un plan de detección precoz, de aislamiento y testeo que nos da cierta tranquilidad".

"Pero es verdad que estamos viendo el resultado de esas no fiestas de Tudela que nos preocupa bastante, como tuvimos ese resultado de las no fiestas de Sanfermines donde tuvimos que tomar medidas muy contundentes en el ámbito de Mendillorri", ha manifestado. En este sentido, ha remarcado que "valoraremos y analizaremos más en detalle esos resultados de lo que entendemos son las no fiestas de Tudela por si hubiera que tomar también medidas más restrictivas".

Asimismo, ante el aumento de casos en Navarra, Chivite ha apelado a la "responsabilidad" de las personas y ha remarcado que "contener la pandemia es responsabilidad de todos, por supuesto es responsabilidad fundamental del Gobierno y esa labor que se hace desde Salud, pero también el cumplimiento de las medidas de distancia, mascarilla y lavado de manos son fundamentales".

Preguntada por si considera que se está atravesando la denominada 'segunda ola', la presidenta navarra ha afirmado que ella no se centraría tanto "en cómo lo denominamos técnicamente" y ha subrayado que "lo que es evidente es que tenemos un alto número de casos positivos", pero que los datos "tienen también su otra lectura, que es que los detectamos". En cualquier caso, ha afirmado que "es evidente que tenemos un alto número de positivos" y ha asegurado que al Gobierno de Navarra "no le va a temblar el pulso si tiene que tomar medidas más restrictivas como ya lo hicimos en su momento en Mendillorri, que cuando la situación se corrige se levantan". "Pero preferimos que todos seamos responsables para no tener que tener que llegar a tomar esas medidas", ha agregado.

Por otro lado, la jefa del Ejecutivo foral ha vuelto a defender que Navarra es "una comunidad segura" y ha remarcado que "esa seguridad nos la da el sistema de detección y rastreo que es rápido, es eficaz y hace unos aislamientos que son cumplidos por la mayoría de la ciudadanía". Ha considerado "injusto" que algunos países hayan incluido a Navarra entre las regiones de riego y ha censurado que "sólo se nos mire" el dato de casos positivos cuando "somos la segunda comunidad que más pruebas hace". "Se nos juzga por una visión parcial de los datos", ha sostenido Chivite, quien ha lamentado que este tipo de restricciones "hace daño al turismo y a nuestro economía".