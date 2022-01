El Estado cifra en tres millones de euros las indemnizaciones al sector agrario navarro por las inundaciones

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado que el peritaje de Agroseguro ha cifrado en alrededor de tres millones de euros las indemnizaciones por las inundaciones sufridas en Navarra en el mes de diciembre. En el conjunto del año, la entidad ha concedido indemnizaciones por valor de 17 millones por diferentes episodios climáticos en la comunidad foral.

Así lo ha explicado en una rueda de prensa tras visitar las instalaciones que el Grupo AN tiene en la localidad navarra de Tajonar y reunirse con el consejo rector de la cooperativa. El grupo empresarial es una de las 14 Entidades Asociativa Prioritaria (EAP), figura creada para impulsar la integración cooperativa y que ha facilitado en los últimos años el desarrollo de inversiones por valor de 40 millones en el Grupo AN y 17,9 millones del Ministerio. Planas ha afirmado que el Grupo AN es un "excelente ejemplo de la buena utilización" de este programa.

El ministro, que ha comparecido acompañado por el presidente del Grupo AN, Francisco Arrarás, ha destacado que Navarra "condensa todos los aspectos" del sector agroalimentario en cuanto a "producción de alta calidad", una industria "transformadora y puntera", una tecnología y digitalización "a la altura de las mejores de Europa", en la "calidad diferenciada" de sus productos, una "vocación exportadora clara" y en la "calidad de todos los profesionales del sector". También ha puesto en valor la "íntima interacción con el mundo de la investigación y la universidad".

Planas ha destacado que la rentabilidad, la sostenibilidad, el relevo generacional y la innovación y digitalización son los retos de futuro que afronta el sector agroalimentario. Un sector, ha remarcado, que su Ministerio va a apoyar "de forma muy decidida".

Ha remarcado, además, que Navarra "es sede de muchos centros de tecnología" como el CNTA y ha señalado que la industria agroalimentaria "juega un papel muy importante" en la Comunidad foral, la segunda después del sector del automóvil, y con un "peso específico tremendo dentro del conjunto del sector español".

Asimismo, ha destacado que el Grupo AN, que reagrupa a 168 cooperativas presentes en ocho comunidades autónomas con casi 40.000 agricultores y ganaderos, es una muestra de la "pujanza de un gran grupo cooperativo" con origen en Navarra.

Luis Planas ha afirmado que el sector cooperativo "es muy fuerte" y tiene unas características "muy diversas" en España. Y ha resaltado que desde el Ministerio "seguimos y apoyamos al mundo cooperativo de forma muy estrecha porque es fundamental para el funcionamiento del sector y buena parte de su éxito se debe a él".

Ha enmarcado en la importancia de las cooperativas la creación de la figura de Entidad Asociativa Prioritaria porque "necesitamos, de cara a una producción competitiva a nivel europeo cada vez más importante, disponer de medios y apoyos para tener entidades de mayor dimensión". Una apuesta por "el futuro de la mano de fondos públicos" que "es absoluta", ha manifestado.

Rentabilidad, relevo y sostenibilidad, retos del sector

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha referido a los grandes retos que afronta el sector y que pasan, por un lado, por la rentabilidad, ya que "no hay futuro si no hay rentabilidad para nuestros agricultores y ganaderos".

Otro aspecto es la sostenibilidad, un reto que "está para quedarse". "Necesitamos producir una mayor cantidad de alimentos pero hacerlo de forma rentable, con menos medios naturales -suelo, agua...- y en un contexto de cambio climático". A este respecto, ha destacado que el 43% de los fondos para España de la nueva PAC se van a dedicar a acciones relacionadas con el medio ambiente.

El relevo generacional y la igualdad de género en el mundo rural es otro de los desafíos de un sector que "sólo tiene futuro si conseguimos que los jóvenes se incorporen a la actividad", lo que significa, ha dicho, "rentabilidad" para reemplazar a los dos tercios de trabajadores del sector que se jubilarán en los próximos años.

Finalmente, ha resaltado que la innovación y la digitalización son elementos que "tienen que estar presentes de forma continua" en el sector.

Por todo ello, Planas ha señalado que el Ministerio lo va a apoyar de forma "muy decidida", citando la Ley de la Cadena Alimentaria, la próxima PAC que entrará en vigor el 1 de enero de 2023 o el "regadío sostenible" que "está para quedarse". Sobre esta última cuestión, ha avanzado que se va a financiar, con cargo a los fondos de recuperación, la segunda fase de la Comunidad de regantes de Viana 1. A ello ha sumado el PERTE agroalimentario que espera aprobar en las próximas semanas.

"El apoyo de las administraciones es fundamental para el sector"

Por su parte, el presidente del Grupo AN, Francisco Arrarás, ha recalcado que "el apoyo de las administraciones es fundamental para el impulso del sector agroalimentario y para que podamos responder a los grandes retos de presente y de futuro" como el relevo generacional, la despoblación, la adaptación a las nuevas normas y tendencias de consumo, unido al aumento del coste de las materias primas y los suministros, ha subrayado.

Según ha señalado, el Grupo AN ha facturado en el último año 1.293 millones de euros y aumentó su plantilla en casi un centenar de personas, con lo cual cuenta con más de 1.800 trabajadores.

Arrarás ha destacado que "en los últimos años hemos crecido de manera notable" gracias al "impulso" que ha supuesto ser una de las 14 Entidad Asociativa Prioritaria (EAP), una figura creada por el Ministerio para "impulsar la integración cooperativa". En virtud de esta figura, se han podido llevar a cabo "inversiones importantes en los últimos años que han contribuido al crecimiento del Grupo AN y a la mejora de nuestros productos, procesos y organización".