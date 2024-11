Consuelo Ordóñez critica que el PP use a las víctimas de ETA como “mercancía”: “Está en las antípodas de mi hermano”

Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) y hermana de Gregorio Ordóñez, parlamentario vasco y portavoz del PP en Donostia asesinado por ETA en 1995, ha reprochado al Partido Popular que haya utilizado a las víctimas de la banda terrorista como “mercancía” y ha asegurado que el PP se encuentra en las “antípodas” de cómo hizo política su hermano.

“Es la falta de respeto más grande y el ataque más doloroso a nuestra dignidad como víctimas. El tratarnos de esa forma, como mercancía, arrogándose la representación, cuando no les importamos nada, ni una mierda”, ha espetado la presidenta de COVITE, quien ha recordado que cuando el PP gobernaba “se negaban” a recibirla cuando les reclamaba “derechos de las víctimas, igualdad indemnizatoria y que dieran la orden a las fuerzas y cuerpos de seguridad de disolver a ETA”.

Ordóñez ha añadido que el PP está en las antípodas del partido al que perteneció su hermano. Ha explicado que “nunca” han tenido a su hermano “como una figura referencial” para enseñar a las nuevas generaciones cómo hacía política. “Mi hermano gobernó con todos los partidos desde que llegó a concejal en el Ayuntamiento, primero gobernó con el PNV, después gobernó con EA”, ambas formaciones nacionalistas, “y acabó gobernando con el PSE”. “Es que mi hermano entendía la política como llegar a acuerdos con el diferente para mejorar la vida de los ciudadanos”, ha defendido. “Eso es la política bien entendida, no lo que estamos viendo ahora, que es horrible”, ha censurado. “Y a mí me duele mucho, porque yo tengo muy presente cómo era mi hermano y cómo hacía política mi hermano, y veo que no, que están en las antípodas, por eso tengo que estar llamándoles la atención continuamente”.

La presidenta de COVITE ha recordado que también le pidió al PP “respeto” con el 'Que te vote Txapote' y que no le hicieron caso. “Era doloroso, era una banalización del terrorism, se burlaban de nosotros, sufrimos una campaña horrible de odio por las redes sociales”. Y ha admitido que no tiene “muchas esperanzas” de que esta situación vaya a cambiar “vista la calidad, el nivel que tienen, político, y que no han aprendido nada”.

Ordóñez ha inaugurado este jueves la XXII Jornada Anual de Covite, que se celebra en el Hotel Tres Reyes de Pamplona bajo el título 'Reclamar Justicia, reivindicar la Verdad, preservar la Memoria: lecciones y desafíos en el posterrorismo de ETA'. A lo largo de la jornada se presentará un informe sobre la realidad judicial de los casos de delitos de terrorismo sin esclarecer o sobre las distintas políticas penitenciarias con los presos de ETA llevadas a cabo desde el ámbito del Gobierno vasco. También se conmemorará el cincuenta aniversario de uno de los atentados con más víctimas de ETA, el de la Cafetería Rolando de Madrid que tuvo lugar el 13 de septiembre de 1974, que causó trece víctimas mortales y setenta heridos.