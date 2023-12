Por Gaza: acompáñame este 30 de diciembre en Pamplona

Mi nombre es Ola Arafat Arafat, soy gazatí y vivo en Navarra desde el año 2002. Durante los últimos meses he perdido decenas de familiares y amigos en la franja. Por todos ellos, por cada hombre, mujer, niño y niña que ha sido asesinada, por sus futuros truncados, porque llegue de forma urgente la paz para el pueblo palestino, por todo ello te pido que me acompañes este 30 de diciembre en Pamplona.

Estos días me pregunto una y otra vez por qué Israel ha asesinado a más de 27.000 palestinos (entre los registrados y quienes han quedado bajo los escombros), o qué sentido tiene matar a más de 8.500 niños y niñas. También pienso en los miles de supervivientes que quedarán con gravísimas secuelas para el resto de sus vidas.

Según un informe de la organización Save the Children, miles de niños y niñas que sobrevivan a las bombas y a las operaciones terrestres morirán de enfermedades, hambre y deshidratación si la ayuda humanitaria continúa utilizándose como arma de guerra. Además, sufrirán graves impactos a largo plazo en su salud mental. Y detrás de todo esto, solo cabe pensar en una limpieza étnica llevada a cabo por Israel contra civiles palestinos en Gaza, una historia de venganza y genocidio patentado.

Sorprendentemente, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo durante una visita a Israel este mes de diciembre que la guerra en Gaza pasará a una nueva fase que se centrará precisamente en atacar a los líderes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) y en operaciones apoyadas por la información de los servicios de inteligencia.

Si ahora se van a centrar en los líderes de Hamas, ¿qué han estado haciendo durante los tres últimos meses? Solo puedo pensar en una palabra: genocidio. Y con él, estamos ante el fracaso del sistema de justicia mundial, la falta de credibilidad de las organizaciones internacionales y de los gobiernos, incapaces de parar tanta atrocidad mientras saltan por los aires todas las leyes internacionales que defienden los derechos humanos.

Lo dice Tala Harzallah- estudiante de Gaza. “Se están violando todas las leyes internacionales y nadie dice nada. Todo es tinta sobre papel. La gente es bombardeada en hospitales y escuelas pero nadie va más allá de la condena. Nuestra sangre es barata”. Por no hablar de la doble vara de medir por la que se da una rápida respuesta a los crímenes de guerra cometidos por Rusia en su guerra contra Ucrania mientras que el silencio impera en el cementerio en el que se ha convertido Gaza. Por lo demás, hay muchas preguntas que Israel debería responder.

¿Cuál son los objetivos del estado sionista? ¿Por qué han asesinado a más de 100 periodistas de manera selectiva o cerca de 150 trabajadores de la UNRWA? ¿Por qué han asesinado y secuestrado a médicos con una gran experiencia profesional, a profesores universitarios con alto valor académico, a gente experta en sectores como la salud mental, la agricultura o la alimentación?. ¿Por qué han bombardeado todos los hospitales de Gaza?

Según la OMS, Israel ha lanzado 250 ataques contra hospitales, clínicas o ambulancias tanto en Gaza como en Cisjordania. Casi el 90% del sistema de salud está totalmente paralizado y fuera de servicio.

¿Por qué han bombardeado todas las universidades y las escuelas, las instalaciones de tratamiento de agua potable y agua residuales, escuelas de la UNRWA con los refugiados palestinos dentro, panaderías, supermercados o toda la infraestructura civil?¿Por qué piden a la población civil que se desplace hacia la zona norte como zona segura y ahora es la zona más peligrosa del mundo? ¿Por qué asesinan a casi todos los familiares de periodistas de al Jazeera? ¿Por qué no hay electricidad, comida, agua potable, medicamentos, combustibles, etc.? ¿Por qué hay un aumento significativo en muchas enfermedades graves como neumonía, gastritis, hepatitis, etc.? Si una mujer embarazada quiere dar la luz o uno sufre un infarto, ¿qué hacemos?

A falta de sus respuestas, es cada vez más evidente que Israel desea borrar del mapa al pueblo y a la idea Palestina. Y no es algo nuevo, llevamos más de 70 años sufriendo esta limpieza étnica.

Mientras el secretario general de Naciones Unidas apuesta por un alto el fuego y advierte de un colapso total en la franja de Gaza si no se proporciona ayuda urgente, Israel lo acusa de ser “un peligro para la paz mundial”.

En este mundo insensible, lleno de fracasos e hipocresía, y con un exceso de intereses, todo indica que los sionistas van a seguir con su plan venganza, locura y genocidio patentado. Sin embargo, los palestinos seguiremos insistiendo en defender nuestra causa y nuestro derecho a tener una vida digna y un estado independiente.

Las madres reclaman a gritos un futuro digno para sus bebes y es que Palestina es una idea implantada en todos los corazones de los seres humanos que defienden la libertad.

A fecha de hoy, si preguntamos a la gente en las calles de Gaza sobre el futuro, las respuestas son variadas y sorprendentes, pero llenas de ánimo, esperanza y ganas de defender y llegar hasta el final sin tener miedo a la muerte. “Somos inmunes a todo lo que hacen los sionistas y estamos acostumbrados” dice uno de ellos. “La derrota es el destino final de los sionistas”, dice otro.

Pero la realidad es que necesitamos el apoyo de instituciones y de la sociedad civil, que me consta que en Navarra es muy generosa y solidaria. Por todo ello, os pido que este próximo día 30, salgáis a las calles y me acompañéis en la manifestación que partirá a las 12 del mediodía desde los cines Golem Baiona.

Ola Arafat Arafat es farmaceútica, fundadora y gerente de la empresa de biotecnología Dnacatchers S.L.