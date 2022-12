ELA pide a las instituciones navarras que complementen la ayuda del transporte público aprobada por el Gobierno central

El sindicato ELA ha reclamado a las instituciones de Navarra que en 2023 complementen la rebaja del precio del transporte público aprobada en septiembre por el Gobierno de España hasta llegar a una reducción del 50%. Según ha informado el sindicato, el Ejecutivo central “aprobó en septiembre la gratuidad de los viajes habituales realizados en determinados medios de transporte de su titularidad (entre los que destacan los trenes de cercanías), y financiar un 30% las rebajas aprobadas por el resto de administraciones en el transporte público de su competencia”.

“Con esto, sugería que esa rebaja se llevase al menos al 50% por parte de las instituciones competentes. Esta medida, que en principio iba ha ser hasta diciembre, se ha prorrogado a todo 2023. Las instituciones de Navarra decidieron no complementar la rebaja del 30% que financia el Estado, esto es, no aportar nada para complementar la rebaja del Estado. Y esto mismo ha decidido para 2023, ya que el proyecto de Presupuestos acordado entre Gobierno de Navarra y EH Bildu no prevé ni un solo euro para rebajar el precio del transporte público”, han criticado.

A su juicio, “esta forma de proceder del Gobierno de Navarra constata, una vez más, que las únicas medidas sociales, aunque son del todo insuficientes, son a iniciativa del Gobierno español, y se observa cómo el Gobierno de Navarra, además de no liderarlas, tan siquiera apura las opciones para aplicarlas”.

Por ello, ELA reclama al Ejecutivo foral “y al resto de instituciones navarras competentes” que “apuesten por el transporte público y que destinen recursos para rebajar el precio del billete habitual en un 50%”, ya que “está demostrado que la rebaja y gratuidad del precio de los billetes en el transporte público provocan un fuerte aumento del número de viajes y un importante descenso del uso del vehículo privado”.