El Gobierno de Navarra llama a extremar las precauciones ante “dos días críticos” por el riesgo de incendios forestales

El Comité Técnico Asesor de Incendios Forestales del Gobierno de Navarra ha insistido en su reunión de este domingo en apelar a la “responsabilidad ciudadana” para evitar el uso del fuego en cualquier situación y las visitas al medio natural ante “dos días críticos”, este domingo y mañana lunes, de riesgo de incendios forestales. A la sequedad extrema de la vegetación por la ausencia de lluvias y las altas temperaturas de la ola de calor se suma, a partir de esta tarde, la probabilidad de que se registren tormentas secas, es decir, con carga eléctrica y sin precipitación, en la Ribera, que podrían provocar rayos que den origen a incendios, según recoge Europa Press.

Además, desde esta madrugada se espera un viento sur sostenido con rachas que podrían ser fuertes, “una situación similar a la registrada en Navarra el pasado 18 de junio, cuando se desencadenaron varios incendios forestales en la Zona Media y la Ribera”, ha destacado en un comunicado el Gobierno foral. Ante estas condiciones meteorológicas, el Comité Técnico Asesor de Incendios Forestales, que ha mantenido reuniones periódicas desde que este pasado lunes se activara el nivel 1 del Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales, ha hecho un llamamiento a reducir al máximo las causas de ignición, es decir, aquellas que puedan iniciar un incendio.

En este sentido, ha agradecido la colaboración de los ayuntamientos que han dictado bandos municipales por los que se ha prohibido el uso del fuego en zonas urbanas cercanas a vegetación, tales como barbacoas, calderetes, costilladas, cohetes, petardos y fuegos artificiales; así como el uso de herramientas que puedan producir chispas, como motosierras, desbrozadoras, soldadores, sierras radiales, etc. Asimismo, ha aconsejado reducir al mínimo la actividad en el medio natural durante estos días y asegurarse en todo momento una vía de evacuación rápida y segura en el caso de que se declarase un incendio, especialmente aquellas personas que vayan a pernoctar en tiendas de campaña o vehículos como caravanas.

Cabe recordar que todos los servicios de extinción de incendios del Gobierno permanecen alerta ante el riesgo extremo que presenta la práctica totalidad de la Comunidad foral. A lo largo de este fin de semana se han sofocado pequeños incendios declarados en Alsasua, Arzoz (Guesálaz), Milagro, San Adrián, Señorío de Sarría (Puente la Reina), Urdiáin y Viana. Por su parte, el Servicio de Protección Civil y Emergencias ha previsto el despliegue esta tarde de un dron de vigilancia con cámara térmica, en caso de que se constaten la presencia de tormentas secas, para facilitar la localización de las zonas afectadas por rayos y hacer un seguimiento de las zonas de calor.

Restricción de las labores agrícolas

Cabe recordar que las labores agrícolas y forestales que empleen maquinaria susceptible de generar incendios forestales, como pueden ser cosechadoras, empacadoras, trituradoras de paja, bulldozer, retroexcavadoras, procesadoras y autocargadoras forestales están restringidas en función de la situación meteorológica. Así, si la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activa el aviso amarillo por temperaturas máximas está prohibido el empleo de esta maquinaria entre las 14 y las 18 horas. Si el aviso es de color naranja o rojo, la prohibición abarca toda la jornada. Durante este domingo, la meteoalerta es de color rojo en la Ribera del Ebro, naranja en la Zona Centro y en la Zona Pirenaica y amarilla en la Vertiente Cantábrica. Este lunes será de color rojo en la Vertiente Cantábrica, y naranja en la Ribera del Ebro, en la Zona Centro y en el Pirineo navarro.

Ante la previsión de que la actual alerta meteorológica de nivel naranja declarada por la AEMET para la Ribera del Ebro se alargue en el tiempo, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ha habilitado un procedimiento para poder solicitar una autorización individualizada que posibilite las labores agrícolas con maquinaria en campos de regadío, por ejemplo: recolección de cosechas como judía verde, siegas de alfalfa o cosechas de cereal de regadío y empacado. La autorización expresa se puede solicitar ante la Dirección General de Medio Ambiente mediante instancia general en registro (preferiblemente electrónico) precisando el solicitante, parcela, polígono, tipo de cultivo y término municipal. Este sistema se ha transmitido ya a las organizaciones agrarias y este mismo viernes se han recibido ya las primeras solicitudes, que se están tramitando.

Por su parte, sigue vigente, con carácter general, la prohibición del uso del fuego en los terrenos cubiertos por vegetación arbórea, arbustiva o de matorral, pastizales y prados. Además, está prohibido realizar quemas de rastrojos, residuos forestales o de otros restos vegetales; arrojar o abandonar objetos en combustión o cualquier clase de material susceptible de originar un incendio, incluyendo el arrojar colillas desde los vehículos; y hacer fuego con fines recreativos en el medio rural en toda Navarra, ni siquiera en los lugares habilitados para ello. Tampoco está permitido circular con vehículos a motor de combustión por pistas forestales de la zona sur, salvo vehículos autorizados, ni la utilización de material pirotécnico a menos de 300 metros de terrenos cubiertos por vegetación arbórea, arbustiva o de matorral, o sean pastizales y prados, deberá ser autorizada por la Dirección General de Medio Ambiente, quien establecerá las medidas preventivas para su uso. Por último, el Servicio de Protección Civil y Emergencias aconseja también seguir las siguientes recomendaciones generales para evitar los riesgos que ocasionan incendios, como pueden ser apagar correctamente las cerillas y colillas, sin arrojarlas nunca en espacios exteriores; ni abandonar botellas y objetos de cristal en el campo.

“Remodelaciones” en los Bomberos

En este contexto, la sección sindical de LAB en Bomberos de Navarra ha emplazado al vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, a “iniciar el camino de remodelaciones” que el servicio de Bomberos “necesita”. En una carta, Alfonso Urio Crespo y Urko Araiz Iglesias, en representación de la sección sindical, advierten de que, los recientes incendios que se declararon en Navarra el pasado 18 de junio, “dejaron al descubierto” que el Servicio de Bomberos de Navarra “no está preparado para luchar contra los grandes incendios que ya están llegando”.

En este escrito, critican que, transcurrido un mes desde estos incendios, “no apreciamos indicios de que se estén dando pasos para que no vuelva a ocurrir”. “Todo hace indicar que este tipo de incendios han venido para quedarse. Sin embargo, el vicepresidente del Gobierno de Navarra no parece preocupado, o al menos no está ocupado con mejorar todo aquello que en comparecencia en el Parlamento dijo que había que hacer”, han afirmado. Una comparecencia en la que el consejero, afirman, “coincidía prácticamente al 100”% con la valoración del sindicato LAB tras los incendios. “Coincidía en la valoración y también en la necesidad de acometer cambios para proporcionar una mejor respuesta en situaciones como la ocurrida a finales de junio”, han señalado los representantes de LAB, que han criticado que, “sin embargo, transcurridas ya cuatro semanas, ninguna persona con responsabilidad en la Dirección General de Interior se ha puesto a ello”. “Ninguna reunión con los Oficiales, Suboficiales o Sargentos encargados de la gestión de todos los incendios ocurridos. Ninguna reunión con la parte sindical, representante del colectivo de bomberos, que con la inestimable ayuda de otros servicios y de infinidad de voluntarios que se prestaron a ello, fuimos quienes conseguimos apagar los incendios”, han criticado.

Una plantilla, han continuado, que “espera un reconocimiento a su labor y dedicación y, sobre todo, espera que, de una vez por todas, quienes tienen potestad de hacerlo, se decidan a acometer todas esas acciones que llevamos años reclamando”. Así, han preguntado a Remírez “¿para cuándo la reestructuración del Servicio de Bomberos? ¿Para cuándo el Reglamento de Bomberos de Navarra? ¿Para cuándo el aumento de plazas de mandos que dirijan las intervenciones? ¿Para cuándo el aumento de mínimos en los parques de 3 bomberos? ¿Para cuándo la creación del grupo especial de incendios forestales? ¿Para cuándo la mejora de las condiciones retributivas de los bomberos dentro del marco legal y presupuestario?”. Y le han emplazado a “iniciar el camino de remodelaciones que este Servicio necesita”.