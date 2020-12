Navarra endurecerá las restricciones, incluso "a mitad de las navidades", si aumentan los contagios

A María Chivite no le temblará la mano si tiene que endurecer las restricciones, incluso "a mitad de las navidades", por un incremento de los contagios. La presidenta de Navarra ha señalado que por el momento no contempla aplicar nuevas medidas restrictivas, como sí han hecho otras comunidades, pero que si es necesario "no nos van a doler prendas".

En declaraciones a los medios de comunicación, Chivite ha indicado que, "como ha dicho siempre la consejera de Salud y hemos defendido desde el Gobierno, todo va a tener que ver con la evolución de los datos; es verdad que ayer tuvimos un pequeño repunte y hoy los casos son la mitad que ayer, vamos a ir monitorizando día a día y si tenemos que tomar decisiones porque la incidencia aumenta, las tomaremos como las hemos tomado a lo largo de toda la pandemia". Ha señalado que, si fuera necesario, se adoptarían medidas más restrictivas antes o en mitad de las Navidades.

Por el momento Navarra permitirá entrar y salir de Navarra a familiares y allegados del 23 al 26 de diciembre y del 30 de diciembre al 2 de enero con una declaración responsable, el toque de queda se mantendrá de 23:00 a 6:00 y de 1:30 a 6:00 las noches de 24 de diciembre y el 1 de enero. Además,en las cenas y comidas navideñas de los días 24, 25 y 31 de diciembre y del 1 de enero el número máximo de personas se ampliará a 10, de un máximo de dos unidades convivenciales. Por otra parte, el decreto, vigente hasta el 14 de enero, amplía las reuniones en el ámbito privado a dos unidades convivenciales, con un máximo de seis personas.

"Navarra está preparada para la vacunación"

Sobre la vacunación, la presidenta navarra ha asegurado que "Navarra está preparada para comenzar todos a la vez con el tema de la vacunación" y que llevan semanas trabajando en ello con el Ministerio de Sanidad. Que la vacuna llegue a España el día 27 de diciembre "es una magnífica noticia", ha señalado, para exponer que, "como ha dicho el ministro, estamos empezando a ver la luz, pero todavía nos queda recorrido".

Chivite ha pedido así, en estas fechas navideñas, "responsabilidad" a todos. "Esto no ha acabado, es el principio del fin pero todavía no ha llegado", ha manifestado.