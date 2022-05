Navarra Suma denuncia que el Gobierno de Chivite no informa de 70 millones en contratos en la pandemia

La coalición Navarra Suma ha censurado la “negativa” del Gobierno de María Chivite a proporcionar la información que le había solicitado sobre los contratos vinculados a la gestión de la COVID-19. Por esta razón, ha pedido amparo a la mesa y a la junta de portavoces del Parlamento. Además, preguntará por esta cuestión en el próximo pleno, informa Europa Press.

La coalición ha recordado en un comunicado que, con fecha 8 de abril de 2022, la portavoz de Salud, Cristina Ibarrola, requirió al Gobierno de Navarra “copia de toda la información que obre en el expediente de cada uno de los contratos de gasto corriente en bienes y servicios por un total de 70,48 millones a los que hace referencia el Informe de la Cámara de Comptos de la Gestión de la COVID-19 por la Administración de la comunidad foral de Navarra (marzo-diciembre 2020)”. “En dichos contratos se incluyen, fundamentalmente, la adquisición de material sanitario, productos químicos y de laboratorio y conciertos sanitarios”, ha explicado.

Con fecha 11 de mayo de 2022, la parlamentaria recibió una respuesta en la que “se le deniega la información solicitada y únicamente se le remiten datos genéricos sobre empresas contratadas e importes, pero no la copia de los documentos de cada uno de los expedientes por la única razón de que son más de 9.500 expedientes”. “No entendemos la negativa del Gobierno, ya que puede proporcionar perfectamente la información solicitada a través del soporte informático que considere oportuno”, ha manifestado Ibarrola. “Otra cosa es que no quiera dárnosla porque tenga algo que ocultar, lo que nos parecería muy preocupante”, ha planteado.

Ibarrola ha considerado “lamentable esta actitud oscurantista del Gobierno de María Chivite en un tema tan sensible como las compras de material sanitario para hacer frente a la pandemia, en donde sólo cabe absoluta transparencia”. Ha afirmado, además, que “la ocultación de información” al grupo parlamentario de NA+ “es una constante del Gobierno de Navarra a lo largo de toda la legislatura, lo que nos ha obligado incluso a acudir a los tribunales, algo que no descartamos volver a hacer en esta ocasión si no rectifican”.

“Este Gobierno habla continuamente de transparencia, pero no la practica. Además, tampoco puede alardear de buena gestión, como acostumbra a hacer, cuando el informe de Comptos objetivaba que faltaban de intervenir y publicar contratos por un importe de 56 millones de euros y el Gobierno de Navarra deniega ahora la información completa”, ha apuntado. Al respecto, la coalición ha señalado que “la Cámara de Comptos únicamente ha podido controlar el 21% del dinero gastado por el Gobierno de Navarra y que, según afirmó el propio ejecutivo, ascendió a 70,48 millones de euros”.