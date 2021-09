Los socios de Podemos en Navarra le dan la espalda en su plan para que los ayuntamientos no paguen la luz

Podemos Navarra no ha encontrado apoyos entre el resto de socios del Gobierno foral y se ha quedado solo en su propuesta para que los ayuntamientos "se declaren insumisos y dejen de pagar el recibo de la luz hasta que no bajen los precios. Tanto PSN como Geroa Bai, además del socio presupuestario, EH Bildu, han dado la espalda a la formación morada en la iniciativa que consideran que "no es la solución" para resolver el precio de la electricidad.

Teresa Ribera: "Vamos a regular inmediatamente para que no se vacíen los embalses"

Saber más

El único respaldo con el que ha contado Podemos es con el de Izquierda-Ezkerra (IU), cuya portavoz, Marisa de Simón ha calificado de "interesante" la propuesta y ha señalado que "está bien hacer presión al Gobierno". Con todo, ha apuntado que la "solución" pasa por "nacionalizar" el sector de las eléctricas. Como medida a corto plazo también ha propuesto la creación de una empresa pública para gestionar el precio de la luz.

Después de que el alcalde de la localidad madrileña de Batres, Víctor Manuel López, Podemos propuso el sábado a través de una nota de prensa que los ayuntamientos navarros siguieran esta iniciativa y dejaran de pagar las facturas de la luz. La formación morada, que no gobierna en ningún municipio de la comunidad foral y que no tiene representación en los plenos de los dos principales ayuntamientos navarros (Pamplona y Tudela) también reclamó a su socio en el Gobierno central y en el foral, el PSOE que cumpliera el acuerdo de bajar el precio de la electricidad.

Este lunes en el Parlamento de Navarra, el portavoz de los morados, Mikel Buil ha defendido la propuesta, matizando que es "simbólica" y que la solución a la subida pasa por "intervenir" el precio. Todos los grupos han coincidido en la necesidad de solucionar el problema del aumento de la factura, pero la gran mayoría, entre ellos los dos socios junto a Podemos del Ejecutivo de María Chivite, han descartado la efectividad de la propuesta y han abogado por buscar otras soluciones.

El portavoz del principal partido del Gobierno, el PSN, Ramón Alzórriz, se ha desmarcado de la iniciativa y ha asegurado que Pedro Sánchez "ya está tomando medidas" para la bajada del precio. "Se ha comprometido a que los ciudadanos paguemos a final de año lo mismo que en 2018 y el presidente cumple, como lo ha demostrado cumpliendo el objetivo marcado de llegar a verano con un 70% de población inmunizada", ha destacado.

El otro socio del Gobierno navarro, Geroa Bai, ha cuestionado la utilidad "real" de la insumisión de los Ayuntamientos porque "no solucionaría el problema de los ciudadanos". Su portavoz, la expresidenta Uxue Barkos, ha hecho un llamamiento al Gobierno central "para que resuelva el problema" y ha resaltado que "queda mucho trabajo por hacer".

Más crítico a la propuesta de ha mostrado el principal grupo de la oposición, Navarra Suma (la coalición conformada por UPN, PP y Ciudadanos), que la ha tildado de "estupidez". "Cuando no se dan soluciones, se dicen estupideces. Podemos forma parte del Gobierno y si tuvieran decencia y coherencia con los discursos que han dicho, tenían que coger las maletas e irse", ha aseverado su portavoz, Javier Esparza.