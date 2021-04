Chivite dice que cerrar la hostelería se está haciendo "en todo el mundo" y Na+ pide que "se le deje trabajar"

PAMPLONA, 22 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado este jueves que la decisión de cerrar la hostelería en esta pandemia es algo que "se está haciendo en todo el mundo" y que "lo que no se hace en todo el mundo ni en el resto de Comunidades es dar las ayudas que damos aquí". Navarra Suma, sin embargo, ha criticado a la presidenta por que "no innova" y ha pedido que "permita trabajar al sector".

Chivite ha respondido en el pleno del Parlamento a una pregunta oral de Navarra Suma sobre la convocatoria de ayudas a los sectores del turismo, hostelería, ocio nocturno, comercio al por mayor y congresos y ha señalado que "las ayudas que estamos poniendo encima de la mesa son amplias". "El impacto de las medidas que estamos tomando tienen que ir acompañadas de estas ayudas, que solo pueden ser valoradas positivamente", ha manifestado.

Ha enumerado la presidenta numerosos países con la hostelería cerrada, algo que "se ha hecho en todo el mundo", al igual que han hecho, ha dicho, otras CCAA autónomas, también "Andalucía, Castilla y León o Murcia... ¿son éstos presidentes incapaces de gobernar", ha planteado Chivite para preguntar a Navarra Suma si "tiene usted la varita mágica". "No, no la tiene", le ha dicho.

Según ha continuado, "lo que hacemos en Navarra se está haciendo en todo el mundo, lo que no se hace en todo el mundo ni en las Comunidades es dar las ayudas que damos aquí, con tres convocatorias, una en diciembre, la que está puesta en marcha y la que vendrá con 68 millones".

Ha defendido que "la convocatoria la hicimos de la mano del sector, está trabajada con ellos". "El tema de la hostelería ha sido una medida generalizada y, en esa dicotomía de salud y economía, los datos de afiliación a la Seguridad Social constatan que CCAA como Madrid ha perdido más afiliados a la Seguridad Social que en nuestra Comunidad", ha dicho.

El parlamentario de Navarra Suma Carlos Pérez-Nievas ha trasladado a la presidenta que es "usted es una grandísima decepción como líder que debería serlo de esta Comunidad; su actitud demuestra que el sillón le viene grande, no muestra el talante necesario para dirigir una Comunidad como la navarra en una situación tan dramática como ésta".

Pérez-Nievas ha señalado que las ayudas le parecen un "despropósito, una medalla que se quieren colgar ustedes para lavar su mala conciencia y que no sirven para ayudar a miles y miles de navarros que ya están atrás y no se podrán incorporar a la normalidad". "Usted no innova, otros muchos hacen muchas más cosas que usted y usted los desprecia", ha expuesto.

El parlamentario de NA+ ha señalado que "los hosteleros no quieren dinero, quieren trabajar, están dispuestos a reinventarse permanentemente". "Los datos de Navarra para su desgracia y la de todos son muy malos y sigue sin querer reconocer la realidad", ha manifestado, para pedirle a la presidenta que "rectifique las medidas que son un error" y "dejen al sector trabajar, tienen que sobrevivir". "Permita trabajar a un sector, a unas familias y unos autónomos que se están quedando atrás", ha afirmado.