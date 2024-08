UPN pide equiparar el permiso por cuidado de hijos con cáncer o enfermedad grave al del resto del Estado

UPN ha presentado este jueves en el Parlamento de Navarra una proposición de ley con el objeto de posibilitar la equiparación de la licencia para todos los empleados por cuidado de hijos con cáncer o enfermedades graves a la del resto del Estado. Para ello, propone modificar el Estatuto de la Función Pública y permitir que los funcionarios navarros puedan acogerse a una reducción de jornada de al menos el 50% sin merma de retribuciones para cuidar a hijos que padecen cáncer u otras enfermedades graves hasta que estos cumplan los 23 o 26 años, dependiendo de la situación.

La formación señala en un comunicado que “Navarra es la única Comunidad en la que los funcionarios sólo pueden ejercer este derecho hasta que los hijos cumplen 18 años, en lugar de hasta los 23 o 26 años. Los empleados del sector privado en Navarra ya están equiparados a los del resto del Estado”. “La reducción de jornada con una compensación económica para poder cuidar a hijos con cáncer u otra enfermedad grave y necesidad de cuidados continuos en el domicilio está recogida como un derecho de los trabajadores, tanto públicos como privados, en la normativa estatal reguladora de la Seguridad Social y en los distintos Estatutos de la Función Pública”, recuerda.

Según explica UPN, “el problema surge porque, con la normativa actual a nivel nacional, los trabajadores públicos y privados de cualquier Comunidad pueden ejercer este derecho hasta que el hijo cumple los 23 o 21 años, respectivamente, o los 26 cuando además tienen una discapacidad superior al 65% en ambos casos. Mientras que los funcionarios navarros, por el hecho de tener Navarra competencia exclusiva en materia de Función Pública y no haber adaptado la normativa, sólo pueden ejercerlo hasta que el hijo cumple los 18 años sin posibilidad de prórroga”.

En este sentido, critica que “nuevamente, como ocurrió en el caso de la mujer víctima de violencia de género que no podía trasladarse de Comunidad por no tener nuestra normativa adaptada a esta situación, nos encontramos con que los funcionarios navarros están discriminados con relación al resto, en un tema además tan sensible como poder ocuparse del cuidado de hijos enfermos con enormes necesidades de atención y en enfermedades de alta mortalidad”. “Resulta difícil entender cómo un Gobierno que presume de progresista es incapaz de dar solución a una situación tan injusta y que afecta a personas muy vulnerables”, reprochan desde el partido regionalista.

UPN afirma que “estos padres y madres, empleados públicos, llevan más de un año esperando a que se dé solución a un problema que no admite demora, y el Gobierno de Navarra ha hecho también caso omiso a una resolución del Defensor del Pueblo que recomendaba hacerlo”. Por ello, ha anunciado esta proposición de ley para que se apruebe con carácter de urgencia. “Hablamos de alrededor de 60 familias que no pueden ni deben esperar más a que se ponga fin a una situación injusta, dolorosa y discriminatoria”, ha destacado.