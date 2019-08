Ceruti da carpetazo al trabajo del PP en el nuevo PGOU y propone empezarlo de cero incluyendo participación ciudadana

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santander ha dejado claro que el proceso para sacar adelante un nuevo plan urbanístico para la ciudad se llevará a cabo a su manera. Y es que Javier Ceruti pretende dar carpetazo al trabajo efectuado por el anterior edil del área, César Díaz (PP), para empezar desde cero incluyendo un "amplio proceso de participación ciudadana", tal y como, según ha recordado, se comprometió en la campaña electoral e incluyó en el pacto de gobierno con el PP.

Así pues, el concejal de Ciudadanos ha anunciado este lunes, a preguntas de la prensa durante su comparecencia sobre los acuerdo de la Junta de Gobierno Local, que ha decidido dejar en suspenso el pliego para la contratación de la redacción del nuevo planeamiento, puesto que, según ha manifestado, no quiere que se externalice como ocurrió con el de 2012 y que fue suspendido en 2016 por el Tribunal Supremo.

De esta forma, Ceruti descarta que se vaya a hacer cargo del diseño una empresa privada sin la intervención del servicio municipal de Urbanismo, algo que, según ha resaltado, podría volver a ocurrir con los pasos que se han dado durante los tres años en los que el PP ha estado trabajando en el nuevo modelo. "De alguna manera se iba a volver a repetir esa forma de actuar", ha remarcado.

En este sentido, el edil naranja ha anunciado que intentará contar con la aprobación provisional del PGOU al finalizar la legislatura, un objetivo, según ha definido, "muy ambicioso", pero que con "mucho esfuerzo se puede conseguir."

Proceso

Para ello, tal y como ha expuesto, pondrá en marcha ese procedimiento de participación ciudadana, con asociaciones vecinales, colegios profesionales, colectivos, los servicios municipales o la Universidad de Cantabria, que incluirá la creación de diferentes mesas, la organización de conferencias y foros. De toda esa participación, en la que tendrá "mucha implicación" el servicio de Urbanismo, saldrán unas líneas estratégicas que estarán un plazo en exposición pública.

Tras ello, se sacará a licitación la redacción del planeamiento y el equipo que finalmente se encargue de ello deberá seguir en el diseño esas directrices determinadas en el proceso de participación ciudadana y técnica, con "un control de que la redacción sigue esas pautas", en palabras del propio Ceruti.

Así pues, el portavoz del equipo de Gobierno ha estimado que ese proceso de participación podría desarrollarse en un plazo "en el entorno de seis meses", pero como la redacción de un PGOU conlleva una serie de trámites burocráticos que "pueden iniciarse sin condicionar ni afectar el contenido y diseño del plan", ha avanzado que su idea es "compatibilizar" ambas cosas.

Con todo ello, Ceruti ha augurado que el concepto del nuevo plan "va a ser bastante distinto" al PGOU de 2012 diseñado por el PP y cuya "concepción filosófica" ha sido criticada por la formación naranja porque, según ha recordado, estaba "volcado en la obtención de beneficios derivados de la construcción y olvidaba otras facetas importantes de la ciudad".

De hecho, ha apuntado que aquel planeamiento "consumía todo el terreno edificable de la ciudad" porque configuraba una ciudad de más de 270.000 habitantes cuando Santander lleva 15 años perdiendo población. Era un modelo que "no es el que a nosotros más nos gustaría", ha subrayado. No obstante, ha concluido afirmando que "el plan no va a ser el que a mí me guste, ni el que al departamento de Urbanismo le guste, sino el que se pida en la participación ciudadana".