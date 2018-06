La PAH anuncia que se quedará "a hacer guardia" en Gama para evitar un desahucio "a traición"

Martín y María se quedarán -por el momento- en su casa. Así lo han indicado desde el Juzgado de Santoña después de tomar la decisión de paralizar el desahucio por la grave enfermedad de Martín. Según el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Santander, Óscar Manteca, además de por razones humanitarias, este miércoles no se ha procedido a la expulsión de la familia "porque con la cantidad de gente que había no tenían ganas de hacerlo. Prefieren suspenderlo e intentar hacerlo cuando no haya nadie, o sea, a traición".

De esta forma, el colectivo antidesahucios ha decidido quedarse en la casa de guardia "porque tenemos información fidedigna de que, a pesar de que se hayan ido hoy, el Juzgado de Santoña va a proceder al desahucio porque quieren quitárselo de encima". Además, y apelando a lo ocurrido esta mañana en Solares, la plataforma "no se fía de la palabra que den, porque la incumplen si es necesario".

Respecto a la posibilidad de esperar la resolución judicial que sentenciaría si hay nulidad del contrato con los supuestos estafadores o no, los funcionarios judiciales, según la PAH, ya han declarado que "ese tema está cerrado". Sin embargo la plataforma ya ha indicado que ellos sí van a esperar: "Intentaremos aguantar en la casa hasta que haya pronunciamiento de los juzgados de Gijón", han advertido.

Y es que el matrimonio presentó una demanda por nulidad de contrato en los Juzgados de Gijón -donde se produjo la firma del acuerdo- hace más de un mes y todavía no hay fecha de celebración. "Por mucho que se ha pedido al Juzgado de Santoña que espere a que haya una resolución, no va a hacerlo", señalan desde la PAH.

Mientras tanto, más de medio centenar de personas se han reunido este miércoles junto a la vivienda de los afectados en el barrio Tuebre de Gama, en Bárcena de Cicero, para intentar paralizar el desahucio, programado para las 11.00 horas. Para la PAH se trataría de un "caso clarísimo de estafa", ya que el prestamista -y supuesto estafador- hizo creer a los afectados que firmaban un préstamo para reformar su casa y "en realidad se produjo una retroventa y se la cedieron a un testaferro".

Según la plataforma, Martín y María son víctimas de una estafa tras pedir dinero "desesperados" a un prestamista asturiano. El objetivo del préstamo era adaptar la vivienda para su hijo, con una discapacidad, y cayeron en una "trampa" por la que cedían la casa a un testaferro.

Asimismo, la PAH va a solicitar una reunión urgente con el nuevo delegado del Gobierno, el socialista Pablo Zuloaga, para solicitar que se inicie una investigación policial contra la red que ha dejado a 15 familias sin casa en el norte de España por medio de créditos a través de internet.