Una joven con parálisis cerebral denuncia que conductores le han negado el acceso al autobús urbano de Santander

Una joven santanderina con parálisis cerebral ha denunciado, a través de un vídeo colgado en sus redes sociales, que varios conductores del servicio de Transportes Urbanos de Santander (TUS) le han negado el acceso al autobús con la moto adaptada que utiliza para desplazarse.

Lola González-Pinto, que tiene 16 años, relata en su vídeo los "problemas" que le han puesto "muchos" conductores del TUS para poder acceder a los autobuses porque, según le dicen, "la moto no es una silla de ruedas". "Algunos incluso se van directamente sin darme ninguna explicación ni nada", señala.

Aunque indica que ya ha vivido esa situación en varias ocasiones, la menor ha colgado ahora un vídeo por lo que le ha pasado en la última ocasión, cuando un conductor incluso "se ha enfadado" por solicitarle acceder con su moto adaptada y, para no permitirle el acceso, "me ha dicho que la rampa estaba estropeada y se ha ido".

"A mí me parece horrible que me deje tirada", enfatiza Lola González-Pinto en su vídeo, que ya se ha hecho viral en las redes sociales y en el que también relata otra situación que le ocurrió hace tiempo cuando sus amigas se subieron a un autobús y a ella el conductor no le dejó subir.

La joven etiquetó en su vídeo a la alcaldesa de Santander, Gema Igual, quien este miércoles ha indicado en declaraciones a la prensa que se ha puesto en contacto con la chica a la que ha pedido "perdón" por las situaciones que ha tenido que vivir, más cuando los conductores tienen un manual a seguir en lo que se refiere a ayudar y facilitar el acceso a los vehículos a las personas con movilidad reducida.

No obstante, ante la situación vivida por Lola y de la que ella se ha enterado también por las redes sociales, la regidora ha señalado que desde el Ayuntamiento se ha pedido a todos los conductores "más sensibilidad" con las personas con movilidad reducida e incluso está tratando de localizar al conductor concreto que negó el acceso a la joven para que dé su explicación de lo sucedido, aunque va a ser "complicado" porque la menor "no sabe la hora exacta".

Tras conocer el caso a través del vídeo, Igual ha relatado que ha conseguido el teléfono de la chica y de su madre y "decidí llamarla". "Le dije que lo sentía muchísimo, que eso no debía de pasar, que una adolescente no se tiene que ver en la situación de que sus amigas se suban al autobús y ella se quede sola", ha manifestado la alcaldesa.

La regidora municipal ha avanzado también que ha quedado con Lola González-Pinto la próxima semana "para conocernos y hablar", aunque ha añadido que "no a todo el mundo que tenga un problema en la ciudad le voy a recibir en el despacho, pero me parece que por la edad que tiene y las circunstancias que ha vivido en un servicio público y que no se deberían de haber producido pues la voy a conocer".

Igual ya ha trasladado a la joven que "va a velar porque no vuelva a pasar" que ni ella ni ninguna persona con movilidad reducida se vean en la situación de que no les permitan subir al autobús porque, aunque "una alcaldesa no puede ser responsable de todo lo que sucede en la calle, sí debo de dar directrices al ser corresponsable de las cosas que pasan".