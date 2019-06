El portavoz de la Comisión Europea en España destaca que la "sensibilidad" de la UE hacia las regiones es "máxima"

El jefe de prensa y portavoz de la representación de la Comisión Europea en España, Lucas González, ha asegurado que "la sensibilidad que tiene la Unión Europea hacia las regiones es máxima" y ha destacado que el "diálogo" que existe en el seno del Comité de las Regiones, que se celebra esta semana en Bruselas, es "esencial para Navarra y para un país como España, altamente descentralizado".

"El Comité de las Regiones es una institución importantísima de la Unión Europea. Siempre hablamos del Consejo, de la Comisión, del Parlamento, pero tenemos otras como el Comité Económico y Social o el Comité de las Regiones, que son importantes", ha resaltado.

Lucas González ha participado este martes en Pamplona en un desayuno informativo en el que ha puesto de relieve que el resultado de las elecciones europeas celebradas el pasado 26 de mayo ha sido "positivo" por la "alta" participación -en España la más alta desde el año 1987- y porque los partidos antieuropeos no han logrado el "peso" que se esperaba.

"Los partidos antieuropeos o que cuestionan la integración europea tienen un peso importante en el Parlamento europeo, pero no el que se esperaba", ha destacado González, para quien "tensiones políticas siempre va a haber porque la Unión Europea es una construcción compleja, con 28 Estados miembro, cada uno con sus intereses y particularidades".

En este sentido, ha destacado que "hay una serie de retos y complejidades que hace que haya que tener un talante democrático y de acuerdo amplísimo", ya que "cada cuestión que se acuerda y cada avance que se hace es complejo". DEFIENDE EL ACUERDO DEL BREXIT

En cuanto al Brexit, el representante de la Comisión Europea en España ha defendido el acuerdo alcanzado con el Gobierno británico en noviembre de 2018 y ha remarcado que "el acuerdo es el que es y no vamos a reabrir ni renegociar ese acuerdo".

"Esperamos que el Reino Unido lo apruebe dentro de los plazos que ya hemos extendido por segunda vez", ha expuesto González, para remarcar que "ahora la pelota está en el tejado del Reino Unido".

Según ha indicado, "debe decidir si aprueban o no aprueban ese acuerdo", si bien ahora se está en un periodo de "impass" hasta que haya un nuevo Gobierno británico. Una vez que finalice este periodo, ha agregado, "veremos cómo empezamos a trabajar con este gobierno", pero "el acuerdo es el que es, nosotros no vamos a reabrirlo".

"BENEFICIOS" DE LA UE

En su intervención, el portavoz de la representación de la Comisión Europea en España ha puesto en valor "los beneficios que tiene para los ciudadanos y su día a día la Unión Europea y las oportunidades que ofrece". Y ha enumerado distintos programas y planes impulsados por la UE como la limitación de las tarifas de las llamadas entre países de la UE, el fin de los recargos por roaming o la tercera convocatoria de DiscoverEu, programa por el que jóvenes europeos pueden visitar Europea.

También ha destacado Lucas González la iniciativa WiFi4EU en la que han sido seleccionados ocho municipios navarros que recibirán un bono por valor de 15.000 euros para instalar un punto de acceso WiFi en espacios públicos; así como las oportunidades que ha ofrecido para las empresas navarras el Plan de Inversiones para Europa, conocido como Plan Juncker, o el instrumento PYME de Horizonte 2020.

Por otro lado, ha puesto de relieve que otra de las "prioridades" de la Comisión Europea es la lucha contra el cambio climático y ha recordado que la UE adoptó el pasado 21 de mayo unas medidas "ambiciosas" para luchar contra los desechos marinos y prohibir una selección de productos de plástico de un solo uso.

En esta línea, preguntado por la ley foral de residuos de Navarra, recurrida en el Tribunal Constitucional, González ha señalado que no conoce esta legislación en concreto, por lo que no puede valorarla. En todo caso, ha afirmado que "cualquier iniciativa que luche contra la contaminación plástica y proteja el medioambiente es bienvenida, siempre y cuando no altere las condiciones del mercado interior". "Nosotros vivimos en un mercado interior que tiene que tener unas determinadas condiciones y no se puede restringir", ha remarcado.