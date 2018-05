Couso dice que los críticos de Podemos no devuelven el acta porque la dirección no garantizaría el acuerdo programático

Carlos Couso ha afirmado, en declaraciones a los periodistas, que lo que está ocurriendo es "bochornoso", pero ha trasladado a "los 46.000 navarros que apoyaron en 2015 a este partido que hasta ahora hemos venido respetando los programas con los que nos presentamos a las elecciones y el objetivo en todo momento de lo que se está haciendo en el seno del grupo es seguir respetando esos programas y el acuerdo cuatripartito que tenemos".

En este sentido, ha señalado que "uno de los motivos por los que no devolvemos el acta es porque si lo hacemos el cumplimiento de esos acuerdos no estaría garantizado con la actual dirección de Podemos Navarra".

Carlos Couso ha afirmado que "los sucesos van a ir dando a entender por qué no estamos devolviendo las actas quienes no nos sentimos muy identificados con las actuales direcciones de Podemos". "Están pasando cosas que cuestionan la imagen del partido, cosas cuando menos con las que no estamos de acuerdo, que dijimos que se iban a ir viendo, cuestiones internas que no están en el ámbito de la legalidad pero sí de la ética, y nosotros hemos hecho una apuesta muy fuerte por el código ético del partido y ciertos incumplimientos de ese código ético van a dar lugar a problemas seguramente", ha indicado.

En esta línea, Couso ha dicho que teme "por la continuidad del partido si las cosas siguen así" y ha citado la compra del chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero.

Couso ha asegurado que no tiene "ninguna intención" de darse de baja del partido y ha resaltado que "yo no he sido denunciado, expedientado, sancionado y expulsado, y no he hecho otra cosa que ejercer mi derecho a la libre expresión dentro del partido". Además, ha destacado que "no he incumplido ningún aspecto del código ético" y "creo que Laura Pérez -exsecretaria general expulsada- tampoco lo ha hecho" y "creo que hay otras partes que están aplicando torticeramente el código ético y ellos quizás no debieran estar en este partido".

Couso ha descartado así darse de baja del partido "salvo que mañana piense lo contrario". En este sentido, ha indicado que una de las razones para darse de baja podría ser el resultado de la votación sobre el citado chalet.

En todo caso, Couso ha afirmado que la crisis de partido "no va a afectar a la unidad del grupo y no se va a ir nadie". "El grupo parlamentario debe seguir unido. Ese es el compromiso que tenemos y esperemos que los siete lo sigamos manteniendo", ha añadido.

No obstante, ha avanzado que mañana habrá una reunión "informal" para barajar la posibilidad de cambiar del nombre del grupo en el Legislativo. No ha querido opinar sobre si esta reunión podría ser el germen de un nuevo partido. "Ya he dicho yo que no voy a estar vinculado más a la política. Yo saludaré con mucha alegría si hay alguien que conforma esa estructura y me parece convincente, pero ahí no voy a entrar", ha indicado.

Además, ha señalado que "las noticias de estos días tiene que ver más con la aplicación del artículo 155 en Cataluña y con la detención de los ministros de Aznar, que son bastante más graves que lo que está pasando en Podemos que sólo afecta a Podemos". "Lo que está pasando con otros partidos y otros personajes no solo les hace daño a ellos sino al conjunto del país", ha subrayado Couso, que ha opinado que eso "es mucho más grave y lo que debería ser noticia".