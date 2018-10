Esparza dice que Barkos ha gobernado "solo para los suyos y no ha sido presidenta de todos los navarros"

El portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza, ha afirmado este jueves que la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha gobernado durante esta legislatura "solo para los suyos y no ha sido la presidenta de todos los navarros".

Javier Esparza, que ha tomado la palabra en el Debate del Estado de la Comunidad tras la intervención de Barkos, ha asegurado que "el fracaso de todos los fracasos de la presidenta ha sido no haber gobernado para todos los navarros" y ha indicado que el Gobierno y el cuatripartito "insultan y desprecian a quienes no piensan como ellos, a quienes les critican, no es un Gobierno para todos".

El dirigente de UPN ha afirmado que "romper la igualdad de oportunidades imponiendo el euskera para poder acceder a la función pública no es gobernar para todos y tampoco es gobernar para todos plegarse ante los sindicatos nacionalistas y no alcanzar un Plan de Empleo para Navarra, ni querer imponer en Navarra la bandera del nacionalismo vasco". "Oiga, que Navarra ya tiene su bandera, y es la bandera de todos los navarros y las navarras", ha dicho.

Esparza ha señalado que "lo mejor del discurso de Barkos es que es el último que va realizar como presidenta del Gobierno" y ha criticado que el Ejecutivo "no ha gestionado la Comunidad foral para prepararla para los años venideros, han sido oportunistas y electoralistas desde el principio hasta el final".

Según el portavoz de UPN, "todos los datos económicos, todos, vienen por la propia coyuntura, no porque hayan hecho políticas ad hoc para que Navarra tuviera mejores resultados". "Todas las mejoras vienen exclusivamente porque se han encontrado gobernando en un momento favorable desde el punto de vista económico, con crecimiento por encima del potencial para casi todos los países en el mundo, equilibrado, dinámico. Y es aquí donde han fracasado. No han aprovechado este buen ciclo económico para apostar por el futuro", ha advertido.

De hecho, ha señalado que "el diferencial con otras comunidades y con el conjunto de España se está reduciendo" y ha ejemplificado que "en Navarra, durante la actual legislatura la tasa de paro se ha reducido en 2,62 puntos porcentuales (del 12,55 al 9,93%), mientras que en el conjunto de España lo ha hecho en 7,09 puntos porcentuales (del 22,37 al 15,28)".

"CRUJIR A IMPUESTOS A LOS CIUDADANOS"

Asimismo, ha criticado que "Barkos optó desde el minuto uno de la legislatura por castigar y crujir a impuestos a los ciudadanos y a las empresas navarras, y lo hizo con falsas justificaciones y con promesas de mejorar los servicios". "Fue una subida de impuestos innecesaria e injusta. Una subida a las clases medias y trabajadoras. Una subida que alguna asociación empresarial llegó a tildar de confiscatoria", ha apuntado.

Además, ha afirmado que el Ejecutivo foral "va a incumplir muchas de las promesas que hizo a los ciudadanos en su acuerdo programático". "Tres años después, ni renta básica universal ni el 0,5% de ayuda al desarrollo, ni la elaboración de un nuevo Plan Estratégico de Servicio Sociales, ni el Plan Integral de Atención a las Personas con Discapacidad, ni del cumplimiento estrictamente de la ley del 0,7% del IRPF o del cumplimiento del artículo de la ley foral de Contratación en lo referido a la reserva obligatoria de al menos el 6% de la contratación pública a entidades de carácter social", ha indicado.

"TORPEDEA LAS INFRAESTRUCTURAS"

Javier Esparza se ha referido también durante su intervención al capítulo de infraestructuras, para afirmar que Barkos, "en lugar de actuar como presidenta de Navarra y remar a favor de que aquí lleguen inversiones, ha hecho todo lo posible por torpedearlas".

"Lo hicieron el año pasado con el TAV y lo están haciendo este con las enmiendas que introdujo UPN en los Presupuestos Generales para el actual 2018. Inversiones que son buenas para Navarra", ha asegurado.

A continuación, ha señalado que si a Barkos "le preocupara Navarra y no estuviera tan obsesionada por ir contra UPN, hubiera presionado al Gobierno de España para que las inversiones estuvieran ya ejecutadas, pero no le interesa que se hagan".

Así, ha considerado que cuando el Gobierno habla de construir "tal vez se refiere a la red clientelar de euskotxiringuitos que han construido en torno a su Gobierno, a la imposición del euskera y a sus obsesiones para favorecer a entidades y colectivos del entorno nacionalista". "Hasta han utilizado la organización de un concurso de tortilla de patatas para fomentar el euskera, favorecer a los suyos y meterles dinero", ha asegurado.

Javier Esparza ha sostenido que "dentro de ese proyecto nacionalista, el euskera ha tenido un lugar destacado en la acción de Gobierno, el euskera como elemento para la construcción nacional, porque así es como lo conciben los partidos nacionalistas, el euskera como una de las patas de su proyecto nacionalista, junto a los símbolos y la educación".

Tras ello, ha considerado que el Gobierno "ha avanzado en su ansiada integración en Euskal Herria, esa ha sido su prioridad, su meta, su anhelo".

"SU PRINCIPAL SOCIO NO HA PEDIDO PERDÓN POR EL APOYO A ETA"

Esparza ha cuestionado que Barkos hable de convivencia "sin inmutarse, sin que su principal socio de Gobierno, EH Bildu, haya pedido perdón por su apoyo a la banda terrorista ETA y a los cerca de 1.000 asesinatos". "¿Convivir? ¿Sin exigirle que ayude a resolver los crímenes que quedan sin esclarecer? ¿Convivir? ¿Dando la callada por respuesta cada vez que se organizan homenajes a miembros de ETA que son recibidos como héroes cuando salen de la cárcel?", ha preguntado.

El portavoz de UPN ha reconocido a Barkos que "la calle está más tranquila, menos reivindicativa, pero porque gobiernan ustedes y gobierna Bildu, y por eso todos los colectivos, sindicatos, asociaciones, entidades que ustedes y sus socios controlan y manejan, ya no se manifiestan en la calle". "Eso da la sensación de que hay más tranquilidad. Y digo bien, sensación, porque lo que demuestra de fondo es el nivel de control y de coacción al que tienen sometido a la sociedad navarra", ha indicado.