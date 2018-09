Laparra reconoce "errores" en el concurso de vivienda de alquiler

El vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, ha reconocido los "errores" en torno al concurso de proyectos convocado por Nasuvinsa para la construcción de viviendas de alquiler social, pero ha indicado que ya está licitado el nuevo concurso, "en consenso con el Colegio de Arquitectos", y que su "previsión es que todas las obras puedan estar licitadas en esta legislatura".

UPN ha solicitado la comparecencia de Laparra para "explicar la situación creada por la anulación del concurso de proyectos convocado por Nasuvinsa, dentro del llamado 'Navarra Social Housing', para la construcción de viviendas de alquiler social".

El vicepresidente ha señalado que, tras la puesta en marcha de las 185 viviendas de protección oficial de alquiler de la primera fase de programa, se licita el concurso arquitectónico de 283 de protección oficial correspondiente a la segunda fase. "Se convocó este concurso en la segunda fase con la pretensión que fuera lo más ágil posible", ha dicho.

Ha explicado que "el primer concurso fue recurrido" y, del análisis de los recursos, Nasuvinsa "decide allanarse en el procedimiento y pide la anulación del concurso para conseguir la máxima seguridad jurídica y conseguir la máxima celeridad y que el proceso de recursos y posibles resoluciones judiciales perjudicaran lo menos posible en términos de tiempo y de forma".

Laparra ha señalado así que "cuando la Administración comete errores lo mejor es que los reconozca cuanto antes" y ha añadido que "ahora se escucha a la ciudadanía y cuando hay que darle la razón se le da y eso significa el allanamiento".

Según ha dicho, "esto permite el nuevo concurso que hemos ya licitado". "La adjudicación está prevista para noviembre y va a suponer un retraso estimado de 5 meses en la segunda fase pero supone un adelanto de la tercera fase" -hasta las 524 viviendas de alquiler-, ha señalado, para añadir que "se incorpora un nuevo modelo de concurso con el consenso con el Colegio de Arquitectos y puede evitar que ocurra lo mismo y salga adelante sin mayores problemas".

El vicepresidente ha incidido así que "para el segundo concurso, el que está en marcha, el consenso con el Colegio de Arquitectos ha sido pleno y con carácter previo a su publicación". Y ha manifestado que "con el nuevo concurso ya licitado nuestra previsión es que todas las obras puedan estar licitadas en esta legislatura".

Por su parte, José Mari Ayerdi, director gerente de Nasuvinsa, ha explicado que "el primer pliego del concurso de Nasuvinsa para la segunda fase del concurso del plan de vivienda en alquiler se redactó en noviembre de 2017 y primaba valoraciones fundamentalmente cuantitativas". "Ese primer borrador no contó con el visto bueno del Colegio de Arquitectos", ha indicado, para exponer que se realizaron dos incorporaciones el Colegio "aceptó el pliego" pero "no sería su mejor pliego o no el que hubiera deseado desde la sociedad pública".

Según ha dicho, "Nasuvinsa convoca el concurso". "El 11 de enero de 2018 finalizó el plazo de presentación de propuestas, se recibieron 57 a un concurso de 7 lotes de viviendas de alquiler formado por 40 equipos", ha indicado, para señalar que "el 9 de febrero en acto público, tras las valoraciones de las propuestas técnicas, se conoce la oferta económica y se notifica a los concursantes el resultado del criterio técnico y económico".

Ha señalado que "el 13 de marzo advierten desde el departamento y desde ayuntamientos importantes incumplimientos de la ley y normativas urbanísticas". "Nasuvinsa pudo optar por constituir un equipo de trabajo que comprobó los incumplimientos, corrigió las puntuaciones con criterio homogéneo", ha expuesto, para comentar que "el 7 de mayo se comunica el resultado definitivo".

En el periodo de alegaciones, ha comentado, hubo "18 reclamaciones", 3 de ellas que "tienen que ver con el fondo de la cuestión y solicitan la nulidad procedimiento y 15 solicitan el ajuste de algunos puntos que se habían asignado".

El 28 de mayo, ha relatado, Nasuvinsa abre proceso de información interna y "el 18 de junio se presenta ante el Tribunal Administrativo de Contratos un escrito de allanamiento frente a las reclamaciones que solicitaban la nulidad del procedimiento".

Ayerdi ha señalado además que "el 2 de agosto el Tribunal de Contratos declara la nulidad del concurso al observar la falta de publicación en el Boletín Oficial de las Comunidades Europeas". "Hablando con el Colegio de Arquitectos, nos lleva a publicar un nuevo concurso ampliado el 30 de agosto, no un concurso sino nueve concursos diferentes, uno por cada una de las localidades en la que se desarrollarán las viviendas".

"Es un proceso en el que ha habido elementos que hubieran sido mejorables y nos hubiera gustado que las propuestas arquitectónicas hubieran respetado la legalidad y la normativa", ha señalado Ayerdi, que ha expuesto que "este ejercicio que se hace a partir de entonces es valorado por el Tribunal de manera negativa".

Ayerdi ha indicado que "la sociedad ha intentado poner en marcha lo más rápido posible el nuevo concurso, el 30 de agosto, tras reuniones con el Colegio y el consenso con el Colegio en cuanto al modelo de concurso a seguir"; con "la ampliación a 9 concursos, dos más de los lotes inicialmente planteados y completando las 529 viviendas".

El parlamentario de UPN Luis Zarraluqui ha señalado que se trata tapar "un error de partida no publicando el concurso en el boletín europeo". "Se allanan, piden que se anule el concurso... pero sigue adelante porque los concursantes que habían ganado recurren. Al final, se revela lo que pasaba aquí pero lo cierto que hay concursantes que han ganado el concurso en buena lid, no se les ha pedido disculpas, ha habido un black out y falta de elegancia, a parte de la gran chapuza", ha indicado.