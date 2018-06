Navarra registró más de tres denuncias al día en 2017 por delitos relacionados con la violencia contra la mujer

Respecto a las características, más de la mitad de las denuncias lo son por violencia física y psicológica (53%). Según país de nacimiento, 2 de cada 3 son mujeres son nacidas en España y la tercera sería una mujer extranjera. Respecto al tipo de relación, los presuntos agresores mantienen o han mantenido una relación afectiva con sus víctimas en el 82%. En un 10% de las denuncias no había relación ni afectiva ni familiar entre ambos; en estos casos la causa de la denuncias es por violencia sexual.

Son datos recogidos en el informe anual que se enmarca dentro del III Acuerdo Institucional para la coordinación ante la violencia contra las mujeres en Navarra y que ha sido presentado este jueves en rueda de prensa por la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, junto a la directora gerente del INAI, Mertxe Leránoz.

Estos datos han sido presentados esta semana en el seno de la comisión permanente de este acuerdo así como en la comisión de seguimiento.

El Informe Anual "refleja el cumplimiento de los compromisos asumidos en 2017, además de aportar un conocimiento esencial sobre la situación de las actuaciones en materia de violencia contra las mujeres por parte de los agentes implicados". Todo ello con el objetivo de "definir el diseño de políticas públicas eficaces" y de "servir como herramienta de concienciación y sensibilización de profesionales, y de mujeres y hombres en general", ha explicado Ollo.

La consejera ha precisado que estos datos "hay que contextualizarlos porque la violencia contra la mujer es una realidad mucho más amplia y compleja que no se puede reducir solo a números". Datos que "son la punta de un iceberg que, en muchos casos, no sale a la luz, no se reconoce y es difícil de probar", ha resaltado Ollo, que ha reconocido que en los últimos años "la ciudadanía se ha empoderado y ha tenido conciencia de esta realidad social" de manera que "las denuncias sí han aumentado".

En lo que respecta a las denuncias que se presentan en los juzgados de violencia de Navarra, el año pasado se presentaron 1.836 denuncias, lo que representa un aumento del 22% con respecto a 2016, año que venía de un incremento del 26%. Otro dato destacable son las renuncias, que en 2017 ascendieron a 194, representando el 10,6% de las denuncias, similar a la media en el conjunto del Estado cifrada en el 9,9%.

En cuanto a las Órdenes de Protección, se solicitan en el 20% de los casos, siendo denegadas en 1 de cada 3 contando el promedio entre todos los juzgados (33%).

Respecto a las sentencias, hubo 508 enjuiciados entre los Juzgados de violencia, Penal y Audiencia Provincial (en 2016 fueron 433). Las sentencias condenatorias fueron 407 (80%) y las absolutorias 101 (20%), lo que significa que hay condena en 4 de cada 5.

RECURSOS PSICOSOCIALES Y DE ACOGIDA

Ante esta realidad, se está respondiendo desde las instituciones a través de recursos de Gobierno de Navarra y algunos ayuntamientos en el ámbito psicosocial.

En este sentido, Ana Ollo ha destacado la extensión de los equipos de atención integral a la violencia de género a la totalidad de la geografía navarra, al sumar el año pasado a los servicios en las zonas de Tudela y Estella la atención de nuevos equipos en el Área de Comarca de Pamplona-Zona Norte y del Área de Tafalla. Una atención a la que se añade las mujeres atendidas en el Servicio Municipal de Atención a Mujeres del Ayuntamiento de Pamplona.

Así, en 2017 se han atendido 870 casos, 760 en mujeres y 61 hijas y 39 hijos de esas mujeres.

En los recursos de acogida se ha atendido a 115 mujeres y 134 menores (50 niñas y 84 niños). En 2017 ha habido un incremento del 16 % en las mujeres atendidas con respecto al año anterior.

CONVENIO PARA LA ACOGIDA DE VÍCTIMAS DE TRATA

Por otro lado, Ana Ollo ha destacado que este año se ha firmado con la asociación Itxaropen gune un convenio para poner en marcha un nuevo recurso especializado de acogida y alojamiento para mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual.

Un servicio que facilitará el acogimiento temporal a mujeres víctimas de trata, y en su caso, a sus hijos menores, y que estará coordinado por el INAI.

Una acción que se lleva a cabo dentro del Foro Navarro contra la Trata y que "nos está permitiendo mejorar la recogida de información y presentar por primera vez datos de atención a una violencia que está todavía más invisibilizada". En una primera aproximación se han atendido a 52 mujeres, de las cuales el 56% no se reconocen como víctimas de violencia de trata.

En este sentido, Ollo ha explicado que el perfil de estas mujeres atendidas es el de una mujer subsahariana o nigeriana, de entre 30 y 39 años, que no se reconoce como víctima de trata, y llegada directamente a cualquier lugar del país. Asimismo, transcurren hasta tres años para ser detectadas por los recursos de atención, carecen de permiso de residencia y trabajo, no disponen de una red familiar de apoyo, ejercen la prostitución en la calle y tienen contraída una deuda elevada. Han residido establemente en Pamplona en el último año y han decidido no denunciar a la red que las ha explotado.

"Situaciones de precariedad y de vulnerabilidad extremas que suponen un importante reto para la planificación de las políticas públicas dirigidas a este colectivo", ha remarcado Ollo.

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y GUÍA DE PROTOCOLOS LOCALES

Por parte del INAI, se han llevado a cabo campañas de sensibilización específicas de fiestas y del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género.

En la campaña de fiestas del año pasado, se adhirieron 179 entidades locales, con 39 localidades que no habían participado anteriormente, con un impacto del 89% mujeres y 88% hombres de toda la población navarra.

La directora gerente del INAI, Mertxe Leránoz, ha presentado también la guía para la elaboración de Protocolos locales. Se trata de una guía para facilitar la elaboración, puesta en marcha, seguimiento y evaluación de Protocolos específicos de coordinación en la actuación ante la violencia contra las mujeres, que consta de diversos apartados con orientaciones, pautas y mecanismos para elaborar protocolos.

Esta guía busca asesorar y acompañar a las entidades locales de Navarra en los procesos de elaboración, puesta en marcha, seguimiento y evaluación de protocolos específicos de actuación y coordinación ante los casos de violencia contra las mujeres, de forma que las decisiones se hagan de forma informadas

Dicha guía cuenta con tres modelos de protocolos: un protocolo de coordinación de actuación ante la violencia contra las mujeres; un protocolo local frente a las agresiones sexistas en espacios festivos; y un tercer procedimiento de actuación para los casos de asesinato y/o situaciones graves por violencia contra las mujeres.