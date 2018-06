UGT dice que el Acuerdo Nacional para el Empleo servirá para revertir los efectos más "nocivos" de la reforma laboral

PAMPLONA 21 (EUROPA PRESS)

El nuevo salario mínimo de convenio para el año 2020 que incluirá previsiblemente el AENC será de 14.000 euros brutos al año. El objetivo del acuerdo, según la vicesecretaria general de UGT, es que "los beneficios acumulados por las empresas como consecuencia del crecimiento económico de los últimos cinco años comiencen a notarse en los salarios".

El estado de las negociaciones para el AENC ha sido dado a conocer este jueves en rueda de prensa por la propia Antoñanzas y la secretaria de Política Sindical de UGT Navarra, Marisol Vicente. Esta última ha explicado que la razón de la presencia de Antoñanzas en Pamplona es la próxima celebración de una asamblea interna para ratificar los posibles acuerdos: "Creemos que es importante que el acuerdo lo secunden delegados y afiliados".

Cristina Antoñanzas ha manifestado que espera que "la patronal entienda el acuerdo del mismo modo que nosotros y acuda a su firma con el mismo espíritu y el mismo compromiso". Un acuerdo que, según la vicesecretaria general del sindicato, "aún se encuentra en pleno proceso de negociación en algunos aspectos" y que, una vez firmado, será ratificado en un comité confederal del sindicato. Antes de eso, UGT consultará a las bases por intenet y también de manera presencial, con urnas en las principales sedes del país.

En opinión de la vicesecretaria general, "es hora de recuperar los derechos dilapidados por la crisis económica y la reforma laboral del Gobierno del Partido Popular". Así pues, su propuesta consiste en "una subida salarial de en torno al 2% más un 1% variable en función de la productividad y los resultados de cada empresa".

Asimismo, Antoñanzas ha querido dejar claro que "el objetivo es que esta subida se aplique a todos los convenios: no solo en el entorno privado, sino también en el ámbito de la contratación pública". También ha subrayado que "a pesar de que no se trata de un acuerdo de obligado cumplimiento, consideramos que el hecho de estar firmado por las principales confederaciones sindicales del país hace que no se trate de meras recomendaciones, sino de un acuerdo que exige compromiso por ambas partes".

Por su parte, Marisol Vicente ha aprovechado el encuentro para mandar un mensaje al nuevo Gobierno socialista: "Esperamos que cambien ciertas cosas en el ámbito tripartito de negociaciones que debe abrir el Gobierno. En primer lugar, es urgente llevar a cabo una modificación del artículo 32 de contratación y subcontratación: es importante que este tipo de contratos estén igualmente regulados en base al convenio del sector, cosa que no ocurre desde la reforma laboral del PP".

Del mismo modo, la dirigente sindical ha considerado que "debemos asegurar una entrada adecuada al mercado laboral para los jóvenes y las mujeres, así como una salida digna para nuestros mayores". "Hoy en día hay más de seis millones de trabajadores que cobran por debajo de los 1.000 euros mensuales", ha denunciado.