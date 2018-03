Las víctimas navarras de ETA no acudirán al acto organizado por el Gobierno foral el próximo 10 de marzo

La Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA (Anvite) no acudirá al acto organizado por el Gobierno de Navarra, a través de la Dirección de Paz y Convivencia, con motivo de la celebración del Día Europeo de las Víctimas el próximo 10 de marzo. Anvite ha reiterado las razones por las que no acudieron el año pasado: "resulta incompatible la defensa del derecho de todas las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación con el homenaje a las víctimas de violencia de extrema derecha al que fueron invitados familiares de presos de ETA". Además, este año suman otras razones como "los informes financiados con el dinero público sobre el mapa del sufrimiento donde se equipara a las víctimas con sus asesinos".

Las víctimas del terrorismo de ETA de Navarra subrayan su oposición a que se victimice "todo para tratar de confundir la realidad vivida con el terrorismo de ETA, usando expresiones como 'todo tipo de víctimas', 'de uno y otro lado', 'de todas las violencias', algo que este Gobierno [en alusión al Ejecutivo foral] utiliza constantemente y conscientemente".

Según Anvite, "en esta estrategia, las víctimas no estamos dispuestas a participar, porque no nos vemos en farsas ni en homenajes que buscan principalmente blanquear la imagen de un Gobierno al que no le duele apoyarse en quienes hasta hoy nunca han condenado el terrorismo".

Por todo ello, la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA ha convocado a toda la sociedad a participar en una concentración en recuerdo a las víctimas del terrorismo este domingo, 11 de marzo, a las 12 horas, junto al monumento a las Víctimas, en la plaza del Baluarte. "Allí, podremos seguir reivindicando para todas las víctimas del terrorismo lo que siempre hemos pedido: memoria, verdad, justicia y reparación", han subrayado.