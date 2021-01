A la derecha le incomodan los derechos de las mujeres

Decía Simone de Beauvoir:

"No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida"

En este caso la crisis sanitaria, social y económica es la excusa o la cortina de humo que están utilizando las derechas en Madrid para recortar nuestros derechos e invisibilizar a las mujeres.

Pero no nos engañemos, no se trata solo de hacer concesiones a su socios de gobierno (Vox), las derechas (Vox-PP y CS) nunca se han creído esto de la igualdad y, evidentemente, les incomoda el feminismo.

Y lo ocurrido esta semana, el intento de eliminar un mural que visibiliza a mujeres referentes en la historia y la supresión de la Dirección General de Igualdad, no es más que el remate de una serie de lamentables y tristes acontecimientos que se han ido sucediendo a lo largo de este último año y medio.

Comenzó en noviembre de 2019 con la anunciada propuesta de las famosas 21 medidas contra la violencia de género, con las que el delegado del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social mostró su despliegue propagandístico para vender unas iniciativas que, en realidad, solo son humo, porque sin soporte presupuestario no son más que anuncios.

De todas las medidas, únicamente se han cumplido las que consistían en "impulsar" proyectos existentes. Todas aquellas que implicaban el diseño y creación de nuevos recursos están sin gestionar: ni centro de crisis para víctimas de violencia sexual, ni el Punto Municipal III del Observatorio Regional de Violencia de Género, ni centro de emergencias para víctimas de trata... nada.

Después vinieron los famosos Pactos de la Villa y quisieron invisibilizar a las mujeres como colectivo más afectado por la pandemia. Desde Más Madrid tuvimos que pelear a fondo para que se las incluyera en las medidas de recuperación negociadas y, aún mucho más para incorporar medidas para el refuerzo de los servicios de atención a víctimas de violencias machistas. A pesar de la evidencia que mostraban todos los datos sobre el incremento de los casos debido al confinamiento, buscaron juegos de palabras para no mencionar las violencias machistas, esto fue condición explícita de Vox, por supuesto, pero no lo permitimos.

Si aterrizamos en los distritos, durante todo el actual mandato, el Gobierno municipal ha cuestionado los espacios de igualdad en múltiples proposiciones en los plenos distritales.

Nada más llegar al Ayuntamiento, obligaron a los Espacios de Igualdad a eliminar toda simbología que pudiera resultar 'revolucionaria', incluida la última campaña institucional del 8M de la etapa del Gobierno de Carmena. Lo siguiente fue que pusieron en duda la prórroga de los contratos en vigor y, como muestra definitiva de su desprecio por la igualdad, el PP no ha licitado ni un solo Espacio de Igualdad nuevo, frente a los nueve abiertos durante los dos años de funcionamiento del Área de Políticas de Género y Diversidad.

Si hablamos de marco legislativo, volvemos a encontrarnos con otro anuncio falso, la Ordenanza de Igualdad. En marzo de 2020 informaron de que se iba a desarrollar, pero, llegado el momento de presentar el Plan Normativo, donde se explicitan las normas que el Ayuntamiento prevé desarrollar durante el año siguiente, no aparece. Por tanto, en este 2021 no habrá Ordenanza de Igualdad ni ninguna otra norma similar y así lo dejó claro el propio alcalde: Laa Ordenanza, ni es de consenso ni se va a aprobar", así que parece evidente que no existe intención alguna de desarrollarla en los próximos años.

Y estas últimas semanas nos encontramos con la gota que colma el vaso, la pretendida eliminación del mural de La Concepción y el cese de la directora general de Igualdad, acompañado de la desaparición de su área. A estas alturas, y por mucho ejercicio de mercadotecnia que quieran hacer, esto ya no hay quien lo blanquee. La realidad es que la igualdad ha pasado de ser algo irrelevante para PP y Cs durante sus cerca de dos primeros años al frente del Ayuntamiento a ser algo profundamente molesto que quieren eliminar.

Madrid ha sido portada en el periódico británico The Guardian por la noticia de la eliminación del mural y está en medios españoles de ámbito nacional por la reestructuración de la Dirección general de igualdad y el recorte en personal. Están dando una excusa falsa de que estos recursos son necesarios para hacer frente a la emergencia social, cuando el Ayuntamiento de Madrid tiene un Presupuesto de más de 5.000 millones de euros, que puede gastar sin reglas fiscales y cuando las políticas de igualdad suponen tan solo 27 millones.

En definitiva, lo que sí es una certeza, una clara evidencia, es que a las derechas les incomodan los derechos de las mujeres, pero no vamos a tolerar ningún retroceso. Afortunadamente, la sociedad es más madura de lo que están demostrando algunos de sus dirigentes y no va a permitir ningún recorte en los derechos conseguidos.