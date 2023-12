Escuchando RTVE audio mientras preparaba las comidas de Navidad he encontrado un tesoro que quiero compartir. No conocía el programa de radio “La aventura de la vida”, de Félix Rodríguez de la Fuente, ni los capítulos que dedicó a Doñana a principios de 1977.

A pesar del tiempo pasado, mucho de su contenido no sorprenderá a los que lo escuchen ahora. Es más, resultan premonitorios sus apuntes sobre el riesgo por la contaminación de Aznalcóllar a través del Guadiamar o la desecación de las lagunas litorales cercanas a Matalascañas. Yo era consciente del Dictamen de expertos de 1992, de las publicaciones del profesor Emilio Custodio desde principios de los años 90 o de las cartas del profesor Ramón Llamas al ministerio en 1995, todas denunciando la falta gestión hídrica que iba a afectar negativamente a Doñana. Siempre me ha parecido increíble que desde los años 90 se esté denunciando algo, se haya invertido muchísimo esfuerzo en estudios y denuncias, y que no se haya logrado hacer nada efectivo. Pero no era consciente del informe del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos publicado en 1977. Si, 1977. Lo increíble del programa de radio que he escuchado estos días (tiene varios capítulos), es constatar que fue mucho antes de lo que yo creía cuando se denunció públicamente que debería hacerse algo urgente con la gestión del agua en Doñana. Félix Rodríguez de la Fuente, como gran comunicador que era, lo transmitió ya hace 37 años de forma que todos, incluidos los políticos, lo podemos entender.

Dice Félix Rodríguez de la Fuente en su programa de 1977: “(…) el primer director de la Estación Biológica, José Antonio Valverde, andaba ya por aquel entonces con la idea de que había que hacer algo definitivo para salvaguardar la integridad de las tierras de Doñana. Les estoy hablando de hace 20 años. Se empezó enseguida a hacer algo definitivo para salvar Doñana. Todavía estamos empezando”. Pues todavía hoy, a principios de 2024, en muchos aspectos de ordenación del territorio y gestión hídrica, que es de lo que habla el informe mencionado, a mí me da la impresión de que estamos empezando. Deseo poder ser testigo del arranque definitivo, y pido a todos los implicados que intenten coordinarse de la mejor manera posible para que esto sea así.

Hace un año escribí sobre estos mismos problemas que se hablan en el informe de 1977. Fue en elDiario.es, en el especial Salvar Doñana. Un año después ha pasado algo, se ha firmado un pacto por las diferentes Administraciones responsables. Parece mostrar un cambio, que está vez si se va a hacer algo. Pero es inevitable pensar en el tiempo que ha pasado desde las primeras denuncias, y no puedo evitar ser escéptica. Todos los que trabajamos en Doñana esperamos medidas concretas y un cronograma realista.

Soy científica, llevo trabajando en Doñana 20 años. Quizás sirva de ejemplo de este escepticismo mencionar la gestión los trabajos científicos realizados en Doñana. Sigo observando una gran descoordinación de todos los proyectos que están relacionados con la gestión del agua en Doñana. Como consecuencia de ello no hay un buen aprovechamiento de los recursos invertidos (europeos, nacionales o regionales). Soy testigo e incluso colaboradora de numerosos proyectos que de forma inconexa están trabajando hoy para que todos los implicados en la gestión y consumo de agua de Doñana dispongan de herramientas punteras para realizar su tarea. Pero muchos de estos proyectos buscan los mismo y no saben lo que se está avanzando en otros. Para que los gestores puedan aprovecharse de los avances científicos, también se necesita una coordinación y gestión de la investigación en Doñana.